Jamal Murray (45 points) sauve les Nuggets à Utah

Avec trois revers en quatre matches, les Nuggets ne sont pas au mieux en ce moment, et ça s’est confirmé cette nuit puisque les partenaires de Nikola Jokic l’emportent de justesse (128-125) sur le parquet du Jazz. Ils peuvent remercier Jamal Murray, auteur de 45 points !

Le meneur All-Star a été le principal moteur offensif des Nuggets toute la soirée, enchaînant les tirs primés et les actions décisives. En face, Keyonte George, pour son deuxième match après trois semaines d’absence en raison d’entorses à la cheville, a immédiatement répondu. Très adroit (14/22 au tir, 4/9 à 3-points), il a soutenu la comparaison avec Jamal Murray dans un véritable duel à distance. Utah est resté au contact tout au long de la première mi-temps, porté également par l’énergie défensive d’Elijah Harkless, auteur de plusieurs interceptions importantes, et par des séquences intéressantes de Kyle Filipowski. A la pause, Utah est devant : 67-66.

Le tournant intervient dans le troisième quart-temps. Profitant d’un passage sur le banc de Nikola Jokic et d’un manque d’énergie général côté Denver lié au back-to-back, Jamal Murray a pris feu : 18 points dans la période, dont cinq paniers primés. Les Nuggets ont ainsi abordé le dernier quart-temps avec une avance de sept points (100-93).

Un »challenge« décisif

Mais le Jazz n’a pas lâché. George a continué son récital offensif et a redonné l’avantage à Utah sur un dunk à deux minutes de la fin (122-118). Alors que la victoire était à portée de main, la fin de match va toutefois tourner en faveur des Nuggets. Cette fois »clutch« sur la ligne, Murray inscrit les lancers-francs pour redonner l’avantage à 32 secondes du terme (126-125). Puis, à 16 secondes de la fin, une action va changer le cours du »money time”.

Après avoir attaqué le cercle devant trois Nuggets, George obtient deux lancers qui auraient pu redonner l’avantage au Jazz tout en renvoyant Jokic sur le banc avec une sixième faute. Sauf qu’après un long revisionnage de la vidéo, la décision est inversée : les arbitres valident le contre de Jokic, annule les lancers et du la 6e faute du pivot.

C’est justement le Serbe qui va ensuite sceller la victoire aux lancers-francs à 6 secondes de la sirène (128-125). Sur la dernière possession, Keyonte George loupe le 3-points points au buzzer de l’égalisation, et les Nuggets peuvent souffler.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le duel Murray-George. Pour une fois, Nikola Jokic n’était pas au centre de toutes les attentions, puisque c’est le duel entre Jamal Murray et Keyonte George qui a animé toute la rencontre. 45 points pour le premier, 36 pour le second. Et ce »challenge« qui ruine les efforts de l’arrière du Jazz, qui loupe aussi le panier de l’égalisation.

– Jaren Jackson Jr. en cheerleader. Il n’a joué que trois matches sous ses nouvelles couleurs mais »JJJ« est le plus enthousiaste sur le banc. L’ancien meilleur défenseur de la NBA ne cesse d’encourager ses jeunes coéquipiers, et il se comporte comme un 6e homme.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.