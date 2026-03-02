Petit passage par l’infirmerie pour Zion Williamson

Comme il s’est blessé à la cheville droite face au Jazz, dans la victoire des Pelicans samedi soir, Zion Williamson n’a pas pu tenir sa place le lendemain contre les Clippers. Un petit événement cette saison pour lui.

En effet, l’intérieur de New Orleans venait d’enchaîner 35 matches de suite, son record en carrière ! Sa dernière rencontre ratée datait du 11 décembre 2025. Remarquable pour un grand blessé comme lui…

« J’ai remarqué chez lui cette année un niveau d’attention beaucoup plus élevé qu’auparavant. Cela se voit dans son travail, dans son attitude et dans la façon dont il prépare son corps et son esprit », indique son coach, James Borrego. « Il a renforcé son professionnalisme et je suis extrêmement fier qu’il ait atteint un niveau supplémentaire. Il s’agit maintenant de le maintenir. Il y a encore un autre niveau à atteindre. »

Combien de temps Zion Williamson va-t-il passer à l’infirmerie ? Très peu puisqu’il n’a été forfait qu’une heure avant la rencontre face aux Clippers. L’ancien All-Star devrait rapidement revenir sur les parquets.

Une bonne nouvelle pour son compte en banque car, rappelons-le, son salaire est progressif : plus il jouera, plus il touchera de dollars. Pour l’instant, il est à 45 parties cette saison, ce qui lui a déjà garanti 16.9 millions de dollars, sur les 42.2 qu’il pourrait toucher en 2025/26. Prochaines étapes : jouer 51 matches pour ajouter 8.4 millions de dollars, puis en jouer 61 pour débloquer la même somme. Le reste de son salaire dépendra enfin de son poids.

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NO 24 27:50 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NO 61 33:13 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NO 29 32:58 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NO 70 31:32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 2024-25 NO 30 28:34 56.7 23.1 65.6 2.5 4.7 7.2 5.3 2.7 1.2 3.0 0.9 24.6 2025-26 NO 45 29:31 58.5 25.0 71.6 2.2 3.6 5.8 3.5 2.2 1.1 2.1 0.6 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.