Tyler Herro et le Heat refroidissent les Hornets

Dans un match très important dans la course aux playoffs/play-in à l’Est, les bouillants Hornets recevaient le Heat, qu’ils talonnaient désormais au classement. L’occasion de se rapprocher encore davantage…

Sauf que Miami avait évidemment d’autres intentions et Tyler Herro est déjà chaud pour répondre au gros début de match de Brandon Miller. Le Spectrum Center a des allures de salle NCAA, avec un public prêt à s’enflammer dès que Moussa Diabaté et ses camarades mettent du rythme. Sauf que les joueurs d’Erik Spoelstra s’accrochent.

Les Hornets passent ainsi la majeure partie de la rencontre en tête, mais sans parvenir à faire le run qui leur permettrait d’être à l’abri. Et à l’entame du dernier quart-temps, il n’y a qu’une possession d’écart (101-98).

Miles Bridges n’arrive pas à contenir Bam Adebayo alors que Tyler Herro écoeure de son côté Brandon Miller. L’arrière de Miami enchaîne les paniers importants, et il intercepte même une passe de LaMelo Ball pour propulser son équipe vers la victoire. En face, Kon Knueppel tente de maintenir la série de victoires de Charlotte en vie mais Tyler Herro continue sa démonstration et, même quand il rate, Dru Smith est là pour inscrire une claquette décisive.

C’est fini pour Charlotte, qui doit s’avouer vaincu (128-120). Une excellente opération pour le Heat, qui double Orlando pour récupérer la 7e place de l’Est… tandis que les Hornets redescendent à la 10e place.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Tyler Herro en patron. Il fallait quelqu’un pour faire basculer la rencontre et si Bam Adebayo a porté le Heat en début de quatrième quart-temps, c’est bien Tyler Herro qui s’est chargé de porter l’estocade. Tout proche du triple-double avec 35 points, 9 rebonds et 9 passes, l’arrière a bien profité des espaces dans la défense des Hornets. Il a surtout réalisé des actions précieuses sur la fin, dans un match important au classement.

– Le Heat grimpe, les Hornets descendent. Avec ce succès, Miami (35-29) enchaîne une quatrième victoire de suite et reprend la 7e place de l’Est à Orlando (33-28). Les Sixers (34-28) et leur 6e place sont juste devant, alors que les Hornets (32-32) font la mauvaise opération en redescendant à la 10e place de la conférence.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.