Les Spurs remportent une « drôle » de 50e victoire chez les Clippers

Une grosse avance, quelques sueurs froides dans le final, mais une victoire quand même. Sur le parquet des Clippers, pourtant privés de Kawhi Leonard (cheville), les Spurs ont eu beaucoup plus de mal qu’imaginé pour se débarrasser de leurs adversaires, dans un match aux nombreux « runs ».

Ils y sont finalement parvenus en s’appuyant sur le match complet de Stephon Castle (23 points, 8 passes et 7 rebonds), le double-double de Victor Wembanyama (21 points et 13 rebonds) ou encore les 20 points de Devin Vassell.

En face, Darius Garland a mené la charge (25 points et 10 passes), soutenu par un lieutenant inattendu, Jordan Miller (22 points et 9 rebonds). Avec sa vista, l’ancien meneur des Cavs échangé pour James Harden avait parfaitement lancé sa formation dans cette partie, avec une entame à sens unique en faveur des locaux (13-1, puis 17-3).

Les visiteurs avaient raté quantité de tirs, avant de s’installer progressivement dans la rencontre, mais de boucler le premier quart-temps en étant menés de 8 points (29-37). Un renversement complet de la tendance a commencé à s’effectuer dans le second quart-temps, derrière la montée en puissance de « Wemby ». Mais également d’un Stephon Castle épatant, qui a notamment mis dans le vent Brook Lopez à proximité du cercle, avec un dribble dans le dos façon Chris Paul.

Un dernier « run » pour les Clippers

Au quasi buzzer de cette première période, De’Aaron Fox a sanctionné derrière l’arc, et les Spurs ont pu rentrer au vestiaire dans la sérénité (52-66). Les visiteurs ont poursuivi leurs efforts après la reprise, pour s’offrir jusqu’à 24 points d’avance et penser pouvoir dérouler jusqu’à la fin.

Une erreur de jugement car ils allaient se relâcher face au volontarisme des remplaçants d’en face, dont Jordan Miller, qui ont signé un 14-1 pour permettre à Los Angeles de se rapprocher avant le démarrage du dernier quart-temps (82-92). Sur un caviar de Garland vers un Bennedict Mathurin seul sous le cercle, les Clippers ont même recollé à deux possessions à quatre minutes du terme (102-108).

Le trio Vassell – Castle – Fox a alors remis une couche de sécurité avec un 7-0 après un temps-mort (102-115). Une action à quatre points de Garland, une finition sous le cercle de Miller et un nouveau panier à 3-points de Garland plus tard, et les Clippers étaient encore en vie (111-115) à 40 secondes de la fin ! C’est par le jeu des lancers-francs que les Texans finiront par s’en sortir après une « drôle » de soirée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La cinquantaine pour les Spurs. Les Texans sont la 2e équipe de la ligue, après le Thunder (53v-15d), à atteindre le cap des 50 victoires cette saison. San Antonio (50v-18d) n’avait plus atteint ce quota depuis la saison 2016-17. Portés par Kawhi Leonard cette année-là, les Spurs avaient cumulé 61 victoires et atteint la finale de conférence face aux Warriors, avant la suite des événements que l’on connaît. Avec leur pourcentage de succès actuel (73.5%), dans le Top 10 de l’histoire de la franchise, les Spurs pourraient dépasser la barre des 60 succès cette saison.

– Le banc des Clippers a dicté le tempo. Alors que tous les titulaires des Clippers ont terminé avec une colonne +/- négative, la plupart de leurs remplaçants ont fini dans le positif. À commencer par Jordan Miller, le plus productif des hommes de banc qui a apporté 22 points et 9 rebonds. Celui-ci a tiré vers le haut le second cinq qui a largement remporté la bataille avec celui des Spurs : 57-30 ! Les remplaçants locaux ont notamment joué un rôle important dans le « run » de la fin du troisième quart-temps pour revenir.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.