Giannis Antetokounmpo : « Si ça ne tenait qu’à moi, j’aurais peut-être déjà quitté Milwaukee »

À l’occasion de la sortie du film Le rêve américain, l’agent Bouna Ndiaye était l’invité de First Team. L’occasion pour lui de rappeler à quel point il est complexe de monter l’échange d’une superstar en NBA. D’ailleurs, selon lui, Giannis Antetokounmpo aurait « beaucoup d’exigences » (peut-être trop) dans le cadre d’un échange.
En tout cas, le « Greek Freak » alterne le chaud et le froid dans ses déclarations. « Je ne sais pas si je vais partir (de Milwaukee), ce n’est pas moi qui décide. Si ça ne tenait qu’à moi, je serais peut-être déjà parti », lâche-t-il. « Dans un an et demi, lorsque je deviendrai « free agent » à 32 ans, ce sera moi qui déciderai. »
Le double MVP laisse ainsi entendre que ce sont actuellement les Bucks qui ont la main sur son avenir.
« À ce jour, je suis pleinement engagé avec les Milwaukee Bucks » a-t-il expliqué à ESPN lors du All-Star Weekend, tout en rappelant, via une analogie culinaire, son obsession du titre. « Quand tu as goûté à un steak exceptionnel, que le temps passe, et que les gros steaks qu’on te propose ne sont pas bons, alors que tu connais le goût de ce steak, tu veux y goûter à nouveau. Je ne sais pas si l’analogie est bonne mais je veux remanger ce steak. »
Aux dirigeants de Milwaukee de le convaincre qu’il peut retrouver la saveur de ce steak dans le Wisconsin alors que c’est plutôt la soupe à la grimace pour l’instant chez les Bucks (23 victoires – 30 défaites), 12e de l’Est…
|Giannis Antetokounmpo
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2013-14
|MIL
|77
|24:38
|41.4
|34.7
|68.3
|1.0
|3.4
|4.4
|1.9
|2.2
|0.8
|1.6
|0.8
|6.8
|2014-15
|MIL
|81
|31:22
|49.1
|15.9
|74.1
|1.2
|5.5
|6.7
|2.6
|3.1
|0.9
|2.1
|1.0
|12.7
|2015-16
|MIL
|80
|35:17
|50.6
|25.7
|72.4
|1.4
|6.2
|7.7
|4.3
|3.2
|1.2
|2.6
|1.4
|16.9
|2016-17
|MIL
|80
|36:58
|52.1
|27.2
|77.0
|1.8
|7.0
|8.8
|5.4
|3.1
|1.6
|2.9
|1.9
|22.9
|2017-18
|MIL
|75
|36:45
|52.9
|30.7
|76.0
|2.1
|8.0
|10.0
|4.8
|3.1
|1.5
|3.0
|1.4
|26.9
|2018-19
|MIL
|72
|32:45
|57.8
|25.6
|72.9
|2.2
|10.3
|12.5
|5.9
|3.2
|1.3
|3.7
|1.5
|27.7
|2019-20
|MIL
|63
|30:26
|55.3
|30.4
|63.3
|2.2
|11.4
|13.6
|5.6
|3.1
|1.0
|3.7
|1.0
|29.5
|2020-21
|MIL
|61
|33:00
|56.9
|30.3
|68.5
|1.6
|9.4
|11.0
|5.9
|2.8
|1.2
|3.4
|1.2
|28.1
|2021-22
|MIL
|67
|32:54
|55.3
|29.3
|72.2
|2.0
|9.6
|11.6
|5.8
|3.2
|1.1
|3.3
|1.4
|29.9
|2022-23
|MIL
|63
|32:08
|55.3
|27.5
|64.5
|2.2
|9.6
|11.8
|5.7
|3.1
|0.8
|3.9
|0.8
|31.1
|2023-24
|MIL
|73
|35:10
|61.1
|27.4
|65.7
|2.7
|8.8
|11.5
|6.5
|2.9
|1.2
|3.4
|1.1
|30.4
|2024-25
|MIL
|67
|34:10
|60.1
|22.2
|61.7
|2.2
|9.7
|11.9
|6.5
|2.3
|0.9
|3.1
|1.2
|30.4
|2025-26
|MIL
|30
|29:12
|64.5
|39.5
|65.8
|2.8
|7.2
|10.0
|5.6
|2.6
|0.9
|3.3
|0.7
|28.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.