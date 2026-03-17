Jaylen Brown sort le grand jeu pour écarter Phoenix

Grosse ambiance et scénario à rebondissements, il y avait comme un avant-goût de playoffs à Boston. Et les Celtics ont réussi le test en dominant au finish une accrocheuse équipe de Phoenix (120-112). Il s’en est fallu de peu pour que les joueurs de l’Arizona ne signent un gros coup chez le deuxième de l’Est.

Les Suns débutent en tout cas le match de la bonne manière avec un 8-0 d’entrée, puis un gros dunk de Jalen Green pour donner le ton. Boston réplique avec Jaylen Brown en leader offensif et des remplaçants dans le coup. Jaylen Brown est incisif au diable et provoque faute sur faute, quand ses partenaires font surtout des dégâts à 3-points. Un registre dans lequel Phoenix sait aussi faire mal avec la très bonne rentrée de Grayson Allen, dix points dans le premier quart-temps.

La folle série de Devin Booker

Les débats sont équilibrés, et le match vire au one-man show. Les stars enchaînent tour à tour les coups de chaud. Derrick White débute le deuxième quart-temps par trois réussites derrière l’arc en 80 secondes pour montrer la voie (16 points sur la période). Green lui répond avec talent, puis Devin Booker entre en scène et prend le match à son compte. A croire que les déplacements à Boston lui rappellent de très bons souvenirs en ces temps d’explosion offensive, puisque l’arrière de Phoenix prend feu. Devin Booker signe 23 points consécutifs des Suns à cheval sur les deuxième et troisième quart à 8/8 au tir !

Repoussé un temps à neuf longueurs par la réussite insolente de Derrick White et de Boston (13/24 à 3-points à la mi-temps), Phoenix résiste grâce à son All-Star. Les Celtics mènent mais ne parviennent pas à faire l’écart malgré le bon passage de Jayson Tatum dans le troisième quart-temps. Les joueurs de Jordan Ott serrent davantage la vis en défense et recollent systématiquement.

Jaylen Brown a le dernier mot

Même les dix points d’avance enfin obtenus en début de dernier acte sur une nouvelle réussite longue distance signée Payton Pritchard ne suffisent pas à mettre les visiteurs dans les cordes. Pire, ils se rebiffent avec Haywood Highsmith en facteur X (16 points en 19 minutes).

Sur un tir de loin de Jordan Goodwin, les Suns mènent de quatre points à moins de cinq minutes du terme. Puis… rideau. Si juste jusque-là, Phoenix fait tout à l’envers : précipitation, ballon perdu, lancers-francs manqués, et cerise sur l’indigeste gâteau, la faute offensive de Devin Booker bien provoquée par Payton Pritchard alors que les visiteurs pouvaient encore revenir à une possession.

Les Suns ne marquent que deux points sans réussir le moindre tir lors des cinq dernières minutes. Jaylen Brown, toujours aussi agressif, ne se fait pas prier pour sanctionner ces erreurs. L’ailier remet les siens en tête au rebond offensif puis les met à l’abri pour l’emporter grâce à un 12-1 final dans un TD Garden en ébullition.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jaylen Brown, calibre MVP. Alors qu’il plaidait sa cause dans la course au trophée de meilleur joueur de la saison, Jaylen Brown semblait avoir un peu levé le pied statistiquement depuis le retour de Jayson Tatum. Sa prestation lundi est une bonne piqûre de rappel de sa superbe saison et de son poids dans les bons résultats des Celtics. Ses 41 points, dont 18 dans le quatrième quart d’un match aussi serré, assortis de 7 rebonds et 6 passes décisives ont conduit Boston au succès. Et ses coups de gueule contre l’arbitrage ont cette fois porté leurs fruits avec un 19/21 aux lancers-francs, records en carrière.

– Les Suns proches du hold-up. Phoenix aura mené moins de dix minutes dans ce match. Mais les visiteurs y auront toujours cru, entre leur intensité défensive, leur caractère, et les prouesses de Devin Booker (40 points à 15/24). Mais à force de courir derrière au score, il a peut-être manqué un peu de jus à ces Suns dans les derniers instants, même pour Booker, coupable de plusieurs erreurs dans le money time (7 balles perdues). Cette défaite reste encourageante et peu coûteuse dans la course au Top 6 alors que les Rockets, les Nuggets et les Wolves ont eux aussi perdu leur dernière rencontre.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.