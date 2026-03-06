Stats & Highlights | Guerschon Yabusele et les Bulls surprennent les Suns

Très, très mauvaise opération pour les Suns dans la course du Top 6 à l’Ouest, Devin Booker et ses coéquipiers ayant été surpris à domicile par les Bulls de Collin Sexton et Guerschon Yabusele.
De retour au jeu, Cooper Flagg a bien failli permettre aux Mavericks de retrouver le goût de la victoire face à Orlando, mais Wendell Carter Jr. réussit un dunk décisif, et Dallas s’incline pour la cinquième fois de suite…
Trae Young (12 points, 6 passes) a fait ses débuts avec les Wizards, mais Washington n’a pas fêté ça avec la victoire, Bilal Coulibaly (17 points) et son équipe chutant face au Jazz du rookie Ace Bailey (32 points).
À domicile, le Heat de Tyler Herro (25 points) a assuré face aux Nets, qui enregistrent une 10e défaite de suite. Nolan Traoré termine tout proche du double-double, avec 9 points et 9 passes décisives.
Mauvaise opération pour Phoenix, surpris à domicile par les Bulls de Collin Sexton (30 points) et Guerschon Yabusele (16 points à 6/15 au tir, 6 rebonds). En face, Jalen Green a encore bien arrosé : 12 points à 5/20…
Enfin, les Pelicans dominent les Kings de Maxime Raynaud (10 points, 5 rebonds) et Killian Hayes (4 points, 3 passes).
Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.
