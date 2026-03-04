Stats & Highlights | Paolo Banchero se régale face aux Wizards

Le Magic se rapproche des Sixers et du Top 6 de la conférence Est, grâce à une victoire tranquille face aux Wizards. Avec 37 points, Paolo Banchero a égalé son record de la saison.
Alors qu’il était en rythme ces derniers temps, Bilal Coulibaly s’est raté (6 points à 3/12 au tir) face au Magic, alors que Paolo Banchero a égalé son record de la saison de l’autre côté. Avec 37 points à 15/21 au tir, l’ailier fort a mené Orlando vers une victoire tranquille face à des Wizards qui ont déjà la tête aux vacances…
Dynamique similaire pour le Heat de Bam Adebayo (23 points) et Tyler Herro (22 points) face à des Nets affreusement maladroits. Michael Porter Jr. termine à 9 points (3/17) alors que Nolan Traoré fait un peu mieux, avec 14 points à 5/12 au tir, mais sans aucune passe décisive, et 6 pertes de balle.
Malmenés en première mi-temps par les Grizzlies, les Wolves ont eu besoin d’un grand Anthony Edwards (41 points) pour retourner la situation. Rudy Gobert conclut la partie avec 5 points (1/2 au tir) et 12 rebonds.
Enfin, les Suns ont profité du retour de Devin Booker pour maîtriser les Kings. L’arrière a été maladroit mais Jalen Green a retrouvé du rythme face à la troupe de Maxime Raynaud (22 points, 10 rebonds, 4 passes).
Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.
