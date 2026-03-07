La zone du Heat a coupé les ailes des Hornets

Forts de leur série de six victoires consécutives, les Hornets étaient en pleine confiance avant de recevoir le Heat, et pendant une grande partie de la rencontre, les partenaires de Brandon Miller mènent les débats. Sauf qu’ils n’arrivent pas à creuser l’écart…

Puis en fin de match, les Hornets se retrouvent englués dans une toile, qui prend la forme de la zone du Heat. Alors qu’ils avaient inscrit 101 points après trois quart-temps, les joueurs de Charles Lee vont multiplier les pertes de balle et les tirs à 3-points manqués. Résultat : LaMelo Ball et ses coéquipiers n’inscrivent que 19 points dans le quatrième quart-temps pour finalement s’incliner 128-120.

« Dans le quatrième quart-temps, nous aurions pu prendre davantage soin du ballon et ne pas précipiter le jeu, mais il faut aussi les féliciter », reconnaît Charles Lee. « En revenant sur leur zone, ils ont réussi à créer une sorte de chaos qui a donné lieu à des pertes de balle. Cela nous a désorganisés, c’est un domaine dans lequel nous devons nous améliorer. »

Parmi les victimes de la défense du Heat, il y a eu Brandon Miller. En première mi-temps, l’ailier avait pu profiter des écrans de ses coéquipiers pour se trouver des espaces et inscrire 19 points. Toutefois, après la pause, ses opportunités ont été moins nombreuses, au point de n’inscrire que trois points au début de la deuxième période avant de s’éteindre totalement.

Des Hornets sans rythme

« Ce qui fonctionne contre une zone, c’est notre vitesse de jeu», rappelle Brandon Miller. « Nous ne devons pas les laisser se mettre en place. J’ai eu l’impression que nous nous sommes contentés de jouer dans leur moitié de terrain pour qu’ils puissent se mettre en place. C’est facile de défendre en 2-3 vu que vous avez deux joueurs de plus de 2m05. Nous devons être meilleurs lorsque nous attaquons une zone. »

Si les Hornets ont été tant perturbés par la zone du Heat en fin de rencontre, c’est notamment à cause de l’activité de Dru Smith en première lame.

L’arrière de Miami a gêné les joueurs de Charlotte et a été récompensé de quatre interceptions rien que dans le quatrième quart-temps. Et lorsque les coéquipiers de Moussa Diabaté passaient le premier rideau, ils étaient cueillis par Kel’el Ware, auteur de quatre contres dans le dernier acte.

« Il a vraiment été l’élément perturbateur de notre zone, il a dévié des ballons et il les a empêchés de se mettre en rythme », félicite Erik Spoelstra sur l’apport de Dru Smith. Concernant Kel’el Ware, il ajoute : « Kel’el a réalisé un superbe quatrième quart-temps. En première mi-temps, sa couverture sur pick-and-roll n’était pas bonne. J’ai été ravi de voir sa réponse et sa force mentale. Cela montre son évolution. »

Avec ce revers, Charlotte réalise la mauvaise opération de la nuit. Les Hornets (32-32) retombent à la 10e place derrière les Hawks tandis que le Heat (35-29) pique la 7e position du Magic et se rapproche du Top 6.