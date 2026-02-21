Cam Thomas, le micro-ondes de Milwaukee

Comparé à Jamal Crawford et Lou Williams par Doc Rivers, Cam Thomas est aussi surnommé le « micro-ondes » par ses nouveaux coéquipiers. Un surnom qu’il a justifié cette nuit en plantant 16 points de suite dans le deuxième quart-temps face aux Pelicans ! Et pourtant, Doc Rivers l’a sorti…

« Cam est entré en jeu et il a été incroyable » confirme le coach des Bucks. « Il nous a regardés comme si on était fous quand on l’a sorti du match, mais il est sous restriction de minutes. On gardait ça en tête au cas où on aurait besoin de lui quatre ou cinq minutes à la fin. Mais j’aime vraiment sa façon de jouer. »

Auteur de 27 points en 21 minutes, l’ancien scoreur des Nets est le joker idéal mais on apprend donc que son temps de jeu est limité. Selon Doc Rivers, c’est à cause de ses ischios, une blessure contractée avec les Nets.

« C’était une blessure aux ischio-jambiers, mais ça va. Ça fait des mois que je vais bien » assure le joueur. « Comme on revenait juste de la pause, ils ne voulaient pas prendre de risques. On menait d’une vingtaine de points, donc il n’y avait aucune raison de forcer. Mais je vais bien, je suis prêt, en pleine forme, je me sens super. Le match était plié, ça ne servait à rien de retourner sur le terrain. Voilà tout. »

Un adepte de la percussion

Et comment analyse-t-il son coup de chaud et plus globalement sa capacité à frapper fort sur de courtes séquences ?

« Il s’agit de lire la défense et prendre ce qu’elle me donne. Ne pas forcer, ne pas me contenter de tirs extérieurs. Aujourd’hui, beaucoup de joueurs se contentent de prendre des tirs à 3-points, mais moi je veux mettre la pression sur la défense et les obliger à me défendre » répond-il. « Il faut forcer quelqu’un à te défendre. Aller dans la raquette, provoquer des fautes, ça oblige la défense à rester sur ses gardes. Ensuite, tout devient possible : le tir à 3-points, le tir à mi-distance, les lancers-francs. J’essaie juste d’être une menace partout sur le terrain. »

À l’écouter, c’est encore plus facile aux Bucks. « Tout le monde est une menace sur le terrain. C’est un plaisir de jouer avec des gars comme ça. Chacun peut tirer, mettre des tirs, donc ça me facilite la vie. On joue les uns pour les autres, on fait circuler le ballon, on joue ensemble. C’est tout ce qu’on demande dans un match de basket. »

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BKN 67 17:33 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BKN 57 16:38 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BKN 66 31:26 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 2024-25 BKN 25 31:14 43.8 34.9 88.1 0.6 2.7 3.3 3.8 1.8 0.6 2.5 0.1 24.0 2025-26 MIL 3 19:20 47.4 38.5 100.0 0.0 2.0 2.0 1.7 0.3 0.0 1.7 0.0 16.7 2025-26 BKN 24 24:15 39.9 32.5 84.3 0.4 1.4 1.8 3.1 1.3 0.2 2.0 0.1 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.