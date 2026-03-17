Stats & Highlights | Les Blazers se reprennent bien

Battus à Philadelphie par une équipe décimée, les Blazers ont très vite réagi en dominant les Nets (114-95) dans un match maîtrisé de bout en bout. Deni Avdija et Toumani Camara ont mené l’attaque avec 18 points chacun, bien épaulés par Scoot Henderson (16 points) en sortie de banc. Portland a pris le contrôle dès le début avec un 10-0 et n’a jamais été mené, comptant même jusqu’à 31 points d’avance. Côté Nets, Nic Claxton (12 points, 10 rebonds) s’est illustré en l’absence de plusieurs cadres.

À la faveur d’une grosse deuxième mi-temps (71 points inscrits), les Bulls ont largement dominé les Grizzlies (132-107), infligeant à ces derniers une huitième défaite consécutive. Josh Giddey a brillé avec un triple-double (16 points, 15 rebonds, 13 passes), son quatrième en cinq matchs et son 30e en carrière. À ses côtés, Matas Buzelis termine meilleur marqueur avec 29 points, et Guerschon Yabusele inscrit 13 points en 18 minutes. Côté Memphis, le rookie Cedric Coward surnage avec 17 points.

Les Pelicans veulent séduire leur public en prévision de la saison prochaine, et ils signent une 8e victoire en 12 matches. Dans un match globalement maîtrisé, ils s’imposent 129-111 avec 27 points de Zion Williamson, très efficace aux tirs : 11 sur 13 ! Saddiq Bey (23 points) ainsi que Trey Murphy III et Jeremiah Fears (17 points chacun) l’ont bien épaulé l’attaque.

Côté Dallas, Naji Marshall a brillé avec 32 points face à son ancienne équipe, tandis que Cooper Flagg confirme son retour au premier plan avec 21 points, 8 passes et 7 rebonds.

Brooklyn – Portland : 95-114

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 124 ORL 112 WAS 117 GSW 125 BRO 95 POR 114 BOS 120 PHO 112 CHI 132 MEM 107 NOR 129 DAL 111 HOU 92 LAL 100 LAC 115 SAS 119

Chicago – Memphis : 132-107

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 124 ORL 112 WAS 117 GSW 125 BRO 95 POR 114 BOS 120 PHO 112 CHI 132 MEM 107 NOR 129 DAL 111 HOU 92 LAL 100 LAC 115 SAS 119

New Orleans – Dallas : 129-111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.