Stats & Highlights | Guerschon Yabusele et les Bulls surprennent les Suns

De retour au jeu, Cooper Flagg a bien failli permettre aux Mavericks de retrouver le goût de la victoire face à Orlando, mais Wendell Carter Jr. réussit un dunk décisif, et Dallas s’incline pour la cinquième fois de suite…

Trae Young (12 points, 6 passes) a fait ses débuts avec les Wizards, mais Washington n’a pas fêté ça avec la victoire, Bilal Coulibaly (17 points) et son équipe chutant face au Jazz du rookie Ace Bailey (32 points).

À domicile, le Heat de Tyler Herro (25 points) a assuré face aux Nets, qui enregistrent une 10e défaite de suite. Nolan Traoré termine tout proche du double-double, avec 9 points et 9 passes décisives.

Mauvaise opération pour Phoenix, surpris à domicile par les Bulls de Collin Sexton (30 points) et Guerschon Yabusele (16 points à 6/15 au tir, 6 rebonds). En face, Jalen Green a encore bien arrosé : 12 points à 5/20…

Enfin, les Pelicans dominent les Kings de Maxime Raynaud (10 points, 5 rebonds) et Killian Hayes (4 points, 3 passes).

Orlando – Dallas : 115-114

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 115 DAL 114 WAS 112 UTH 122 MIA 126 BRO 110 HOU 113 GSW 115 MIN 115 TOR 107 SAS 121 DET 106 PHO 103 CHI 105 DEN 120 LAL 113 SAC 123 NOR 133

Washington – Utah : 112-122

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 115 DAL 114 WAS 112 UTH 122 MIA 126 BRO 110 HOU 113 GSW 115 MIN 115 TOR 107 SAS 121 DET 106 PHO 103 CHI 105 DEN 120 LAL 113 SAC 123 NOR 133

Miami – Brooklyn : 126-110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 115 DAL 114 WAS 112 UTH 122 MIA 126 BRO 110 HOU 113 GSW 115 MIN 115 TOR 107 SAS 121 DET 106 PHO 103 CHI 105 DEN 120 LAL 113 SAC 123 NOR 133

Phoenix – Chicago : 103-105

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 115 DAL 114 WAS 112 UTH 122 MIA 126 BRO 110 HOU 113 GSW 115 MIN 115 TOR 107 SAS 121 DET 106 PHO 103 CHI 105 DEN 120 LAL 113 SAC 123 NOR 133

Sacramento – New Orleans : 123-133

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.