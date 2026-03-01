Matchs
NBA
Matchs
NBA

Les Pelicans décrochent une quatrième victoire de suite

Publié le 1/03/2026 à 7:02 Twitter Facebook

NBA – Malgré la blessure de Zion Williamson et le retour de Keyonte George, les Pelicans s’imposent à nouveau à Utah avec 24 points de Saddiq Bey.

saddiq bey pelicans jazzDans un duel peut-être décisif pour la »lottery« en fin de saison, les Pelicans réalisent le doublé à Utah avec un succès 115-105. Avec ce résultat, les deux équipes se retrouvent désormais à égalité au classement, et les Pelicans signent ainsi leur 4e succès de rang.

Le match débute très mal pour Utah. Les Pelicans infligent immédiatement un 9-0, profitant d’une attaque locale totalement en panne : il faut plus de quatre minutes au Jazz pour inscrire ses premiers points. Malgré une adresse calamiteuse (27 % au tir dans le quart), Utah reste au contact grâce à son activité défensive. Cinq ballons perdus provoqués et quatre rebonds offensifs permettent de générer des secondes chances. Un run de 14-6 en milieu de période ramène les locaux dans la partie. À la fin du premier quart, l’écart reste limité : 27-22 pour New Orleans.

Un rapide 5-0 des Pelicans en début de deuxième période redonne 10 points d’avance aux visiteurs. Utah continue de lutter, mais l’adresse ne suit pas. C’est dans ce quart-temps que survient un tournant : Zion Williamson se blesse à la cheville droite et quitte définitivement la rencontre après 11 minutes (4 points). Malgré cette sortie, New Orleans accélère. Saddiq Bey fait encore très mal avec 18 points en première mi-temps. L’écart enfle progressivement avant un terrible 15-0 dans les dernières minutes, qui porte le score à 65-40 à la pause (+25). Utah n’a inscrit que 14 paniers sur 52 tentatives en première mi-temps A 27% aux tirs, le Jazz ne peut espérer mieux…

Elijah Harkless réveille le Jazz

Au retour des vestiaires, Keyonte George — de retour après 10 matches manqués — tente de sonner la révolte avec 12 points dans les cinq premières minutes du quart-temps. Mais les Pelicans conservent une avance proche des 20 points. En fin de période, l’énergie d’Elijah Harkless change la dynamique. Auteur de 8 points et 3 passes dans le quart-temps, il initie un 13-0 qui ramène Utah à -16 avant le dernier acte.

Utah continue sur sa lancée avec un 9-0 pour entamer le dernier quart-temps, pour revenir sous la barre des 10 points d’écart. La salle se réveille, et le momentum semble basculer. Mais New Orleans répond immédiatement par un 8-2, reprenant 15 points d’avance pour court au suspense et s’imposer 115-105.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le Zion au sol. Alors qu’il se comportait en leader depuis plusieurs semaines, Zion Williamson a quitté ses coéquipiers dans le deuxième quart-temps. La faute à une belle entorse de la cheville. Pour l’instant, le staff médical n’a donné aucune indication sur la gravité de la blessure.

Bey enchaîne. Déjà auteur de 42 points deux jours plus tôt, Saddiq Bey a de nouveau fait très mal avec 24 points. Sa complicité avec le rookie Jeremiah Fears (18 points, 11 rebonds, 5 passes) est intéressante, et James Borrego peut s’appuyer sur une rotation de 8, 9 joueurs presque interchangeables. Certes, ce n’était que le Jazz en face…

Utah Jazz / 105 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Keyonte George 23 4/11 1/6 8/10 0 2 2 4 1 0 0 0 -15 17 14
Airious Bailey 30 4/16 3/8 2/2 4 4 8 2 4 1 2 3 -4 13 13
Kyle Filipowski 29 2/10 0/5 8/9 1 5 6 1 4 1 1 1 -10 12 11
Blake Hinson 16 3/6 2/3 0/0 2 3 5 0 2 0 0 0 -6 8 10
Cody Williams 21 2/5 0/0 0/0 0 2 2 2 1 1 0 0 -18 4 6
Isaiah Collier 33 7/15 0/2 7/8 0 3 3 7 2 2 2 1 -11 21 23
Elijah Harkless 28 5/9 2/4 2/3 1 2 3 5 3 1 0 0 8 14 18
Brice Sensabaugh 26 4/16 2/8 0/1 3 1 4 1 1 1 1 0 -1 10 2
Kevin Love 10 1/4 1/4 0/0 0 2 2 2 1 1 0 0 -6 3 5
John Konchar 15 1/3 1/3 0/0 1 1 2 0 0 2 1 0 7 3 4
Oscar Tshiebwe 9 0/1 0/0 0/0 1 2 3 0 1 0 0 0 6 0 2
Total 33/96 12/43 27/33 13 27 40 24 20 10 7 5 105
New Orleans Pelicans / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Saddiq Bey 39 7/16 3/8 7/10 2 2 4 6 2 2 4 0 11 24 20
Bryce McGowens 33 6/14 4/10 2/2 1 4 5 2 3 1 0 0 9 18 18
Herbert Jones 36 7/16 3/8 0/0 1 7 8 7 1 0 2 1 16 17 22
Zion Williamson 11 1/2 0/0 2/2 0 1 1 2 0 0 0 0 7 4 6
DeAndre Jordan 13 1/2 0/0 1/2 1 6 7 0 1 1 1 0 4 3 8
Jeremiah Fears 35 5/14 2/9 6/6 1 10 11 5 5 0 5 2 17 18 22
Jordan Poole 15 4/8 3/7 0/0 0 3 3 1 2 0 4 2 -10 11 9
Karlo Matkovic 25 3/4 0/1 2/2 2 4 6 5 4 1 1 2 -3 8 20
Derik Queen 19 3/4 0/0 1/2 2 7 9 3 2 0 2 1 2 7 16
Yves Missi 12 2/3 0/0 1/3 2 1 3 1 2 0 0 3 3 5 9
Jordan Hawkins 1 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 -2
Micah Peavy 1 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -3 0 1
Total 39/85 15/45 22/29 12 46 58 32 23 5 19 11 115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA109
POR93
MIA115
HOU105
WAS125
TOR134
GSW101
LAL129
UTH105
NOR115

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Utah Jazz en 1 clic

New Orleans Pelicans en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes