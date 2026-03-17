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Stats & Highlights | Les Blazers se reprennent bien

Publié le 17/03/2026 à 7:40
Modifié le 17/03/2026 à 8:54 Twitter Facebook

NBA – À la lutte avec les Warriors pour la 9e place de la conférence Ouest, les Blazers s’imposent sans trembler à Brooklyn. Les Bulls et les Pelicans remportent des rencontres entre mal-classés.

blazersBattus à Philadelphie par une équipe décimée, les Blazers ont très vite réagi en dominant les Nets (114-95) dans un match maîtrisé de bout en bout. Deni Avdija et Toumani Camara ont mené l’attaque avec 18 points chacun, bien épaulés par Scoot Henderson (16 points) en sortie de banc. Portland a pris le contrôle dès le début avec un 10-0 et n’a jamais été mené, comptant même jusqu’à 31 points d’avance. Côté Nets, Nic Claxton (12 points, 10 rebonds) s’est illustré en l’absence de plusieurs cadres.

À la faveur d’une grosse deuxième mi-temps (71 points inscrits), les Bulls ont largement dominé les Grizzlies (132-107), infligeant à ces derniers une huitième défaite consécutive. Josh Giddey a brillé avec un triple-double (16 points, 15 rebonds, 13 passes), son quatrième en cinq matchs et son 30e en carrière. À ses côtés, Matas Buzelis termine meilleur marqueur avec 29 points, et Guerschon Yabusele inscrit 13 points en 18 minutes. Côté Memphis, le rookie Cedric Coward surnage avec 17 points.

Les Pelicans veulent séduire leur public en prévision de la saison prochaine, et ils signent une 8e victoire en 12 matches. Dans un match globalement maîtrisé, ils s’imposent 129-111 avec 27 points de Zion Williamson, très efficace aux tirs : 11 sur 13 ! Saddiq Bey (23 points) ainsi que Trey Murphy III et Jeremiah Fears (17 points chacun) l’ont bien épaulé l’attaque.

Côté Dallas, Naji Marshall a brillé avec 32 points face à son ancienne équipe, tandis que Cooper Flagg confirme son retour au premier plan avec 21 points, 8 passes et 7 rebonds.

Washington – Golden State
Houston – LA Lakers
Atlanta – Orlando
LA Clippers – San Antonio
Boston – Phoenix

Brooklyn – Portland : 95-114

Brooklyn Nets / 95 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Nicolas Claxton 20 5/11 0/1 2/4 7 4 11 1 2 0 0 2 -21 12 18
Danny Wolf 24 3/9 2/4 0/0 0 5 5 4 3 0 4 2 -14 8 9
Ziaire Williams 20 3/8 1/3 0/0 1 0 1 0 2 2 1 0 -21 7 4
Nolan Traoré 16 1/8 0/2 2/4 0 1 1 1 0 1 0 0 -19 4 -2
Drake Powell 18 1/6 0/2 0/0 0 1 1 0 3 0 2 2 -22 2 -2
Chaney Johnson 26 6/8 2/4 3/6 5 4 9 1 3 0 0 0 6 17 22
Tyson Etienne 23 3/7 3/7 6/6 0 2 2 1 1 0 2 0 -9 15 12
Ben Saraf 24 5/10 0/1 5/6 0 0 0 4 1 4 4 0 4 15 13
Ochai Agbaji 25 3/6 1/4 1/2 1 3 4 1 2 2 1 0 1 8 10
E.J. Liddell 26 2/7 0/4 0/0 1 5 6 2 5 2 1 1 -7 4 9
Malachi Smith 18 1/6 0/2 1/1 2 2 4 3 2 0 1 0 7 3 4
Total 33/86 9/34 20/29 17 27 44 18 24 11 16 7 95
Portland Trail Blazers / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Deni Avdija 34 4/13 1/4 9/12 0 6 6 5 3 1 4 1 22 18 15
Toumani Camara 32 7/9 2/3 2/3 3 2 5 2 2 1 1 1 19 18 23
Donovan Clingan 24 4/7 0/0 6/8 5 6 11 2 5 0 2 0 14 14 20
Jerami Grant 32 5/13 2/5 0/0 1 3 4 5 3 1 2 1 1 12 13
Jrue Holiday 27 5/11 1/3 0/0 1 8 9 5 1 1 2 0 30 11 18
Scoot Henderson 20 5/10 2/3 4/5 0 1 1 4 5 0 2 0 4 16 13
Kris Murray 25 6/7 2/2 0/1 0 3 3 1 1 1 2 0 9 14 15
Matisse Thybulle 15 2/6 1/5 0/0 1 0 1 2 4 2 1 0 3 5 5
Blake Wesley 8 2/2 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 1 0 -10 4 4
Jayson Kent 3 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 3
Sidy Cissoko 20 0/1 0/1 0/0 0 3 3 3 1 0 1 0 1 0 4
Total 41/80 11/26 21/29 11 33 44 30 25 7 18 3 114

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL124
ORL112
WAS117
GSW125
BRO95
POR114
BOS120
PHO112
CHI132
MEM107
NOR129
DAL111
HOU92
LAL100
LAC115
SAS119

