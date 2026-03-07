Luka Doncic (44 points) écoeure les Pacers en trois quart-temps

Les Lakers ont parfaitement réagi après leur défaite contre Denver en s’imposant 128-117 face aux Pacers, malgré l’absence de LeBron James, laissé au repos. Portés par un Luka Doncic incandescent, les Californiens ont pris le contrôle du match dès la première période avant de gérer leur avance jusqu’au bout.

La rencontre démarre sur un tir primé de Jay Huff pour Indiana, immédiatement imité par Rui Hachimura. Les deux attaques sont efficaces en début de match, et les Pacers mènent encore de deux points à un peu plus de six minutes de la fin du premier quart-temps. Puisque les Lakers ont du mal à trouver leurs marques, les Pacers prennent même quatre longueurs d’avance (21-17). La réaction vient alors de Doncic, qui prend complètement feu. Le Slovène enchaîne les tirs primés et mène un impressionnant run de 10-0. Intenable, il réussit ses cinq tirs à 3-points dans le quart-temps et cumule déjà 22 points après douze minutes. Résultat, les Lakers ont inversé la situation pour mener 35-27.

Indiana revient brièvement dans la partie au début du deuxième quart-temps avec un 6-0. Jake LaRavia inscrit le premier panier des Lakers dans la période sur un floater dans la raquette, puis Jarred Vanderbilt dynamise l’équipe en défense avec une interception suivie d’une passe pour le dunk de Jaxson Hayes. Les Pacers continuent toutefois de trouver des paniers faciles près du cercle et cumulent déjà 28 points dans la peinture.

L’apport de Vanderbilt

Vanderbilt domine le rebond avec sept prises dans la première mi-temps, tandis que Luka Doncic poursuit son récital offensif et atteint 27 points à cinq minutes de la pause. Luke Kennard apporte également en sortie de banc avec huit points, dont deux tirs primés. Avant la pause, Marcus Smart fait basculer le momentum en inscrivant deux tirs à 3-points consécutifs depuis le corner. Les Lakers terminent la mi-temps sur un 13-2 et rentrent aux vestiaires avec 13 points d’avance (64-51).

Au retour des vestiaires, Pascal Siakam marque d’entrée sur un dunk facile. Andrew Nembhard enchaîne ensuite deux paniers pour porter son total à 17 points. Mais Rui Hachimura répond derrière l’arc, son deuxième tir primé de la soirée, et permet aux Lakers de conserver une avance d’une dizaine de points à mi-quart-temps.

Los Angeles accélère ensuite avec un 9-2 pour porter l’écart à 14 points. Doncic continue de noircir la feuille de stats, ajoutant même deux contres dans la période, tandis que Siakam tient son rang. Le Slovène conclut son festival en inscrivant un tir à 3-points avec la planche en fin de quart-temps, portant son total à 44 points en seulement trois quart-temps. Les Lakers abordent ainsi la dernière période avec 19 points d’avance (99-80).

Luka Doncic mis au frigo pour le reste de la rencontre, Indiana profite de deux ballons perdus d’entrée pour inscrire quatre points rapides. Mais les Lakers reprennent rapidement le contrôle du match et maintiennent un écart confortable. Austin Reaves passe lui aussi la barre des dix points avant de sortir pour six fautes à moins de cinq minutes du terme.

Avec une avance sécurisée, Los Angeles peut même vider son banc à un peu plus de trois minutes de la fin pour s’imposer finalement 128-117.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le show Luka. LeBron James absent, on se doutait que Luka Doncic allait récupérer davantage de ticket-shoot. Son premier quart-temps est somptueux avec 22 points, et il termine avec 44 points, dont 7 tirs à 3-points, 9 rebonds, 5 passes et même 2 contres. C’est son dixième match à plus de 40 points de la saison. Le tout sans prendre de technique…

Le grand 8 à la façon Pacers. Depuis le All-Star Game, les Pacers n’ont toujours pas gagné le moindre match ! Cette nuit, ils concèdent une 8e défaite d’affilée…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.