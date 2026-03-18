Stats & Highlights | Des Pistons et des Knicks sérieux

Pas de mauvaise surprise pour les Pistons et les Knicks, opposés aux deux plus mauvaises formations de leur conférence. Ainsi, Detroit s’impose 130-117 face aux Wizards, malgré la sortie précoce de Cade Cunningham, touché au dos dès le premier quart-temps. En son absence, Jalen Duren a porté son équipe avec 36 points et 12 rebonds.

En sortie de banc, Daniss Jenkins a ajouté 15 points pour Detroit, qui signe une quatrième victoire en cinq matchs et inflige aux Wizards une 13e défaite consécutive. Côté Washington, Bub Carrington signe sa meilleure marque en carrière avec 30 points, bien épaulé par le rookie Will Riley (21 points) et Justin Champagnie (18 points).

Malgré leur série noire, les Wizards ont résisté une bonne partie du match, restant au contact avant que Detroit ne creuse l’écart dans le troisième quart-temps. Les Pistons ont finalement pris le large avec une avance culminant à 22 points.

Josh Hart presque parfait

Sans Jalen Brunson, les Knicks ont largement dominé les Pacers (136-110), portés par un énorme Josh Hart, auteur de 33 points avec une adresse exceptionnelle (12/13 aux tirs, 5/5 à 3-points). OG Anunoby (26 points) et Karl-Anthony Towns (22 points, 11 rebonds) ont également brillé dans ce quatrième succès consécutif de New York.

Le match a été disputé en première mi-temps, avec plusieurs changements de leader, avant que les Knicks ne fassent la différence juste avant la pause grâce à un run décisif. Au retour des vestiaires, New York a définitivement pris le contrôle avec une grosse série (19-8), creusant un écart confortable, proche des 30 points. Malgré les 16 points de Jarace Walker, Indiana enchaîne une 14e défaite de suite.

Washington – Detroit : 117-130

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 136 MIA 106 ORL 108 OKC 113 WAS 117 DET 130 NYK 136 IND 110 MIL 116 CLE 123 MIN 116 PHO 104 DEN 124 PHI 96 SAC 104 SAS 132

New York – Indiana : 136-110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.