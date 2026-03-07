Stats & Highlights | Les Rockets et les Suns rebondissent

Alors que les Rockets ont fait la différence dans le quatrième quart-temps face aux Blazers, les Suns ont eux résisté au retour des Pelicans.
Derrière les 28 points d’Alperen Sengun et le match complet d’Amen Thompson (26 points, 7 rebonds, 7 passes), les Rockets ont maîtrisé les Blazers, notamment en dominant le dernier quart-temps de la rencontre.
Alors qu’ils étaient en contrôle du match, les Suns se sont eux fait peur face aux Pelicans, qui sont revenus à une possession dans le money-time. Mais Devin Booker (32 points) et ses coéquipiers ont résisté jusqu’au bout.
Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.
