Les Knicks font vivre une très mauvaise soirée aux Nuggets : +39

L’événement du début de rencontre, c’est évidemment le retour d’Aaron Gordon sur les parquets. Les Nuggets peuvent enfin aligner leur cinq majeur et dominer le début de match, avec des Knicks qui commencent péniblement. Il faut l’activité de Josh Hart et l’apport du banc pour que ça se débloque (29-27). Puis, au fur et à mesure, les joueurs de Mike Brown prennent les commandes. Les Nuggets font trop de fautes et même si Nikola Jokic aide pour mettre des points, ça tourne mieux à New York. Enfin, sur un contact important en défense, Jamal Murray recule et son pied gauche vient tourner sur celui du Serbe… Le point final d’un quart-temps à oublier pour Denver (52-65).

Le souci, c’est que les Knicks ont désormais le vent dans le dos et Nikola Jokic l’a de face. Il est trop seul pour alimenter la marque. Certes, il est très bon (sauf à 3-pts), mais n’a pas de soutien, si ce n’est Cam Johnson ici ou là. Mais clairement, ce n’est pas assez. La maladresse est généralisée dans les Rocheuses et ça déroule du côté de New York. Forcément, l’écart se creuse (80-105).

Comment cela pourrait en être autrement avec des Mikal Bridges, Jalen Brunson, Josh Hart qui frappent à 3-pts ? OG Anunoby, lui, fait mieux et s’éclate en enfilant les paniers. Ça tombe de partout et les Knicks s’imposent de presque 40 points (103-142), au terme d’une bien sale soirée pour Nikola Jokic et sa bande.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La démonstration des Knicks. Il a fallu quelques minutes pour mettre la machine en route. Ensuite, ce fut parfait. Le 16/34 à 3-pts en est peut-être la meilleure illustration ou pourquoi pas les 44 passes décisives. Il y a tant d’indicateurs dans le vert. La défense a parfaitement muselé le reste des Nuggets, sauf Nikola Jokic qui n’a pas eu la vie facile pour autant, mais a fait parler son talent pour marquer. Les Knicks ont pris 50 rebonds, volé 11 ballons. Un vrai match référence pour Mike Brown et ses hommes.

– Nikola Jokic, capitaine abandonné. Avec 38 points, le Serbe a tout essayé et plutôt tout réussi, sauf derrière l’arc comme tout le monde à Denver dans cette partie. Même après certaines fautes, il a su marquer alors que le tir en question n’était pas facile. Il termine avec 14/21 au shoot dont 1/7 à 3-pts, donc 13/14 au shoot à 2-pts ! Sauf que quand il quitte ses coéquipiers à l’issue du troisième quart-temps (il ne jouera pas le dernier), il avait inscrit quasiment 50% des points de son équipe (38/80), ce qui n’est jamais bon signe à Denver.

– Aaron Gordon quitte l’infirmerie, Jamal Murray y entre… Cela pourrait faire sourire, si ce n’était pas aussi malheureux pour David Adelman. Le coach retrouvait enfin Aaron Gordon, forcément timide avec 3 points à 1/7 au shoot car en manque de rythme, mais il a perdu Jamal Murray en fin de première période, à cause d’une blessure à la cheville gauche. Les images ne sont pas belles et ce serait terrible pour Denver de perdre pour quelques semaines le Canadien alors que l’intérieur vient tout juste de revenir. La place à l’infirmerie reste toujours chaude dans le Colorado et c’est un peu l’histoire (sans fin) de leur saison.

