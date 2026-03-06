Un record pour LeBron James, mais une défaite des Lakers à Denver

Après la victoire face au Jazz marquée par les 45 points de Jamal Murray, les Nuggets avaient l’occasion d’enchaîner, à domicile, face aux Lakers. Dès la première action du match, Austin Reaves commet une faute sur un tir à 3-points de Jamal Murray (28 points, 4 rebonds, 7 passes). Sur l’action suivante, le meneur sert Nikola Jokic (28 points, 12 rebonds, 13 passes) avant de décocher deux flèches longue distance. Résultat : 11 – 0 pour Denver !

En fait, il faut attendre quatre minutes pour voir les Lakers inscrire leur premier tir de la soirée grâce à LeBron James (16 points, 5 rebonds, 8 passes). Pour finir ce premier quart-temps, le quadruple champion NBA réussit un »fadeaway« sur Zeke Nnaji. Un shoot qui n’est pas anodin puisqu’il permet au King de passer devant Kareem Abdul-Jabbar pour devenir le joueur qui a inscrit le plus de paniers dans toute l’histoire de la NBA (32-22).

Le deuxième acte s’ouvre sur un panier primé de Luke Kennard, mais les Nuggets répondent avec un 8-0 conclu par un nouveau tir de loin de Jamal Murray. Le Canadien finit cette première mi-temps avec 20 points (64-54). Après la pause, il plante un nouveau tir derrière l’arc tandis que Los Angeles tente une nouvelle remontée au score. Marcus Smart et Rui Hachimura se montrent à 3-points tandis qu’Austin Reaves se joue de Nikola Jokic pour ramener les siens à -4 (82-78). Encore une fois, les Nuggets réussissent à creuser l’écart dans un »run« au cours duquel Nikola Jokic valide son 23e triple-double de la saison.

Menés de sept points avant d’ouvrir le quatrième quart-temps, les Lakers ne rendent pas les armes et comptent sur Jaxson Hayes (19 points, 8/10 au tir) pour amorcer une nouvelle remontée au score. Dans les dernières minutes, les hommes de JJ Redick reviennent à deux longueurs sauf que les maladresses s’enchaînent. D’abord, il y a le »airball« de Luka Doncic puis les deux tentatives manquées derrière l’arc de Marcus Smart. De l’autre côté du terrain, Nikola Jokic ne se manque pas. Le triple MVP marque deux paniers dans la peinture pour mettre les siens à l’abri.

Ainsi, les Nuggets s’imposent 120-113 et profitent du faux pas des Rockets face aux Warriors pour se rapprocher un peu plus du top 4 de l’Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Nuggets ont tremblé. Après un début explosif marqué par ce 11-0, les Nuggets avaient toutes les cartes en main pour s’offrir une rencontre facile, mais les hommes de David Adelman n’ont cessé de perdre des ballons. Au total, la franchise du Colorado a comptabilisé 18 pertes de balle dont neuf pour Nikola Jokic. Des ballons perdus qui ont engendré 26 points en faveur des Californiens. Denver a également été dépassé par l’apport du banc du Los Angeles à l’image du duo Hachimura – Hayes qui a comptabilisé 35 points contre seulement 26 pour l’intégralité des remplaçants de Denver.

– Les problèmes défensifs des Lakers exposés. Pour s’imposer, les Nuggets ont pu compter sur les errances défensives de leur adversaire du soir. Dès les premières minutes, Los Angeles concède un 11-0 où Jamal Murray se montre avec neuf points. À la mi-temps, le compteur du meneur affiche 20 unités. Après la pause, il lève le pied, mais Nikola Jokic prend le relais. Si le Serbe a multiplié les pertes de balle, il finit la rencontre avec 13 passes décisives dont des caviars bien sentis pour des coéquipiers ouverts à 3-points qui ont su remettre les Lakers sous l’eau quand il le fallait.

– LeBron James devant Kareem Abdul-Jabbar. Pour finir le premier quart-temps, LeBron James réussit un »fadeaway« face à Zeke Nnaji et devient ainsi le joueur qui a mis le plus de paniers dans toute l’histoire de la NBA. Avec désormais 15 842 paniers réussis, la star de Los Angeles dépasse Kareem Abdul-Jabbar qui avait rentré 15 837 tirs dans toute sa carrière. Le quadruple champion NBA vole ainsi un nouveau record à la légende puisqu’en 2023, il était passé devant lui pour devenir le meilleur marqueur de l’histoire de la Ligue.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.