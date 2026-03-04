Brouillons, les Lakers renversent les Pelicans en fin de match

À la faveur d’un calendrier favorable, les Lakers signent une troisième victoire de suite, mais les Pelicans leur ont donné du fil à retordre pendant 40 minutes.

La rencontre démarre par un échange de tirs à 3-points. Trey Murphy III trouve rapidement la mire, tandis que LeBron James donne le ton côté californien. Zion Williamson, déjà remis de son entorse à la cheville, se montre agressif d’entrée, et Deandre Jordan se rappelle au bon souvenir du Staples Center de la Crypto.com Arena. Malgré quelques pertes de balle et un départ catastrophique d’Austin Reaves, les Lakers restent au contact et ne sont menés que de deux points à la fin du premier quart-temps (33-31).

Le deuxième quart-temps démarre avec deux lancers-francs de Williamson. Mais la réponse californienne est immédiate : Marcus Smart sert LeBron pour un dunk rageur en contre-attaque, puis ce dernier enchaîne pour initier un 9-0. Il totalise déjà 16 points. Après un dunk de Deandre Ayton, les Pelicans stoppent l’hémorragie, mais Los Angeles insiste et les joueurs de JJ Redick sont sur un 16-2. New Orleans réagit avec sept points consécutifs. Murphy, pénalisé par trois fautes, regagne le banc.

Les Lakers haussent l’intensité défensive, provoquant plusieurs pertes de balle. Zion rapproche les siens, mais un tir mi-distance de Luka Doncic permet aux Lakers de virer en tête à la pause, 54-51.

Un 27-4 pour finir le match !

Au retour des vestiaires, Zion marque d’entrée, Smart lui répond derrière l’arc. Une nouvelle interception de Smart offre un dunk à LeBron et sept points d’avance aux Lakers. Mais Reaves reste maladroit, et les pertes de balle s’accumulent : 20 au total sur les trois premiers quarts-temps. Les Pelicans en profitent avec un 9-0 pour repasser devant, avec même un somptueux »windmill« de Murphy (70-69). Malgré un nouveau tir de Doncic pour limiter la casse et un sursaut de Reaves, New Orleans termine mieux et aborde le dernier quart-temps avec deux points d’avance (78-76).

Les Pelicans ont le vent dans le dos, et ils portent leur avance à huit unités, leur plus gros écart du match. C’est alors que tout bascule. Les Lakers, beaucoup plus sérieux balle en main (une seule perte de balle dans le quart-temps), enchaînent un 12-0 pour reprendre quatre points d’avance à quatre minutes de la fin (98-94). Austin Reaves, enfin chaud, inscrit deux tirs primés, et les Lakers s’appuient sur lui dans cette fin de match.

Un nouveau panier primé de Marcus Smart porte la série à 19-4. Puis Luka Doncic enfonce le clou derrière l’arc pour donner dix points d’avance aux siens. Au final, Los Angeles boucle la rencontre sur un cinglant 24-7 dans les dernières minutes, avec six de ses 12 contres dans le seul quatrième quart-temps ! Score final, 110-101 avec un dernier quart-temps référence face à une formation qui joue le jeu en cette fin de saison en roue libre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Doncic bientôt suspendu ? Luka Doncic a écopé de sa 14e faute technique en première mi-temps. Encore deux, et il sera automatiquement suspendu pour un match. Dillon Brooks est le leader dans cette catégorie avec 16 fautes techniques, mais il est à l’infirmerie et Luka Doncic pourrait bientôt l’égaler, voire le dépasser.

– Reaves aux deux visages. Austin Reaves a vécu une première mi-temps cauchemardesque entre balles perdues et maladresse : 0 sur 8 aux tirs ! Finalement, et malgré un coup sur la main droite, il a retrouvé sa patte en dernier quart-temps, et c’est lui qui assomme les Pelicans.

– Murphy fait le show. On est habitué à le voir dégainer de loin, mais Trey Murphy III a aussi participé au Slam Dunk Contest et il l’a rappelé par deux dunks. Le premier, en premier quart-temps, en mode Statue de la Liberté, et le second, en troisième quart-temps, avec un superbe windmill après un ballon perdu de Luka Doncic.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.