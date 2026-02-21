On n’arrête plus les Bucks !

Toujours privés de Giannis Antetokounmpo, absent depuis quatre semaines, les Bucks ont trouvé des solutions collectives pour s’imposer 139-118 sur le parquet des Pelicans. Cam Thomas et Ousmane Dieng confirment ainsi leur impact en sortie de banc.

Le début de match est à l’avantage des Pelicans. Zion Williamson impose sa puissance près du cercle et enchaîne les paniers faciles. Milwaukee reste pourtant au contact grâce à l’adresse extérieure de Ryan Rollins, qui rentre plusieurs tirs primés difficiles, mais aussi l’activité de Kyle Kuzma. Après un premier quart-temps rythmé, New Orleans mène 38-33.

Dans le deuxième quart-temps, le match bascule progressivement. Cam Thomas, muet jusque-là, prend feu : il inscrit 16 points consécutifs en moins de six minutes, redonnant l’avantage aux Bucks. L’intensité défensive baisse des deux côtés, les attaques prennent le dessus, et Milwaukee regagne les vestiaires avec une courte avance, 71-65. Ryan Rollins compte déjà 16 points à la pause, tandis que Zion Williamson en totalise 21.

Pete Nance en facteur X

Au retour des vestiaires, les deux équipes continuent de se rendre coup pour coup. Les Pelicans reviennent à plusieurs reprises à deux possessions, mais les Bucks répondent systématiquement, le plus souvent par Rollins, Thomas ou Kevin Porter Jr. Ryan Rollins se distingue aussi défensivement avec quatre interceptions et deux contres. Milwaukee conserve l’avantage et mène 103-96 à l’entame du quatrième quart-temps.

Dans la dernière période, les Bucks font définitivement la différence. Après un panier de Zion Williamson qui réduit l’écart à 108-102, Milwaukee enclenche un run décisif, marqué notamment par deux tirs à 3-points et un lay-up de Pete Nance. Kevin Porter Jr. enchaîne également les paniers, et l’écart grimpe rapidement au-delà des dix points. La fin de match est maîtrisée par Milwaukee, qui s’impose 139-118.

Les Bucks enchaînent ainsi une troisième victoire consécutive (la sixième en sept matchs), alors que les Pelicans poursuivent leur saison difficile avec une 42e défaite en 57 matches.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La belle dynamique des Bucks. Troisième succès de rang des Bucks, qui possèdent la 3e meilleure série de l’Est. Tout proche du »play-in”, Milwaukee pourrait rapidement revenir dans le Top 10 grâce à un calendrier favorable avec neuf des dix prochains matches disputés à domicile.

– Les Pelicans aiment la peinture. Avec plus de 57 points, les coéquipiers de Zion Williamson sont les numéros 1 de la NBA pour les points inscrits dans la peinture. Face à des Bucks privés de la paire Turner-Giannis, cette tendance s’est plus que confirmée puisque New Orleans a planté 84 points dans la raquette ! A la mi-temps, les Pelicans avaient inscrit 56 de leurs 65 points près du cercle.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.