Pour leur 10e victoire de suite, les Hawks font la leçon au Magic

Les Hawks pouvaient difficilement mieux commencer cette rencontre. Nickeil Alexander-Walker est déjà très bon dès le premier quart-temps et lance son équipe, qui passe un 11-0 pour prendre ses distances. L’entrée de Jock Landale est aussi bénéfique et après un quart-temps, Orlando est déjà dans les cordes (34-21). Paolo Banchero étant privé de panier, le Magic souffre pour répondre, en plus d’être bousculé physiquement. Si bien qu’à la pause, l’écart est encore présent (67-50).

La mi-temps ne permet pas à Jamahl Mosley de réveiller ses troupes. Nickeil Alexander-Walker enchaîne les paniers, Jalen Johnson apporte sa pierre et on se rapproche des trente points d’écart (104-83).

Il n’y a que le début de dernier acte qui redonne un peu d’espoir aux Floridiens. Les joueurs de Quin Snyder manquent la marche, mais grâce à Nickeil Alexander-Walker, encore lui, qui frappe deux fois de suite à 3-pts, Atlanta assure sa dixième victoire de suite (124-112), avec un score presque flatteur pour Orlando.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le record en carrière de Nickeil Alexander-Walker. Avec 24 points en première période, l’ancien de Minnesota avait déjà signé la meilleure première mi-temps de sa carrière. Il a confirmé ensuite, avec des paniers qui vont faire du bien, surtout ceux en dernier quart-temps. « NAW » termine avec 41 points, son record en carrière, à 12/21 au shoot dont 9/14 à 3-pts. Il ajoute aussi 7 rebonds, 5 passes et 2 interceptions.

– Soirée compliquée pour Paolo Banchero. Tandis que le cousin de Shai Gilgeous-Alexander brillait de mille feux, le leader du Magic passait à côté de sa rencontre. Avec un seul panier marqué en première mi-temps, il est allé chercher ses points aux lancers-francs et s’est occupé du rebond, avec neuf prises avant la pause. Mais privé de rythme et maladroit, il ne pèse pas offensivement et finit avec seulement 18 points à 3/13 au shoot et 10 rebonds. Le Magic aurait eu besoin d’un très bon Banchero pour exister et ce ne fut clairement pas le cas.

– La dixième victoire de suite pour les Hawks. Comme Atlanta était sur neuf succès de rang et Orlando sur sept, cette partie allait forcément signifier une fin de série pour une des deux équipes. Il n’y a pas eu photo et Zaccharie Risacher et sa bande enchaînent ainsi une dixième victoire consécutive. C’est la meilleure série de la ligue actuellement, devant les huit succès de suite du Thunder.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.