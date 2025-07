Cam Thomas se défend d’être un joueur qui ne pense qu’à shooter

Toujours en attente d'une prolongation de contrat juteuse avec les Nets, Cam Thomas occupe son temps à défendre son image. Car récemment, dans un podcast, le journaliste Zach Lowe a tiré un bilan plutôt sévère sur l'arrière de Brooklyn.

Notre confrère expliquait ainsi qu'un consensus existait autour de Cam Thomas, « il a des fans mais aussi de gros détracteurs » et le résumait en indiquant qu'il était « une sorte de trou noir inefficace » (« Empty Calories Ball Hog » en version originale).

L'idée, c'est donc que Cam Thomas pense surtout à shooter, et beaucoup moins à passer, et que ses tirs à répétition n'apportent rien à Brooklyn. Forcément, le principal intéressé n'a pas apprécié. Pas du tout.

« Le consensus ? Je t'emmerde, toi et le consensus, Zach Lowe », écrit le joueur sur son compte X/Twitter. « C'est sûrement le même consensus qui fait que les équipes n'arrivent pas à défendre sur moi et font des prises à deux dès l'entre-deux. Pourquoi me prendre à deux si je ne suis pas si bon que ça ? Explique-moi. »

Peu de joueurs sont plus pris à deux

Il a poursuivi sa démonstration dans un deuxième message. « Inefficace ? On était 5 ou 6e à l'Est avant ma blessure et les transferts », rappelle-t-il, alors que les Nets étaient effectivement à la 7e place de l'Est le 25 novembre 2024, lors de son dernier match avant sa blessure. « Je ne peux pas contrôler ce que le GM veut faire de l'équipe. »

« Et trou noir ? J'étais le deuxième passeur de l'équipe, si on ne compte pas les meneurs de jeu arrivés et transférés… », insiste-t-il, en référence à Dennis Schroder et Ben Simmons, qui avaient de meilleures moyennes mais n'ont pas terminé la saison à Brooklyn.

D'ailleurs, il a aussi été le quatrième joueur à subir le plus de prises à deux la saison dernière, étant « doublé » sur 18.2% des possessions. Seuls Zion Williamson, Shai Gilgeous-Alexander et Giannis Antetokounmpo l'ont plus été.

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BRK 67 18 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BRK 57 17 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BRK 66 31 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 2024-25 BRK 25 31 43.8 34.9 88.1 0.6 2.7 3.3 3.8 1.8 0.6 2.5 0.1 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.