Bouscoulés, les Cavaliers s’en sortent à Milwaukee

Quelques heures après avoir appris l’absence de Giannis Antetokounmpo pour au moins une semaine, les Bucks ont également dû encaisser une nouvelle défaite contre les Cavaliers, qui se relancent après leur revers de dimanche face aux Mavericks.

Malgré Kevin Porter Jr. (25 points, 10 passes), Milwaukee s’est ainsi retrouvé à subir la loi de James Harden (27 points, 6 passes) et Evan Mobley (27 points, 15 rebonds, 3 contres), qui auront montré la voie à Cleveland afin de s’extirper d’un vilain piège.

Étonnamment, il aura fallu patienter jusqu’au quatrième quart-temps pour voir les Cavaliers prendre la mesure de ces Bucks. Si l’adresse à 3-points a longtemps fui les hommes de Kenny Atkinson, leur domination intérieure a permis de compenser et faire la différence, entre paniers sous le cercle et lancers-francs. Dans le sillage d’un super Evan Mobley, bien aidé par un James Harden tout autant agressif que lui vers le cercle.

Certes auteur d’un démarrage canon, avec un avantage monté à +15 dès le premier quart-temps grâce à Evan Mobley, Cleveland s’est ensuite laissé endormir et punir par l’insolente réussite extérieure de Milwaukee, illustrée par Ryan Rollins, Ousmane Dieng, Bobby Portis ou bien Pete Nance. L’avance a alors fondu, les joueurs de Doc Rivers ont joué avec confiance, mais c’est finalement un double « run », 8-0 puis 7-0, qui a eu raison des locaux dans le dernier acte.

Une victoire à l’usure pour les Cavaliers, pas forcément souverains dans le Wisconsin, mais efficaces et décisifs au bon moment pour placer le coup d’accélérateur fatal aux Bucks. Tantôt avec James Harden en pénétration comme à l’ancienne, tantôt avec Donovan Mitchell sur la ligne, tantôt avec Evan Mobley pour des dunks faciles.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Cleveland assure l’essentiel. Clairement, on ne retiendra pas la manière dans cette victoire des Cavaliers, car elle n’était de toute façon pas présente, mais le plus important a été assuré. Une sorte de victoire « moche » diront certains, mais ô combien précieuse pour garder l’équipe au contact des Celtics et des Knicks devant, tout en maintenant la distance avec les poursuivants derrière. Donovan Mitchell en délicatesse avec son shoot, c’est le duo Harden/Mobley qui a emmené tout le groupe dans la bonne direction, alors que l’on se fait une hâte de revoir Jarrett Allen pour (enfin) observer ce que peut donner cet effectif au complet.

Bientôt la fin de l’espoir à Milwaukee ? Avec cette nouvelle défaite, la neuvième en onze matchs, les Bucks continuent de s’enfoncer au classement. Toujours 11e, mais à égalité avec les Bulls 12e, les hommes de Doc Rivers accusent un retard de six matchs et demi sur le Top 10. Désormais sans Giannis Antetokounmpo, ni Myles Turner également, on se demande si le drapeau blanc n’est pas proche d’être agité, alors que les playoffs se transforment peu à peu en un mirage qu’il va bientôt falloir cesser de poursuivre.

Quand Ousmane Dieng tente (et rate) une « Donovan Mitchell ». En contre-attaque, Ousmane Dieng a voulu effacer Donovan Mitchell en utilisant le propre « signature move » du joueur des Cavaliers, ce fameux « windmill gather step », sauf qu’il s’est complètement manqué et a plutôt perdu le ballon. Provoquant un sourire et un hochement de tête à « Spida », comme pour lui dire : « pas comme ça, gamin ! ».

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.