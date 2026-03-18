Shai Gilgeous-Alexander sort le très grand jeu à Orlando

Neuvième victoire de suite pour Oklahoma City, qui a encore pu compter sur un Shai Gilgeous-Alexander impressionnant d’excellence et de sérénité. Auteur de 40 points (à 14/27 au tir, dont 3/5 à 3-points), 5 rebonds, 2 passes décisives et 4 interceptions, SGA aura été le grand artisan de ce 25e succès de la saison à l’extérieur pour le Thunder, face à une rugueuse formation d’Orlando qui n’a pas démérité.

Malgré l’entame agressive du Magic, le Thunder a patiemment attendu la fin du premier quart-temps afin d’asséner un 13-3 (17-23), puis de passer à la vitesse supérieure. OKC a en effet attaqué le deuxième acte par un 15-2 en trois minutes, série marquée par les trois envolées de Chet Holmgren et les coups d’éclats du tandem McCain-Mitchell (24-41).

Les Floridiens ont réussi à relever la tête avant la pause en passant à leur tour une série fulgurante : un 15-1 initié par deux paniers à 3-points de Jevon Carter et conclu par un Paolo Banchero à l’arraché sous les panneaux (42-46). Les deux flèches lointaines de Jalen Suggs et Desmond Bane pour ramener le Magic à -1 à la mi-temps (50-51) ont maintenu l’euphorie des locaux après le repos, emmenés par un Paolo Banchero inarrêtable.

SGA piqué au vif

Accompagné par Jalen Suggs à 3-points et Wendell Carter Jr sur une claquette dunk de folie, le leader d’Orlando a enchaîné un 2+1, un lay-up et deux paniers à 3-points pour placer les siens à +7 (72-65). De quoi réveiller l’orgueil de Shai Gilgeous-Alexander, qui a lui aussi multiplié les exploits pour maintenir OKC à flot au cœur de la tempête, jusqu’à égaliser à 77-77 suite à deux contre-attaques fulgurantes puis relancer complètement le Thunder.

À +6 à 12 minutes du terme (79-85), les hommes de Mark Daigneault ont dû résister aux dernières offensives portées par Jamal Cain et Desmond Bane, dont le 3-points a brièvement fait repasser le Magic en tête (90-89), avant de finir le boulot. Ajay Mitchell et Isaiah Joe ont apporté de précieux relais jusqu’à ce que le 3-points et les lancers de SGA suivi du dunk en transition d’Alex Caruso ne mettent un terme au suspense (96-106), pour une victoire finale sur le score de 113-108.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Alex Caruso a pris son pied. Scène insolite en fin de deuxième quart-temps lorsque Alex Caruso a perdu sa chaussure dans le feu de l’action, et qu’il a tenté un contre devant Tristan Da Silva… avec sa chaussure en main ! L’action n’a pas été anodine puisqu’elle a été sanctionnée d’une faute technique qui a contribué à ramener Orlando dans le coup avant la pause. Alex Caruso s’est bien rattrapé ensuite, comme en témoigne son +/- de +19.

… ?! Alex Caruso a fait fort sur ce coup-là (« goal tending + faute technique).pic.twitter.com/sqefonPInE — Basket USA (@basketusa) March 18, 2026

– La réponse de SGA à Paolo Banchero. Shai Gilgeous-Alexander a été à la hauteur de son statut de franchise player pour avoir tenu son équipe à bout de bras dans le troisième quart-temps. Il a surtout été mis au défi par Paolo Banchero, auteur de 15 points dans la période et qui a notamment permis à Orlando de passer à +7. La réponse de SGA aura été terrible avec un quart-temps époustouflant, à 19 points à 8/10 au tir. Son 3-points (face à Paolo Banchero) et ses lancers ont également été cruciaux dans le « money-time ».

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.