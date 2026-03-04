Matchs
Stats & Highlights | Paolo Banchero se régale face aux Wizards

Le Magic se rapproche des Sixers et du Top 6 de la conférence Est, grâce à une victoire tranquille face aux Wizards. Avec 37 points, Paolo Banchero a égalé son record de la saison.

Paolo BancheroAlors qu’il était en rythme ces derniers temps, Bilal Coulibaly s’est raté (6 points à 3/12 au tir) face au Magic, alors que Paolo Banchero a égalé son record de la saison de l’autre côté. Avec 37 points à 15/21 au tir, l’ailier fort a mené Orlando vers une victoire tranquille face à des Wizards qui ont déjà la tête aux vacances…

Dynamique similaire pour le Heat de Bam Adebayo (23 points) et Tyler Herro (22 points) face à des Nets affreusement maladroits. Michael Porter Jr. termine à 9 points (3/17) alors que Nolan Traoré fait un peu mieux, avec 14 points à 5/12 au tir, mais sans aucune passe décisive, et 6 pertes de balle.

Malmenés en première mi-temps par les Grizzlies, les Wolves ont eu besoin d’un grand Anthony Edwards (41 points) pour retourner la situation. Rudy Gobert conclut la partie avec 5 points (1/2 au tir) et 12 rebonds.

Enfin, les Suns ont profité du retour de Devin Booker pour maîtriser les Kings. L’arrière a été maladroit mais Jalen Green a retrouvé du rythme face à la troupe de Maxime Raynaud (22 points, 10 rebonds, 4 passes).

Orlando – Washington : 126-109

Orlando Magic / 126 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Paolo Banchero 32 15/21 1/2 6/7 1 4 5 6 3 0 2 0 26 37 39
Desmond Bane 33 7/10 3/5 8/8 1 1 2 4 2 0 0 0 27 25 28
Jalen Suggs 27 5/9 0/2 0/0 0 3 3 9 3 2 2 2 10 10 20
Goga Bitadze 21 2/3 0/0 5/8 0 6 6 3 2 0 1 1 8 9 14
Tristan Da Silva 27 3/6 2/4 0/0 0 9 9 1 3 0 1 1 26 8 15
Jett Howard 14 4/6 1/2 3/3 0 1 1 2 1 0 0 1 -1 12 14
Jevon Carter 30 3/9 3/7 1/2 0 3 3 6 2 0 0 0 5 10 12
Moritz Wagner 16 2/6 0/1 6/6 1 2 3 0 2 0 0 0 4 10 9
Noah Penda 19 1/2 0/0 3/3 0 5 5 1 0 0 1 1 3 5 10
Jonathan Isaac 4 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -5 0 1
Jamal Cain 4 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -7 0 -1
Jase Richardson 13 0/3 0/2 0/0 0 0 0 2 2 1 1 0 -11 0 -1
Total 42/76 10/25 32/37 3 35 38 34 22 3 8 6 126
Washington Wizards / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Will Riley 33 8/13 2/5 1/3 0 3 3 5 3 1 1 0 -9 19 20
Carlton Carrington 32 4/8 3/4 0/1 1 2 3 5 3 1 2 0 -30 11 13
Tre Johnson 24 3/12 0/4 3/4 0 0 0 1 3 0 3 1 -19 9 -2
Julian Reese 32 4/6 0/0 1/4 3 5 8 3 3 1 1 0 -17 9 15
Bilal Coulibaly 24 3/12 0/6 0/0 0 6 6 3 3 0 1 0 -25 6 5
Jaden Hardy 22 7/13 1/6 3/4 0 3 3 1 2 0 3 0 6 18 12
Sharife Cooper 20 5/11 1/3 5/6 1 2 3 3 2 0 1 0 6 16 14
Justin Champagnie 22 6/9 0/2 1/1 4 3 7 1 2 1 0 3 1 13 22
Leaky Black 31 3/8 0/2 2/2 4 5 9 1 3 0 0 2 2 8 15
Total 43/92 7/32 16/25 13 29 42 23 24 4 12 6 109

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Miami – Brooklyn : 124-98

Miami Heat / 124 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Bam Adebayo 35 11/24 1/7 0/0 1 8 9 4 3 6 0 1 22 23 30
Tyler Herro 28 8/15 1/4 5/5 1 2 3 2 2 0 4 1 8 22 17
Andrew Wiggins 27 5/9 1/4 2/2 2 5 7 4 3 0 1 3 10 13 22
Davion Mitchell 26 3/5 2/3 0/0 0 3 3 4 2 0 0 0 9 8 13
Pelle Larsson 19 1/5 0/2 1/2 0 2 2 3 3 0 0 1 13 3 4
Jaime Jaquez Jr. 27 6/13 2/3 6/8 2 3 5 4 0 0 1 2 14 20 21
Simone Fontecchio 20 3/6 3/6 3/3 0 3 3 1 0 1 1 0 18 12 13
Kel'el Ware 29 5/8 1/3 0/0 7 6 13 1 5 5 3 0 12 11 24
Kasparas Jakučionis 22 2/4 1/3 4/4 1 0 1 5 0 1 2 0 17 9 12
Myron Gardner 4 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3
Jahmir Young 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -1
Total 45/91 13/36 21/24 14 32 46 28 19 13 12 8 124
Brooklyn Nets / 98 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Noah Clowney 27 4/8 1/4 8/9 0 7 7 0 2 1 1 0 -14 17 19
Nolan Traoré 23 5/12 2/4 2/2 0 2 2 0 2 0 6 0 -23 14 3
Michael Porter Jr. 26 3/17 0/9 3/4 1 2 3 3 2 0 0 0 -18 9 0
Terance Mann 27 3/5 0/1 2/2 1 2 3 2 4 0 0 1 -13 8 12
Nicolas Claxton 28 2/7 0/0 0/0 1 4 5 3 2 1 0 2 -19 4 10
Ziaire Williams 23 3/10 2/5 8/9 1 0 1 2 1 2 1 0 -11 16 12
Danny Wolf 21 5/10 1/3 0/0 1 4 5 5 3 0 2 1 -12 11 15
Day'Ron Sharpe 17 5/6 0/0 0/0 4 4 8 4 2 0 0 0 -6 10 21
Ben Saraf 25 3/7 0/2 0/0 1 0 1 4 1 1 6 0 -3 6 2
Grant Nelson 3 0/0 0/0 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 2
Ochai Agbaji 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 -2
Jalen Wilson 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1
Josh Minott 14 0/2 0/2 0/0 0 3 3 1 0 1 1 1 -8 0 3
Total 33/86 6/32 26/30 10 28 38 24 19 6 18 5 98

