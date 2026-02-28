Matchs
Cam Thomas se lâche sur les Nets

NBA – Coupé par les Nets au moment de la “trade deadline”, Cam Thomas estime que les dirigeants de Brooklyn sont des éternels insatisfaits.

Même si les Bucks ne sont pas encore en position de qualifié pour le »play-in”, il y a du mieux dans le Wisconsin, et la venue de Cam Thomas est globalement un succès. Coupé par les Nets alors qu’il restait sur deux saisons à plus de 20 points de moyenne, l’arrière n’est pas tendre avec son ancienne formation.

Pour lui, “les Nets ne croient en personne, et ils sont simplement comme ça”. Questionné par le New York Post sur ce manque de confiance en leurs joueurs, et en lui en particulier, le joker des Bucks avoue qu’il n’a jamais cherché à comprendre puisque c’est dans l’ADN de la franchise.

 « Je ne leur ai jamais demandé. Et je m’en fiche désormais. Je suis dans une autre équipe. Je ne veux pas trop parler d’eux. Mais c’était ça : ils ne croyaient pas en moi », poursuit Thomas. “J’imagine qu’ils pensaient en permanence qu’il y avait mieux… Ils sont toujours à chasser quelque chose…”

Un manque de confiance qui s’applique aussi aux entraîneurs puisque Thomas en a connu quatre différents aux Nets.

