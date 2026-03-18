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Stats & Highlights | Des Pistons et des Knicks sérieux

Publié le 18/03/2026 à 7:29 Twitter Facebook

NBA – Vainqueurs des Wizards et des Pacers, les Pistons et les Knicks ont passé une soirée plutôt tranquille.

jalen duren pistonsPas de mauvaise surprise pour les Pistons et les Knicks, opposés aux deux plus mauvaises formations de leur conférence. Ainsi, Detroit s’impose 130-117 face aux Wizards, malgré la sortie précoce de Cade Cunningham, touché au dos dès le premier quart-temps. En son absence, Jalen Duren a porté son équipe avec 36 points et 12 rebonds.

En sortie de banc, Daniss Jenkins a ajouté 15 points pour Detroit, qui signe une quatrième victoire en cinq matchs et inflige aux Wizards une 13e défaite consécutive. Côté Washington, Bub Carrington signe sa meilleure marque en carrière avec 30 points, bien épaulé par le rookie Will Riley (21 points) et Justin Champagnie (18 points).

Malgré leur série noire, les Wizards ont résisté une bonne partie du match, restant au contact avant que Detroit ne creuse l’écart dans le troisième quart-temps. Les Pistons ont finalement pris le large avec une avance culminant à 22 points.

Josh Hart presque parfait

Sans Jalen Brunson, les Knicks ont largement dominé les Pacers (136-110), portés par un énorme Josh Hart, auteur de 33 points avec une adresse exceptionnelle (12/13 aux tirs, 5/5 à 3-points). OG Anunoby (26 points) et Karl-Anthony Towns (22 points, 11 rebonds) ont également brillé dans ce quatrième succès consécutif de New York.

Le match a été disputé en première mi-temps, avec plusieurs changements de leader, avant que les Knicks ne fassent la différence juste avant la pause grâce à un run décisif. Au retour des vestiaires, New York a définitivement pris le contrôle avec une grosse série (19-8), creusant un écart confortable, proche des 30 points. Malgré les 16 points de Jarace Walker, Indiana enchaîne une 14e défaite de suite.

Sacramento – San Antonio
Orlando – Oklahoma City
Denver – Philadelphie
Milwaukee – Cleveland
Charlotte – Miami
Minnesota – Phoenix

Washington – Detroit : 117-130

Washington Wizards / 117 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Carlton Carrington 37 12/16 6/8 0/0 0 4 4 2 3 0 0 0 -11 30 32
Will Riley 37 7/13 1/3 6/9 1 2 3 1 1 2 0 0 -4 21 18
Justin Champagnie 29 6/11 2/4 4/4 2 7 9 2 3 0 1 1 -9 18 24
Tre Johnson 24 3/12 1/4 4/4 0 4 4 1 4 0 2 0 -18 11 5
Anthony Gill 16 1/2 0/0 0/0 1 0 1 1 6 1 2 1 -1 2 3
Jaden Hardy 32 6/15 4/9 0/0 0 2 2 2 3 2 2 1 -12 16 12
Tristan Vukcevic 19 4/8 0/3 1/2 1 3 4 1 0 0 1 1 -2 9 9
Sharife Cooper 27 3/8 1/5 0/0 2 4 6 6 1 0 2 0 -7 7 12
Jamir Watkins 19 1/2 1/1 0/0 0 2 2 4 2 2 3 1 -1 3 8
Total 43/87 16/37 15/19 7 28 35 20 23 7 13 5 117
Detroit Pistons / 130 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Duren 31 13/17 0/0 10/11 4 8 12 2 2 0 1 1 15 36 45
Tobias Harris 27 4/11 0/2 4/4 3 2 5 6 2 0 0 2 17 12 18
Duncan Robinson 26 3/9 1/3 1/1 0 3 3 3 0 0 0 0 11 8 8
Cade Cunningham 5 2/3 0/1 2/2 0 2 2 0 1 1 1 0 0 6 7
Ausar Thompson 28 3/7 0/0 0/0 2 5 7 2 5 0 1 0 6 6 10
Daniss Jenkins 21 4/9 2/2 5/6 2 0 2 7 0 2 1 1 10 15 20
Ronald Holland II 15 4/5 1/1 2/2 0 5 5 0 3 3 1 0 1 11 17
Caris LeVert 21 3/5 3/4 1/2 0 3 3 3 1 1 2 0 -6 10 12
Paul Reed 14 4/5 0/0 2/4 3 1 4 1 1 0 0 0 -7 10 12
Marcus Sasser 25 3/7 3/6 0/0 0 1 1 4 5 1 4 0 5 9 7
Kevin Huerter 22 2/7 0/5 0/0 1 3 4 3 2 0 1 0 11 4 5
Javonte Green 5 1/5 1/3 0/0 1 1 2 0 1 0 0 0 2 3 1
Total 46/90 11/27 27/32 16 34 50 31 23 8 12 4 130

