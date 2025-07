Cam Thomas attend toujours sa prolongation de contrat…

Jonathan Kuminga et Quentin Grimes ne sont pas les seuls jeunes talents, « free agents », à attendre une prolongation du contrat, voire un échange. À Brooklyn, Cam Thomas envisageait de toucher le jackpot cet été, et pour l'instant, Jake Fischer confirme que c'est le calme plat, au point qu'il n'y a aucune discussion sérieuse en cours.

Pourtant, les Nets font partie des formations avec la plus grosse enveloppe pour recruter, mais l'arrière scoreur doit pour l'instant se contenter d'une « qualifying offer » à 5.9 millions de dollars, et c'est très modeste pour quelqu'un qui tournait à 24 points de moyenne cette saison.

« C’est une situation que je ne peux pas vraiment contrôler. Je dois laisser ça à mes agents et à la direction. Je veux vraiment, vraiment revenir à Brooklyn. C’est clairement chez moi. Avoir été drafté là-bas, ça crée forcément des liens avec beaucoup de gens, donc j’adore vraiment cet endroit », expliquait-il il y a trois semaines.

Depuis, ses dirigeants sont allés chercher Michael Porter Jr. et Terence Mann, mais sa situation n'a pas évolué. Si aucune équipe ne fait d'offre extérieure et que les Nets jouent la carte du statu quo, Cam Thomas débutera la saison avec cette « qualifying offer ». Ce qui signifiera qu'il sera « free agents » non protégé dans un an, et qu'il pourra alors signer où bon lui semble sans que les Nets ne puissent le retenir.

LEXIQUE

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses joueurs lors de sa dernière année de contrat de rookie. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet d’en faire un “free agent protégé” et de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur signe ensuite cette qualifying offer, il est automatiquement libre la saison prochaine, et son équipe ne pourra pas alors s’aligner sur une offre.