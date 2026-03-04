Stats & Highlights | Paolo Banchero se régale face aux Wizards

Alors qu’il était en rythme ces derniers temps, Bilal Coulibaly s’est raté (6 points à 3/12 au tir) face au Magic, alors que Paolo Banchero a égalé son record de la saison de l’autre côté. Avec 37 points à 15/21 au tir, l’ailier fort a mené Orlando vers une victoire tranquille face à des Wizards qui ont déjà la tête aux vacances…

Dynamique similaire pour le Heat de Bam Adebayo (23 points) et Tyler Herro (22 points) face à des Nets affreusement maladroits. Michael Porter Jr. termine à 9 points (3/17) alors que Nolan Traoré fait un peu mieux, avec 14 points à 5/12 au tir, mais sans aucune passe décisive, et 6 pertes de balle.

Malmenés en première mi-temps par les Grizzlies, les Wolves ont eu besoin d’un grand Anthony Edwards (41 points) pour retourner la situation. Rudy Gobert conclut la partie avec 5 points (1/2 au tir) et 12 rebonds.

Enfin, les Suns ont profité du retour de Devin Booker pour maîtriser les Kings. L’arrière a été maladroit mais Jalen Green a retrouvé du rythme face à la troupe de Maxime Raynaud (22 points, 10 rebonds, 4 passes).

Orlando – Washington : 126-109

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 117 DAL 90 CLE 113 DET 109 ORL 126 WAS 109 MIA 124 BRO 98 TOR 95 NYK 111 PHI 91 SAS 131 CHI 108 OKC 116 MIN 117 MEM 110 LAL 110 NOR 101 SAC 103 PHO 114

Miami – Brooklyn : 124-98

Minnesota – Memphis : 117-110

Sacramento – Phoenix : 103-114

