Stats & Highlights | Les Rockets et les Suns rebondissent

Derrière les 28 points d’Alperen Sengun et le match complet d’Amen Thompson (26 points, 7 rebonds, 7 passes), les Rockets ont maîtrisé les Blazers, notamment en dominant le dernier quart-temps de la rencontre.

Alors qu’ils étaient en contrôle du match, les Suns se sont eux fait peur face aux Pelicans, qui sont revenus à une possession dans le money-time. Mais Devin Booker (32 points) et ses coéquipiers ont résisté jusqu’au bout.

Houston – Portland : 106-99

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS 120 DAL 100 CHA 120 MIA 128 HOU 106 POR 99 DEN 103 NYK 142 PHO 118 NOR 116 SAS 116 LAC 112 LAL 128 IND 117

Phoenix – New Orleans : 118-116