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA136
MIA106
ORL108
OKC113
WAS117
DET130
NYK136
IND110
MIL116
CLE123
MIN116
PHO104
DEN124
PHI96
SAC104
SAS132

New York – Indiana : 136-110

New York Knicks / 136 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Josh Hart 26 12/13 5/5 4/5 3 4 7 5 3 2 2 0 18 33 43
OG Anunoby 29 10/13 4/5 2/2 1 7 8 4 2 1 1 0 25 26 35
Karl-Anthony Towns 32 9/21 2/7 2/3 5 6 11 2 3 3 1 1 20 22 25
Jose Alvarado 27 5/10 4/7 2/2 0 2 2 10 0 2 1 0 21 16 24
Mikal Bridges 32 4/12 2/6 0/0 0 4 4 5 1 1 0 1 28 10 13
Jordan Clarkson 20 5/9 0/1 0/0 2 0 2 1 1 0 1 0 6 10 8
Mitchell Robinson 19 4/5 0/0 0/1 5 3 8 3 1 1 1 0 3 8 17
Tyler Kolek 21 1/3 1/2 0/0 0 0 0 5 0 2 0 1 5 3 9
Landry Shamet 16 1/5 0/3 0/0 1 0 1 1 0 0 1 0 -2 2 -1
Jeremy Sochan 5 1/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 3
Kevin McCullar Jr. 3 1/2 0/1 0/0 1 1 2 0 0 1 0 0 -1 2 4
Pacome Dadiet 4 1/4 0/3 0/0 0 2 2 1 0 0 1 0 1 2 1
Mohamed Diawara 6 0/2 0/1 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 0 0
Total 54/100 18/41 10/13 19 30 49 38 12 13 9 3 136
Indiana Pacers / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jarace Walker 32 6/14 2/5 2/3 0 5 5 5 1 0 5 0 -24 16 12
Aaron Nesmith 24 5/8 4/6 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -14 14 12
Kobe Brown 31 5/8 3/6 0/0 0 5 5 0 2 0 2 2 -35 13 15
Ivica Zubac 26 5/10 0/0 1/1 3 4 7 1 1 1 0 2 -21 11 17
T.J. McConnell 20 5/10 0/1 0/0 2 1 3 10 2 0 2 0 -12 10 16
Obi Toppin 18 6/8 3/5 0/0 0 3 3 3 3 0 1 0 8 15 18
Jalen Slawson 22 2/7 2/5 2/2 0 1 1 3 2 3 0 2 -7 8 12
Quenton Jackson 18 3/6 1/3 0/1 1 3 4 5 0 0 4 0 1 7 8
Ben Sheppard 17 3/3 1/1 0/0 2 3 5 1 0 2 0 0 -6 7 15
Jay Huff 22 3/8 0/4 0/0 0 1 1 2 2 1 2 1 -5 6 4
Kam Jones 10 1/3 1/2 0/0 0 1 1 1 1 0 1 0 -15 3 2
Total 44/85 17/38 5/7 8 28 36 31 15 7 17 7 110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA136
MIA106
ORL108
OKC113
WAS117
DET130
NYK136
IND110
MIL116
CLE123
MIN116
PHO104
DEN124
PHI96
SAC104
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Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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