Plus Zion Williamson jouera, plus son prochain salaire augmentera…

Incroyable, mais vrai : Zion Williamson n’a plus manqué un match depuis le 11 décembre dernier et cela lui fait donc une série, toujours en cours, de 31 rencontres jouées consécutivement. Tout simplement la plus longue de sa carrière NBA !

Sur la période, il tourne à 21.8 points, 6.1 rebonds et 3.3 passes de moyenne (en 29 minutes), et c’est la preuve que l’ailier-fort des Pelicans a retrouvé la forme en 2025/26.

Cela n’aide certes pas son équipe à décoller au classement, alors que Zion Williamson n’a pas encore disputé la moindre rencontre de playoffs, mais cela lui permet au moins de se remplir les poches. En effet, comme stipulé dans sa prolongation signée en 2022, ses salaires ne deviennent garantis que s’il jouait suffisamment de matches chaque saison.

Attention aussi à la balance

Dès 2023, ses trois dernières années étaient d’ailleurs devenues non garanties et, après avoir été conservé par ses dirigeants l’été dernier, le double All-Star devait jouer pour éviter de se retrouver sous la menace d’une libération de contrat anticipée (avant le 15 juillet).

Comme Zion Williamson a atteint la barre des 41 matches en 2025/26, pour la troisième fois de sa carrière seulement (en sept saisons), le voilà qui vient déjà de se garantir 16.9 des 42.2 millions de dollars qu’il est censé toucher en 2026/27.

S’il en dispute 51, il se garantira 8.4 millions de dollars supplémentaires et, s’il en dispute 61, cela lui garantira également 8.4 millions de dollars. Les 8.4 millions de dollars restants dépendront de son poids, avec différents contrôles de la pesée à valider.

En clair, Zion Williamson a tout intérêt à jouer en cette fin de saison pour rendre sa situation contractuelle moins incertaine. Ce n’est pas Adam Silver qui s’en plaindra…

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NO 24 27:50 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NO 61 33:13 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NO 29 32:58 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NO 70 31:32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 2024-25 NO 30 28:34 56.7 23.1 65.6 2.5 4.7 7.2 5.3 2.7 1.2 3.0 0.9 24.6 2025-26 NO 41 29:42 58.9 0.0 71.2 2.2 3.8 6.0 3.5 2.3 1.0 2.2 0.6 21.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.