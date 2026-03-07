Matchs
NBA
Matchs
NBA

Tyler Herro et le Heat refroidissent les Hornets

Publié le 7/03/2026 à 7:32 Twitter Facebook

Derrière un grand Tyler Herro (35 points, 9 rebonds, 9 passes), le Heat est venu s’imposer à Charlotte (128-120) dans un match important dans la course au play-in à l’Est.

Tyler Herro et le HeatDans un match très important dans la course aux playoffs/play-in à l’Est, les bouillants Hornets recevaient le Heat, qu’ils talonnaient désormais au classement. L’occasion de se rapprocher encore davantage…

Sauf que Miami avait évidemment d’autres intentions et Tyler Herro est déjà chaud pour répondre au gros début de match de Brandon Miller. Le Spectrum Center a des allures de salle NCAA, avec un public prêt à s’enflammer dès que Moussa Diabaté et ses camarades mettent du rythme. Sauf que les joueurs d’Erik Spoelstra s’accrochent.

Les Hornets passent ainsi la majeure partie de la rencontre en tête, mais sans parvenir à faire le run qui leur permettrait d’être à l’abri. Et à l’entame du dernier quart-temps, il n’y a qu’une possession d’écart (101-98).

Miles Bridges n’arrive pas à contenir Bam Adebayo alors que Tyler Herro écoeure de son côté Brandon Miller. L’arrière de Miami enchaîne les paniers importants, et il intercepte même une passe de LaMelo Ball pour propulser son équipe vers la victoire. En face, Kon Knueppel tente de maintenir la série de victoires de Charlotte en vie mais Tyler Herro continue sa démonstration et, même quand il rate, Dru Smith est là pour inscrire une claquette décisive.

C’est fini pour Charlotte, qui doit s’avouer vaincu (128-120). Une excellente opération pour le Heat, qui double Orlando pour récupérer la 7e place de l’Est… tandis que les Hornets redescendent à la 10e place.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Tyler Herro en patron. Il fallait quelqu’un pour faire basculer la rencontre et si Bam Adebayo a porté le Heat en début de quatrième quart-temps, c’est bien Tyler Herro qui s’est chargé de porter l’estocade. Tout proche du triple-double avec 35 points, 9 rebonds et 9 passes, l’arrière a bien profité des espaces dans la défense des Hornets. Il a surtout réalisé des actions précieuses sur la fin, dans un match important au classement.

– Le Heat grimpe, les Hornets descendent. Avec ce succès, Miami (35-29) enchaîne une quatrième victoire de suite et reprend la 7e place de l’Est à Orlando (33-28). Les Sixers (34-28) et leur 6e place sont juste devant, alors que les Hornets (32-32) font la mauvaise opération en redescendant à la 10e place de la conférence.

Charlotte Hornets / 120 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kon Knueppel 34 9/14 6/10 3/3 0 2 2 4 2 0 2 0 -15 27 26
Brandon Miller 33 7/12 3/5 5/5 2 11 13 5 3 2 3 1 -1 22 35
LaMelo Ball 33 7/22 5/15 2/2 0 2 2 5 2 1 3 0 -15 21 11
Miles Bridges 28 5/13 0/3 2/2 0 2 2 1 0 2 1 0 -4 12 8
Moussa Diabate 31 3/6 0/0 0/0 5 9 14 1 2 0 0 2 -1 6 20
Coby White 17 4/11 1/6 4/5 0 5 5 3 1 0 2 0 8 13 11
Grant Williams 19 4/8 3/7 1/1 2 4 6 4 3 0 0 0 3 12 18
Sion James 14 1/4 1/4 0/0 0 0 0 0 2 0 0 1 -3 3 1
Josh Green 14 1/3 0/2 0/0 1 0 1 1 2 0 1 1 -7 2 2
Ryan Kalkbrenner 17 0/3 0/0 2/2 2 1 3 0 1 0 0 4 -5 2 6
Total 41/96 19/52 19/20 12 36 48 24 18 5 12 9 120
Miami Heat / 128 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Tyler Herro 37 12/21 8/10 3/3 1 8 9 9 3 1 0 0 19 35 45
Bam Adebayo 39 10/26 0/5 4/5 3 9 12 4 2 1 0 1 9 24 25
Davion Mitchell 27 5/9 3/4 0/0 0 2 2 7 2 0 1 0 8 13 17
Pelle Larsson 29 3/8 0/1 5/5 2 2 4 2 0 0 2 0 3 11 10
Myron Gardner 16 2/4 1/2 1/2 1 4 5 2 1 0 0 0 9 6 10
Jaime Jaquez Jr. 31 7/12 4/6 1/2 1 1 2 4 2 0 2 0 -1 19 17
Kel'el Ware 31 4/8 1/5 1/2 0 4 4 0 1 1 0 4 1 10 14
Kasparas Jakučionis 13 1/4 1/4 3/4 1 1 2 2 0 0 1 0 -10 6 5
Dru Smith 17 1/5 0/1 2/2 2 2 4 1 3 4 0 0 2 4 9
Total 45/97 18/38 20/25 11 33 44 31 14 7 6 5 128

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS120
DAL100
CHA120
MIA128
HOU106
POR99
DEN103
NYK142
PHO118
NOR116
SAS116
LAC112
LAL128
IND117

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Content Editor Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Miami Heat en 1 clic

Charlotte Hornets en 1 clic

Brooklyn Nets en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes