Les Pelicans décrochent une quatrième victoire de suite

Dans un duel peut-être décisif pour la »lottery« en fin de saison, les Pelicans réalisent le doublé à Utah avec un succès 115-105. Avec ce résultat, les deux équipes se retrouvent désormais à égalité au classement, et les Pelicans signent ainsi leur 4e succès de rang.

Le match débute très mal pour Utah. Les Pelicans infligent immédiatement un 9-0, profitant d’une attaque locale totalement en panne : il faut plus de quatre minutes au Jazz pour inscrire ses premiers points. Malgré une adresse calamiteuse (27 % au tir dans le quart), Utah reste au contact grâce à son activité défensive. Cinq ballons perdus provoqués et quatre rebonds offensifs permettent de générer des secondes chances. Un run de 14-6 en milieu de période ramène les locaux dans la partie. À la fin du premier quart, l’écart reste limité : 27-22 pour New Orleans.

Un rapide 5-0 des Pelicans en début de deuxième période redonne 10 points d’avance aux visiteurs. Utah continue de lutter, mais l’adresse ne suit pas. C’est dans ce quart-temps que survient un tournant : Zion Williamson se blesse à la cheville droite et quitte définitivement la rencontre après 11 minutes (4 points). Malgré cette sortie, New Orleans accélère. Saddiq Bey fait encore très mal avec 18 points en première mi-temps. L’écart enfle progressivement avant un terrible 15-0 dans les dernières minutes, qui porte le score à 65-40 à la pause (+25). Utah n’a inscrit que 14 paniers sur 52 tentatives en première mi-temps A 27% aux tirs, le Jazz ne peut espérer mieux…

Elijah Harkless réveille le Jazz

Au retour des vestiaires, Keyonte George — de retour après 10 matches manqués — tente de sonner la révolte avec 12 points dans les cinq premières minutes du quart-temps. Mais les Pelicans conservent une avance proche des 20 points. En fin de période, l’énergie d’Elijah Harkless change la dynamique. Auteur de 8 points et 3 passes dans le quart-temps, il initie un 13-0 qui ramène Utah à -16 avant le dernier acte.

Utah continue sur sa lancée avec un 9-0 pour entamer le dernier quart-temps, pour revenir sous la barre des 10 points d’écart. La salle se réveille, et le momentum semble basculer. Mais New Orleans répond immédiatement par un 8-2, reprenant 15 points d’avance pour court au suspense et s’imposer 115-105.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le Zion au sol. Alors qu’il se comportait en leader depuis plusieurs semaines, Zion Williamson a quitté ses coéquipiers dans le deuxième quart-temps. La faute à une belle entorse de la cheville. Pour l’instant, le staff médical n’a donné aucune indication sur la gravité de la blessure.

– Bey enchaîne. Déjà auteur de 42 points deux jours plus tôt, Saddiq Bey a de nouveau fait très mal avec 24 points. Sa complicité avec le rookie Jeremiah Fears (18 points, 11 rebonds, 5 passes) est intéressante, et James Borrego peut s’appuyer sur une rotation de 8, 9 joueurs presque interchangeables. Certes, ce n’était que le Jazz en face…