Minnesota – Memphis : 117-110

Minnesota Timberwolves / 117 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Anthony Edwards 37 15/29 7/13 4/4 0 6 6 2 2 5 2 1 13 41 39
Julius Randle 36 7/15 0/4 9/12 4 7 11 4 3 0 5 0 1 23 22
Jaden McDaniels 32 6/8 0/1 4/4 1 6 7 1 3 1 1 0 5 16 22
Donte DiVincenzo 30 3/7 1/5 0/0 0 4 4 6 1 1 1 0 21 7 13
Rudy Gobert 27 1/2 0/0 3/6 4 8 12 1 4 0 1 0 4 5 13
Ayo Dosunmu 29 5/9 0/1 4/4 1 2 3 4 3 0 1 0 -4 14 16
Nah'Shon Hyland 12 2/6 2/6 0/0 1 1 2 0 5 0 3 0 -2 6 1
Naz Reid 23 1/8 0/4 1/2 2 4 6 1 1 1 2 1 2 3 2
Kyle Anderson 14 0/0 0/0 2/2 0 1 1 0 2 0 0 0 -5 2 3
Total 40/84 10/34 27/34 13 39 52 19 24 8 16 2 117
Memphis Grizzlies / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jaylen Wells 28 7/12 4/7 1/2 0 1 1 0 3 1 1 0 -10 19 14
Ty Jerome 24 4/13 2/6 4/4 0 4 4 2 1 1 1 0 -16 14 11
GG Jackson 23 4/5 1/1 3/4 4 7 11 0 1 1 4 1 -3 12 19
Scotty Pippen Jr. 24 3/7 1/4 1/2 0 3 3 5 5 1 4 0 -16 8 8
Olivier-Maxence Prosper 23 1/4 0/3 0/0 0 2 2 3 1 0 2 0 -16 2 2
Cedric Coward 21 4/8 2/4 5/5 0 2 2 1 1 1 2 1 4 15 14
Rayan Rupert 25 5/9 2/4 1/2 0 6 6 1 5 1 0 1 -5 13 17
Cam Spencer 24 3/6 1/2 3/4 0 2 2 4 3 1 1 0 8 10 12
Walter Clayton Jr. 24 2/6 1/3 4/4 0 1 1 9 0 2 2 0 9 9 15
Taylor Hendricks 24 3/9 1/4 1/2 1 0 1 2 6 0 0 1 10 8 5
Total 36/79 15/38 23/29 5 28 33 27 26 9 17 4 110

Sacramento – Phoenix : 103-114

Sacramento Kings / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Maxime Raynaud 36 10/12 0/0 2/3 4 6 10 4 4 2 4 0 3 22 31
Precious Achiuwa 39 8/14 0/2 2/2 3 6 9 1 1 1 0 1 0 18 24
DeMar DeRozan 34 5/15 0/2 7/9 0 2 2 1 1 0 1 0 -14 17 7
Russell Westbrook 31 6/14 3/6 1/2 0 2 2 7 2 4 2 1 -2 16 19
Nique Clifford 39 5/13 0/5 0/0 2 6 8 4 3 3 2 0 5 10 15
Malik Monk 18 5/10 3/7 0/0 1 2 3 5 0 0 4 0 -19 13 12
Killian Hayes 10 1/4 1/3 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 -3 3 2
Daeqwon Plowden 21 0/3 0/2 2/2 1 3 4 1 1 0 0 0 -11 2 4
Devin Carter 9 1/4 0/0 0/0 2 0 2 0 1 1 0 0 -7 2 2
Drew Eubanks 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -7 0 -2
Total 41/90 7/27 14/18 13 27 40 25 14 11 14 2 103
Phoenix Suns / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Green 31 7/16 2/8 4/4 0 4 4 1 1 4 7 1 8 20 14
Devin Booker 31 6/19 4/9 1/1 2 2 4 6 2 0 3 0 -5 17 11
Collin Gillespie 32 6/10 5/8 0/0 2 4 6 9 2 1 2 0 15 17 27
Mark Williams 22 3/6 0/0 4/6 3 5 8 0 0 1 1 0 -10 10 13
Royce O'Neale 29 2/7 2/7 0/0 0 4 4 5 4 2 1 1 -7 6 12
Grayson Allen 25 6/15 4/12 2/2 1 2 3 6 0 3 3 0 18 18 18
Oso Ighodaro 26 7/10 0/0 0/2 8 6 14 3 2 0 2 1 21 14 25
Rasheer Fleming 15 3/4 2/3 0/0 2 4 6 1 2 0 0 0 5 8 14
Amir Coffey 12 1/3 0/1 0/0 0 3 3 0 0 0 0 0 -3 2 3
Ryan Dunn 17 1/2 0/1 0/2 0 1 1 0 0 0 0 0 13 2 0
Total 42/92 19/49 11/17 18 35 53 31 13 11 19 3 114

