Les Hornets en mode rouleau-compresseur face au Heat

Dans la course au Top 6 de l’Est, Miami avait l’occasion de corriger son dernier faux-pas survenu contre Orlando avec une victoire à Charlotte. Sans Bam Adebayo (mollet), c’est Tyler Herro qui se charge d’ouvrir le score, mais les Hornets dominent rapidement les débats grâce à deux tirs à 3-points consécutifs de LaMelo Ball (30 points, 6 rebonds, 13 passes). Comme souvent, l’attaque de Charlotte tourne bien à l’image de cet «alley-oop» entre Brandon Miller et Coby White (24 points, 8/15 au tir), mais les locaux n’arrivent pas à créer un véritable écart.

Pour rester dans le match, Miami compte sur l’apport de son banc et notamment sur les bonnes entrées de Keshad Johnson et de Simone Fontecchio pour n’avoir que deux points de retard après douze minutes (26-24). Pour ouvrir le deuxième acte, ce sont les deux rookies de Charlotte – Kon Knueppel et Ryan Kalkbrenner – qui se montrent. Le premier dégaine derrière l’arc tandis que le second écrase Simone Fontecchio sur un «poster dunk». Quelques minutes plus tard, c’est au tour de Moussa Diabaté (8 points, 13 rebonds) d’escalader Pelle Larsson (35-34).

Miami ne reste pas sans réponse et les deux équipes s’échangent les coups. Offensivement, Charlotte peut compter sur le duo LaMelo Ball – Coby White, mais, de l’autre côté du terrain, les hommes de Charles Lee ne cessent de commettre des fautes. Par conséquent, le Heat multiplie les passages aux lancers-francs. Ainsi, au moment de rejoindre les vestiaires, les Hornets ne possèdent qu’une courte avance (59-57).

Une deuxième mi-temps à sens unique

La deuxième période s’ouvre sur un 7-0 en faveur des locaux. Du côté de Miami, les maladresses sont nombreuses à l’image de ce 1/7 au tir pour démarrer le troisième acte. Afin de contenir l’hémorragie, le Heat espère compter sur sa défense de zone, mais LaMelo Ball et Coby White sont adroits derrière l’arc. L’ancien joker des Bulls prend feu et enchaîne dix points de suite pour donner de l’air à son équipe (91-81).

Le quatrième quart-temps est à sens unique. Les hommes d’Erik Spoelstra n’arrivent pas à contenir les offensives des Frelons. D’abord, LaMelo Ball envoie Brandon Miller au «alley-oop». Ce dernier plante ensuite deux tirs de loin puis Simone Fontecchio commet une faute sur une tentative derrière l’arc de Kon Knueppel. Sur la ligne, le rookie ne tremble pas, ce qui permet à Charlotte de prendre plus de vingt points d’avance (116-94).

Les Hornets s’imposent ainsi 136-106. Le Heat enchaîne une deuxième défaite consécutive et reste toujours aux portes du top 6 de la conférence Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Coby White avait la main chaude. Absent lors de la dernière rencontre entre les deux équipes, Coby White a été important dans le succès de son équipe. En première période, il inscrit 11 points, mais c’est après le passage aux vestiaires qu’il pèse le plus. Alors que Miami tente de piéger Charlotte avec sa défense de zone, comme ce fut le cas lors de la dernière rencontre, l’ancien joueur des Bulls prend les choses en main. Il inscrit dix points de suite pour mettre les Hornets à l’abri. Il boucle sa soirée avec un dernier «and one» pour terminer la rencontre avec 24 points à 8/15 au tir.

– LaMelo Ball sur tous les fronts. LaMelo Ball a brillé tout au long de cette rencontre. En début de match, il plante deux tirs à 3-points consécutifs pour permettre aux Hornets de prendre le contrôle du match. Dans le troisième quart-temps, il accompagne Coby White dans le «run» qui permet à Charlotte de creuser l’écart. En plus de ses 30 points, le meneur s’est également montré à la distribution avec 13 passes décisives envoyant notamment Moussa Diabaté au «alley-oop» en première période puis Brandon Miller dans les dernières minutes.

– Le Heat toujours aux portes du Top 6. Le Heat avait l’occasion de profiter de la défaite du Magic face à OKC pour retrouver le Top 6, mais il n’en fut rien. Les Floridiens n’ont pas su contenir les offensives de Charlotte en seconde période tandis que l’attaque a manqué de réussite à l’image de ce 7/36 derrière l’arc. Miami (38-31) reste septième de l’Est, mais voit les Hawks (37-31) revenir grâce à leur série en cours de dix succès consécutifs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.