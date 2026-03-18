Sans Anthony Edwards, les Wolves écartent les Suns

Comme annoncé, Anthony Edwards est forfait pour cette rencontre, et pour les suivantes, à cause d’une inflammation au genou droit. Cela permet à Phoenix de très bien commencer la partie, notamment avec un show de Devin Booker. La réponse arrive de Bones Hyland, qui finit fort le premier quart-temps même si ce sont les Suns qui ont dominé les débats (36-39). La suite est plus compliquée pour les troupes de Jordan Ott. Jalen Green et Booker enchaînent les ratés et le niveau de jeu retombe fortement.

Certaines séquences de ce deuxième quart-temps sont assez moches et Minnesota a repris la main, sans convaincre, à la pause (64-63). Le troisième quart-temps repart sur les mêmes bases.

Il faut attendre plusieurs minutes avant de voir les joueurs de Chris Finch parvenir à imposer leur volonté, à voler des ballons et à faire un petit écart (92-86). Qui deviendra grand en dernier acte où là, les Suns sont débordés par l’intensité physique de Rudy Gobert et compagnie.

L’attaque de Phoenix ne trouve pas le chemin du cercle et la victoire se dessine pour les Wolves (116-104).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La grosse activité de Rudy Gobert. Les Wolves n’ont pas brillé sans leur meilleur joueur mais, sérieux, ils ont fait le travail. Celui qui a donné l’exemple, c’est bien le Français, qui a débordé de présence, en défense évidemment mais aussi en attaque, au rebond offensif (huit prises). Le pivot termine avec une feuille de statistiques épaisse, comme pour récompenser ses efforts : 9 points, 19 rebonds et 4 contres.

– Le jeu des Suns s’est étiolé. Les paniers de Devin Booker en début de rencontre ont vite été oubliés. Le jeu offensif aussi. Les Suns avaient délivré 14 passes décisives en premier quart-temps, ils finiront avec 25 au total, soit 11 en trois quart-temps… La défense de Minnesota a su les gêner et comme Jalen Green et Collin Gillespie étaient dans des soirs sans (7/30 au shoot à eux deux), difficile d’espérer s’imposer.

– De l’air au classement. Avec ce succès, les Wolves (6e) prennent trois victoires d’avance au classement sur leur adversaire du soir (7e). Dans l’optique de décrocher une place directe pour le premier tour des playoffs, c’est donc une excellente nouvelle. Moins pour Phoenix forcément, qui est dans le dur avec trois défaites consécutives et avec, en plus, les Spurs qui arrivent ce jeudi…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.