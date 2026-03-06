Matchs
Les Wolves dominent les Raptors pour une 5e victoire de suite

Publié le 6/03/2026 à 6:10
Publié le 6/03/2026 à 6:10
Modifié le 6/03/2026 à 7:17

NBA – Pas nécessairement brillants, les joueurs de Minnesota ont su accélérer en troisième quart-temps pour dominer une équipe de Toronto sans réelle réponse (115-107).

Face à une formation de Minnesota dépassée et peu concernée en début de rencontre, les Raptors frappent fort. En seulement quelques minutes, ils passent un 10-0 et prennent déjà dix points d’avance. Un temps-mort permet de remettre les idées en place d’Anthony Edwards et ses coéquipiers, qui répondent avec un 9-0. L’arrière est d’ailleurs chaud dans le premier quart-temps, dominé par les siens (31-27).

Mais comme les joueurs de Chris Finch perdent beaucoup de ballons et que les Canadiens en profitent pleinement, les deux équipes sont proches jusqu’à la pause. Malgré les efforts près du cercle de Julius Randle (55-54). En troisième quart-temps, Jaden McDaniels se montre enfin après avoir passé sa première période sur le banc (trois fautes en cinq minutes) et les Wolves commencent à monter d’un cran. Anthony Edwards s’offre d’ailleurs l’action du match, avec un poster sur RJ Barrett.

Avec un 11-0, Minnesota a enfin fait l’écart avant le début du dernier acte (90-76). Immanuel Quickley et RJ Barrett vont bien tenter de faire revenir les Raptors, mais ça ne prend pas. Puis, à trois minutes de la fin, alors qu’il a seize points de retard, Darko Rajakovic baisse les bras et ouvre son banc. Les Wolves s’imposent ainsi 115-107 et signent un cinquième succès de rang.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le pied sur l’accélérateur et l’œil dans le rétroviseur pour Minnesota. En arrêtant de perdre des ballons (seulement deux après la pause, contre dix avant) et avec un Jaden McDaniels enfin productif, les Wolves ont pu remporter le troisième quart-temps 35-22 et faire l’écart à ce moment-là. Toronto est alors derrière et il a suffi d’être sérieux et de garder la distance pour s’assurer que les points d’Immanuel Quickley et RJ Barrett ne lancent pas un comeback. Les troupes de Chris Finch n’ont pas fait un gros match, mais ont été assez solides pour assurer l’essentiel.

Cinquième victoire de suite pour Wolves. Cet essentiel, c’est ce cinquième succès de rang (le 40e de la saison), qui permet, en profitant dans le même temps de la défaite des Rockets en prolongation face aux Warriors, de prendre la troisième place de la conférence Ouest.

Les difficultés de Toronto face aux gros se confirment. Après le revers face à New York, les Raptors s’inclinent encore une fois face à un meilleur bilan. Les Canadiens, conscients de ce bémol, se félicitaient néanmoins de toujours être dans les matches avant, finalement, de craquer un moment ou un autre. C’est précisément ce qu’il s’est passé à Minneapolis.

Minnesota Timberwolves / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Anthony Edwards 34 8/12 5/8 1/2 0 4 4 3 1 1 4 0 15 22 21
Rudy Gobert 36 7/8 0/0 4/6 3 9 12 5 2 1 0 3 18 18 36
Julius Randle 34 5/11 0/2 7/8 1 7 8 4 4 1 2 0 9 17 21
Donte DiVincenzo 27 4/7 4/6 4/4 0 5 5 2 1 2 1 0 16 16 21
Jaden McDaniels 21 3/6 1/3 1/1 0 2 2 4 5 1 2 0 2 8 10
Ayo Dosunmu 27 6/11 1/2 0/0 0 1 1 1 2 3 0 1 25 13 14
Naz Reid 21 5/12 1/5 1/2 2 4 6 1 1 0 1 1 16 12 11
Kyle Anderson 15 2/4 0/0 0/0 0 3 3 4 3 0 0 0 -11 4 9
Nah'Shon Hyland 13 1/5 1/3 0/0 0 0 0 0 2 0 1 0 -14 3 -2
Julian Phillips 3 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 2 2
Terrence Shannon Jr. 3 0/3 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 -3
Jaylen Clark 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -10 0 -1
Joan Beringer 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -8 0 0
Total 42/82 13/31 18/23 6 35 41 24 22 10 11 5 115
Toronto Raptors / 107 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
RJ Barrett 30 9/14 4/5 3/4 0 6 6 0 3 0 1 1 3 25 25
Immanuel Quickley 30 6/10 2/4 4/5 0 3 3 7 3 1 2 0 8 18 22
Scottie Barnes 36 7/12 2/3 0/0 1 1 2 3 3 0 0 1 3 16 17
Brandon Ingram 30 5/16 0/1 4/7 1 4 5 2 2 1 1 0 -27 14 7
Jakob Poeltl 29 4/5 0/0 1/2 3 4 7 4 3 2 1 1 -23 9 20
Sandro Mamukelashvili 24 5/8 1/2 0/1 1 1 2 1 0 1 1 1 -8 11 11
Gradey Dick 4 2/4 0/1 2/2 0 1 1 1 0 0 0 1 8 6 7
Trayce Jackson-Davis 4 1/1 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 8 2 4
Ja'Kobe Walter 17 0/2 0/1 2/3 0 0 0 0 2 1 1 0 -4 2 -1
Jamal Shead 17 1/7 0/2 0/0 1 3 4 1 3 0 3 0 -19 2 -2
Jamison Battle 10 1/3 0/2 0/0 1 4 5 1 0 0 0 0 7 2 6
Jonathan Mogbo 9 0/0 0/0 0/0 1 1 2 2 0 0 2 1 4 0 3
Total 41/82 9/21 16/24 10 29 39 22 19 6 12 6 107

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Betting Content Writer Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
