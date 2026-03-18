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Shai Gilgeous-Alexander sort le très grand jeu à Orlando

Publié le 18/03/2026 à 6:37 Twitter Facebook

Avec 40 points au compteur, Shai Gilgeous-Alexander remporte son duel à distance avec Paolo Banchero (32 points) pour permettre au Thunder de repartir avec la victoire au terme d’une rude bataille (108-113).

shai gilgeous-alexanderNeuvième victoire de suite pour Oklahoma City, qui a encore pu compter sur un Shai Gilgeous-Alexander impressionnant d’excellence et de sérénité. Auteur de 40 points (à 14/27 au tir, dont 3/5 à 3-points), 5 rebonds, 2 passes décisives et 4 interceptions, SGA aura été le grand artisan de ce 25e succès de la saison à l’extérieur pour le Thunder, face à une rugueuse formation d’Orlando qui n’a pas démérité.

Malgré l’entame agressive du Magic, le Thunder a patiemment attendu la fin du premier quart-temps afin d’asséner un 13-3 (17-23), puis de passer à la vitesse supérieure. OKC a en effet attaqué le deuxième acte par un 15-2 en trois minutes, série marquée par les trois envolées de Chet Holmgren et les coups d’éclats du tandem McCain-Mitchell (24-41).

Les Floridiens ont réussi à relever la tête avant la pause en passant à leur tour une série fulgurante : un 15-1 initié par deux paniers à 3-points de Jevon Carter et conclu par un Paolo Banchero à l’arraché sous les panneaux (42-46). Les deux flèches lointaines de Jalen Suggs et Desmond Bane pour ramener le Magic à -1 à la mi-temps (50-51) ont maintenu l’euphorie des locaux après le repos, emmenés par un Paolo Banchero inarrêtable.

SGA piqué au vif

Accompagné par Jalen Suggs à 3-points et Wendell Carter Jr sur une claquette dunk de folie, le leader d’Orlando a enchaîné un 2+1, un lay-up et deux paniers à 3-points pour placer les siens à +7 (72-65). De quoi réveiller l’orgueil de Shai Gilgeous-Alexander, qui a lui aussi multiplié les exploits pour maintenir OKC à flot au cœur de la tempête, jusqu’à égaliser à 77-77 suite à deux contre-attaques fulgurantes puis relancer complètement le Thunder.

À +6 à 12 minutes du terme (79-85), les hommes de Mark Daigneault ont dû résister aux dernières offensives portées par Jamal Cain et Desmond Bane, dont le 3-points a brièvement fait repasser le Magic en tête (90-89), avant de finir le boulot. Ajay Mitchell et Isaiah Joe ont apporté de précieux relais jusqu’à ce que le 3-points et les lancers de SGA suivi du dunk en transition d’Alex Caruso ne mettent un terme au suspense (96-106), pour une victoire finale sur le score de 113-108.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Alex Caruso a pris son pied. Scène insolite en fin de deuxième quart-temps lorsque Alex Caruso a perdu sa chaussure dans le feu de l’action, et qu’il a tenté un contre devant Tristan Da Silva… avec sa chaussure en main ! L’action n’a pas été anodine puisqu’elle a été sanctionnée d’une faute technique qui a contribué à ramener Orlando dans le coup avant la pause. Alex Caruso s’est bien rattrapé ensuite, comme en témoigne son +/- de +19.

La réponse de SGA à Paolo Banchero. Shai Gilgeous-Alexander a été à la hauteur de son statut de franchise player pour avoir tenu son équipe à bout de bras dans le troisième quart-temps. Il a surtout été mis au défi par Paolo Banchero, auteur de 15 points dans la période et qui a notamment permis à Orlando de passer à +7. La réponse de SGA aura été terrible avec un quart-temps époustouflant, à 19 points à 8/10 au tir. Son 3-points (face à Paolo Banchero) et ses lancers ont également été cruciaux dans le « money-time ».

Orlando Magic / 108 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Paolo Banchero 36 12/21 3/6 5/6 2 8 10 5 2 2 4 0 9 32 35
Desmond Bane 36 6/11 4/7 0/0 2 1 3 1 5 1 0 0 -6 16 16
Jalen Suggs 33 5/12 4/9 0/0 2 5 7 6 0 1 2 1 -5 14 20
Tristan Da Silva 32 4/12 1/6 4/4 1 3 4 1 4 0 2 1 16 13 9
Wendell Carter Jr. 29 3/9 0/4 5/6 1 4 5 3 1 1 1 0 19 11 12
Jevon Carter 19 4/11 2/7 1/2 0 4 4 1 2 1 0 0 -4 11 9
Moritz Wagner 12 1/6 1/3 2/2 0 1 1 0 3 0 1 0 -28 5 0
Jamal Cain 10 1/4 1/2 0/0 0 2 2 1 1 0 0 0 14 3 3
Jett Howard 20 1/7 1/6 0/0 1 1 2 1 1 1 0 0 -23 3 1
Goga Bitadze 6 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 -1 0 2
Noah Penda 7 0/0 0/0 0/0 1 1 2 1 0 1 2 0 -16 0 2
Total 37/93 17/50 17/20 10 31 41 21 19 8 12 2 108
Oklahoma City Thunder / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Shai Gilgeous-Alexander 36 14/27 3/5 9/11 0 5 5 2 2 4 3 0 -4 40 33
Chet Holmgren 33 8/14 0/2 4/5 2 10 12 1 0 0 0 1 10 20 27
Ajay Mitchell 28 5/12 1/3 5/5 0 2 2 3 2 0 2 0 -9 16 12
Luguentz Dort 19 1/5 1/5 2/2 1 1 2 0 1 0 1 0 -24 5 2
Isaiah Hartenstein 16 0/2 0/0 0/0 0 7 7 8 4 0 1 1 2 0 13
Cason Wallace 23 3/6 1/2 2/2 0 2 2 1 1 1 2 1 8 9 9
Jaylin Williams 21 2/7 2/6 2/2 2 4 6 2 2 0 0 0 11 8 11
Jared McCain 12 3/6 0/1 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 9 6 5
Isaiah Joe 22 2/5 1/3 0/0 2 2 4 0 0 1 0 0 2 5 7
Alex Caruso 24 1/3 0/1 0/0 2 6 8 1 2 2 1 0 19 2 10
Aaron Wiggins 6 1/3 0/1 0/0 2 1 3 1 1 0 0 0 1 2 4
Total 40/90 9/29 24/27 11 42 53 19 16 8 10 3 113

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA136
MIA106
ORL108
OKC113
WAS117
DET130
NYK136
IND110
MIL116
CLE123
MIN116
PHO104
DEN124
PHI96
SAC104
SAS132

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Writer Romain Davesne

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