Bientôt en salles, Le Rêve américain dévoile sa bande-annonce

Ce n’est pas tous les jours qu’un film français s’intéresse au milieu de la NBA, et ce sera pourtant le décor du long-métrage « Le Rêve américain », qui raconte le parcours de Bouna N’Diaye et Jérémy Medjana, deux amis devenus les agents les plus influents du basket tricolore, et un duo qui compte aussi aux Etats-Unis.

La bande-annonce annonce la couleur : c’est une comédie, et le réalisateur Anthony Marciano s’appuie sur le duo de Césarisés Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard pour jouer les agents de Rudy Gobert et Victor Wembanyama.

Ce trailer met en avant le sens de la débrouille qui leur a permis de bousculer les codes d’un système longtemps réservé aux Américains. On y devine les premiers paris risqués, les refus essuyés, mais aussi les rencontres décisives qui vont changer le cours de leur carrière.

Il faut donc s’attendre à une immersion légère dans les coulisses du business du basket, portée par un duo en vogue. Une recette que la comédie française affectionne depuis longtemps, des tandems Bourvil – Louis de Funès à Pierre Richard – Gérard Depardieu, en passant par Jean Reno – Christian Clavier.

Crédit photo : Gaumont