Chicago – Memphis : 132-107

Chicago Bulls / 132 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Matas Buzelis 32 12/22 5/13 0/0 2 5 7 1 0 0 1 3 26 29 29
Tre Jones 28 7/12 1/5 2/2 1 4 5 5 0 2 3 1 13 17 22
Josh Giddey 34 6/12 2/5 2/2 2 13 15 13 1 3 2 0 25 16 39
Jalen Smith 27 5/10 0/4 3/3 3 2 5 0 2 0 1 0 30 13 12
Leonard Miller 28 3/5 2/3 2/3 3 4 7 1 1 0 0 2 21 10 17
Rob Dillingham 27 6/15 3/9 0/0 0 1 1 4 4 3 3 0 15 15 11
Guerschon Yabusele 18 3/4 2/3 5/6 0 0 0 1 2 1 1 0 -8 13 12
Patrick Williams 20 3/7 3/6 0/0 0 0 0 2 1 0 1 0 -4 9 6
Nick Richards 12 2/4 0/0 1/2 2 4 6 1 3 0 0 0 6 5 9
Yuki Kawamura 12 1/2 0/0 3/3 0 1 1 2 2 0 3 0 2 5 4
Lachlan Olbrich 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 -1
Total 48/93 18/48 18/21 13 34 47 30 16 9 16 6 132
Memphis Grizzlies / 107 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Cedric Coward 24 7/13 2/7 1/2 0 0 0 5 5 0 2 1 -21 17 14
Jaylen Wells 23 5/9 2/5 4/4 1 2 3 1 0 1 2 0 -15 16 15
Olivier-Maxence Prosper 24 6/11 1/3 0/1 0 3 3 0 1 0 0 1 -26 13 11
Walter Clayton Jr. 26 5/11 2/5 0/0 1 1 2 7 1 0 3 1 -35 12 13
Rayan Rupert 27 1/6 1/4 0/0 0 4 4 1 2 2 2 0 -29 3 3
Taylor Hendricks 21 6/11 2/5 2/2 2 1 3 0 0 2 1 0 9 16 15
Cam Spencer 16 3/7 2/4 4/4 1 0 1 7 0 1 1 0 9 12 16
Tyler Burton 22 2/6 1/3 3/4 2 6 8 1 2 2 2 0 -4 8 12
DeJon Jarreau 23 2/4 0/1 1/2 1 4 5 6 4 1 2 0 -3 5 12
Jahmai Mashack 26 1/6 1/2 0/0 2 4 6 2 2 0 2 1 -9 3 5
Taj Gibson 8 1/2 0/0 0/0 0 2 2 0 1 1 0 1 -1 2 5
Total 39/86 14/39 15/19 10 27 37 30 18 10 17 5 107

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL124
ORL112
WAS117
GSW125
BRO95
POR114
BOS120
PHO112
CHI132
MEM107
NOR129
DAL111
HOU92
LAL100
LAC115
SAS119

New Orleans – Dallas : 129-111

New Orleans Pelicans / 129 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Zion Williamson 28 11/13 0/0 5/9 1 3 4 1 1 1 1 0 5 27 26
Saddiq Bey 35 8/18 1/6 6/6 1 5 6 3 1 1 1 0 1 23 22
Trey Murphy III 33 7/15 2/9 1/2 0 7 7 7 2 2 2 1 10 17 23
Herbert Jones 28 4/9 1/3 1/1 1 2 3 4 3 0 1 2 8 10 13
Yves Missi 28 1/4 0/0 2/4 3 7 10 5 1 0 2 5 -2 4 17
Jeremiah Fears 25 7/14 3/7 0/2 1 5 6 5 2 1 3 0 18 17 17
Karlo Matkovic 20 5/7 2/2 1/1 2 8 10 1 2 1 0 0 20 13 23
Derik Queen 21 2/4 1/1 4/4 1 5 6 2 1 1 2 2 14 9 16
Jordan Hawkins 2 1/1 1/1 2/2 1 1 2 0 0 0 0 0 3 5 7
Jordan Poole 18 2/9 0/6 0/1 0 1 1 2 3 0 1 2 10 4 0
Micah Peavy 2 0/1 0/0 0/2 1 1 2 1 0 0 1 0 3 0 -1
Total 48/95 11/35 22/34 12 45 57 31 16 7 14 12 129
Dallas Mavericks / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Naji Marshall 33 12/24 2/4 6/8 3 5 8 7 3 0 0 0 -6 32 33
Cooper Flagg 30 10/21 0/3 1/2 0 7 7 8 1 2 4 1 1 21 23
P.J. Washington 31 7/13 4/8 0/0 2 5 7 1 1 1 0 0 -6 18 21
Max Christie 32 4/7 4/6 0/0 0 4 4 0 1 2 0 0 2 12 15
Ryan Nembhard 25 1/8 0/2 0/0 1 3 4 6 2 0 3 0 -3 2 2
Marvin Bagley III 19 4/7 1/1 0/0 6 3 9 1 4 1 0 0 -14 9 17
Khris Middleton 18 2/9 2/7 0/0 0 4 4 1 2 2 2 0 -20 6 4
AJ Johnson 12 2/5 0/1 0/0 0 2 2 1 2 0 1 1 0 4 4
Tyler Smith 5 1/3 0/2 1/2 0 1 1 0 0 1 1 0 -3 3 1
John Poulakidas 18 1/5 1/5 0/0 0 2 2 0 3 1 0 0 -19 3 2
Dwight Powell 12 0/0 0/0 1/2 1 2 3 1 3 0 0 0 -6 1 4
Brandon Williams 5 0/2 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 1 -16 0 0
Total 44/104 14/39 9/14 13 38 51 27 22 10 11 3 111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL124
ORL112
WAS117
GSW125
BRO95
POR114
BOS120
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DAL111
HOU92
LAL100
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Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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