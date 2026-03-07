Matchs
Stats & Highlights | Les Rockets et les Suns rebondissent

Alors que les Rockets ont fait la différence dans le quatrième quart-temps face aux Blazers, les Suns ont eux résisté au retour des Pelicans.

Devin Booker et les SunsDerrière les 28 points d’Alperen Sengun et le match complet d’Amen Thompson (26 points, 7 rebonds, 7 passes), les Rockets ont maîtrisé les Blazers, notamment en dominant le dernier quart-temps de la rencontre.

Alors qu’ils étaient en contrôle du match, les Suns se sont eux fait peur face aux Pelicans, qui sont revenus à une possession dans le money-time. Mais Devin Booker (32 points) et ses coéquipiers ont résisté jusqu’au bout.

Houston – Portland : 106-99

Houston Rockets / 106 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Alperen Sengun 26 11/15 1/1 5/8 2 4 6 2 5 0 6 1 5 28 24
Amen Thompson 39 11/12 0/0 4/6 1 6 7 7 1 2 1 1 12 26 39
Kevin Durant 40 8/18 0/1 4/4 1 7 8 5 3 0 8 1 2 20 16
Reed Sheppard 36 5/14 3/8 4/4 0 3 3 6 4 1 4 3 7 17 17
Tari Eason 25 2/6 0/4 1/1 1 4 5 0 5 2 0 3 0 5 11
Dorian Finney-Smith 25 2/4 1/3 0/0 2 3 5 2 2 1 0 0 -3 5 11
Aaron Holiday 12 1/5 0/2 1/1 0 3 3 0 1 1 0 0 2 3 3
Clint Capela 22 1/2 0/0 0/2 1 5 6 0 3 1 3 1 2 2 4
Josh Okogie 15 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 1 1 0 0 8 0 3
Total 41/76 5/19 19/26 8 36 44 23 25 9 22 10 106
Portland Trail Blazers / 99 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jerami Grant 38 6/14 2/5 7/9 0 2 2 2 1 2 1 0 -1 21 16
Jrue Holiday 37 8/18 2/7 2/4 1 3 4 10 2 1 4 0 13 20 19
Donovan Clingan 25 5/10 1/4 7/11 7 6 13 0 4 0 2 1 -14 18 21
Toumani Camara 40 5/13 4/9 2/4 1 5 6 2 2 6 0 0 4 16 20
Scoot Henderson 20 1/9 1/4 1/2 2 0 2 2 1 0 2 0 -11 4 -3
Robert Williams III 23 4/5 0/1 0/4 3 5 8 0 2 3 2 1 7 8 13
Blake Wesley 13 2/3 1/1 2/3 0 0 0 1 4 0 2 0 -12 7 4
Matisse Thybulle 12 2/4 1/2 0/0 0 1 1 1 0 4 0 0 -7 5 9
Vit Krejci 20 0/5 0/5 0/0 2 4 6 2 2 0 0 0 2 0 3
Sidy Cissoko 12 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 2 1 1 0 -16 0 -1
Total 33/83 12/39 21/37 16 27 43 20 20 17 14 2 99

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Phoenix – New Orleans : 118-116

Phoenix Suns / 118 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Devin Booker 35 10/21 5/12 7/8 1 3 4 4 1 2 4 0 1 32 26
Jalen Green 31 8/17 3/9 6/7 0 5 5 3 2 0 2 0 3 25 21
Oso Ighodaro 27 5/7 0/0 3/5 1 5 6 1 6 1 1 1 2 13 17
Collin Gillespie 32 4/12 4/11 0/0 5 1 6 6 2 1 1 0 -9 12 16
Royce O'Neale 31 4/9 3/8 0/0 0 6 6 3 3 0 0 0 -7 11 15
Grayson Allen 29 4/10 2/8 2/2 1 1 2 8 2 4 1 0 1 12 19
Rasheer Fleming 14 2/5 2/4 0/2 2 3 5 0 1 0 1 0 0 6 5
Khaman Maluach 20 2/3 0/0 0/0 3 1 4 1 2 0 2 5 4 4 11
Ryan Dunn 13 1/4 1/4 0/2 0 1 1 1 3 1 0 0 9 3 1
Haywood Highsmith 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Amir Coffey 7 0/2 0/2 0/0 2 0 2 0 1 0 0 0 4 0 0
Total 40/90 20/58 18/26 15 26 41 27 23 9 12 6 118
New Orleans Pelicans / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Trey Murphy III 41 6/17 4/9 6/7 1 1 2 4 1 2 0 1 10 22 19
Zion Williamson 34 6/13 0/0 7/9 7 3 10 2 4 0 3 0 5 19 19
Saddiq Bey 34 5/12 1/5 8/8 2 4 6 0 3 1 0 1 3 19 20
Dejounte Murray 30 5/13 1/5 4/5 0 8 8 5 5 2 3 0 -1 15 18
Herbert Jones 31 6/11 2/5 0/0 1 1 2 4 4 2 1 1 -1 14 17
Karlo Matkovic 13 4/4 1/1 0/0 2 1 3 0 1 1 2 0 -1 9 11
Jeremiah Fears 15 2/5 1/2 3/4 0 0 0 1 1 0 1 0 -2 8 4
Yves Missi 16 2/3 0/0 0/0 2 6 8 0 3 0 1 0 -8 4 10
Derik Queen 13 1/4 0/0 2/2 1 0 1 1 1 0 3 0 -8 4 0
Bryce McGowens 13 0/1 0/1 2/2 0 2 2 0 1 0 0 0 -7 2 3
Total 37/83 10/28 32/37 16 26 42 17 24 8 14 3 116

la rédaction
Commentaires
