Kevin Durant fait la promo de Cam Thomas

Après avoir été son mentor il y a quelques années, Kevin Durant suit de près la carrière de Cam Thomas. L’arrière des Nets n’a pas été prolongé l’été dernier, et il a fait un pari sur lui-même en refusant l’offre de ses dirigeants. Pour l’ailier All-Star des Rockets, il ne fait aucun doute que Cam Thomas trouvera son bonheur un jour. À Brooklyn ou ailleurs…

« J’ai le sentiment que Cam a un avenir brillant. Il suffit que quelqu’un croie en son talent et en ses qualités » explique Kevin Durant. « Les scoreurs, les joueurs capables de marquer à un rythme élevé, sont parfois négligés. On a l’habitude d’encenser les défenseurs, les créateurs et les joueurs capables de faire le lien. Parfois, les scoreurs sont sous-estimés. »

Avec une troisième saison de suite à plus de 20 points de moyenne, Thomas reste un formidable talent, capable de scorer beaucoup sur de courtes séquences. C’est le joker idéal, comme pouvait l’être avant lui un Lou Williams ou un Jamal Crawford. Mais comme eux, il souffre aussi de ce côté unidimensionnel et c’est ce qui explique aussi pourquoi les Nets n’ont pas cassé leur tirelire pour le conserver.

Dans le viseur de son coach

D’ailleurs, Jordi Fernandez l’a taclé après la défaite face aux Rockets. « Dans son temps de jeu, il apporte du punch en attaque, et évidemment, son superpouvoir, c’est le scoring. Mais encore une fois, j’ai besoin d’une meilleure défense et d’une meilleure création dans le jeu » s’est justifié le coach des Nets sur les longs passages de son arrière sur le banc.

Mais pour Kevin Durant, Cam Thomas a juste besoin de confiance, et peut-être qu’il manque de ce soutien aux Nets.

« J’espère que quelqu’un saisira cette chance, lui donnera ce qu’il mérite, mettra le ballon dans ses mains, construira autour de lui et le laissera grandir en tant que joueur » poursuit KD. « Il a quoi, 24 ans ? Il a encore beaucoup de temps dans cette ligue pour continuer à progresser. J’espère qu’une équipe lui fera confiance. »

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BKN 67 17:33 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BKN 57 16:38 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BKN 66 31:26 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 2024-25 BKN 25 31:14 43.8 34.9 88.1 0.6 2.7 3.3 3.8 1.8 0.6 2.5 0.1 24.0 2025-26 BKN 10 26:30 42.1 35.7 89.6 0.3 1.1 1.4 2.7 1.7 0.4 1.8 0.1 21.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.