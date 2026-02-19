Matchs
Giannis Antetokounmpo : « Si ça ne tenait qu’à moi, j’aurais peut-être déjà quitté Milwaukee »

Giannis Antetokounmpo continue de souffler le chaud et le froid dans ses déclarations. De quoi maintenir la pression sur les Bucks, alors qu’il reste en quête du steak…

Giannis AntetokounmpoÀ l’occasion de la sortie du film Le rêve américain, l’agent Bouna Ndiaye était l’invité de First Team. L’occasion pour lui de rappeler à quel point il est complexe de monter l’échange d’une superstar en NBA. D’ailleurs, selon lui, Giannis Antetokounmpo aurait « beaucoup d’exigences » (peut-être trop) dans le cadre d’un échange.

En tout cas, le « Greek Freak » alterne le chaud et le froid dans ses déclarations. « Je ne sais pas si je vais partir (de Milwaukee), ce n’est pas moi qui décide. Si ça ne tenait qu’à moi, je serais peut-être déjà parti », lâche-t-il. « Dans un an et demi, lorsque je deviendrai « free agent » à 32 ans, ce sera moi qui déciderai. »

Le double MVP laisse ainsi entendre que ce sont actuellement les Bucks qui ont la main sur son avenir.

« À ce jour, je suis pleinement engagé avec les Milwaukee Bucks » a-t-il expliqué à ESPN lors du All-Star Weekend, tout en rappelant, via une analogie culinaire, son obsession du titre. « Quand tu as goûté à un steak exceptionnel, que le temps passe, et que les gros steaks qu’on te propose ne sont pas bons, alors que tu connais le goût de ce steak, tu veux y goûter à nouveau. Je ne sais pas si l’analogie est bonne mais je veux remanger ce steak. »

Aux dirigeants de Milwaukee de le convaincre qu’il peut retrouver la saveur de ce steak dans le Wisconsin alors que c’est plutôt la soupe à la grimace pour l’instant chez les Bucks (23 victoires – 30 défaites), 12e de l’Est…

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8
2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7
2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9
2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9
2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9
2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7
2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5
2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1
2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9
2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1
2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4
2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4
2025-26 MIL 30 29:12 64.5 39.5 65.8 2.8 7.2 10.0 5.6 2.6 0.9 3.3 0.7 28.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

