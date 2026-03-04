Reçus cinq sur cinq, les Hornets retrouvent un bilan positif

Ce mardi, les Hornets recevaient les Mavericks, toujours sans Cooper Flagg, avec pour objectif d’enchaîner un cinquième succès consécutif. Dès les premières minutes, Charlotte prend les commandes grâce à son attaque rodée dans laquelle tout le monde met la main à la pâte dont Moussa Diabaté (7 points, 8 rebonds), envoyé au »alley-oop« à deux reprises. Si Dallas reste au contact dans un premier temps, la défense des joueurs de Jason Kidd coule sous les bombes à 3-points et notamment celles de Brandon Miller (17 points, 5 rebonds, 4 passes).

De l’autre côté du terrain, ce n’est guère mieux à l’image de ce dunk manqué de Daniel Gafford (31-20). Cependant, Dallas finit par égaliser grâce à PJ Washington qui enchaîne six points de suite, mais la réponse de Charlotte est autoritaire avec un 9-0 dont un »and-one« de Moussa Diabaté (42-33).

Malgré les nombreuses pertes de balle des locaux, les Texans ne recollent pas parce que les hommes de Charles Lee continuent d’être adroits de loinn comme le prouve ce »stepback« compliqué sur une jambe de LaMelo Ball (15 points, 5 rebonds, 9 passes) tenté face à Dwight Powell. Au moment de rejoindre les vestiaires, Charlotte mène 57 à 48.

Après la pause, les Hornets ne lèvent pas les pieds et les tirs à 3-points continuent de pleuvoir. LaMelo Ball enchaîne, mais il est rejoint par Kon Knueppel, Grant Williams ou encore Sion James. Ce dernier enchaîne deux paniers primés et Charlotte prend le large (92-70). Après avoir brillé à 3-points, les Hornets s’appuient pendant un temps sur leurs grands. Pour enfoncer le clou, LaMelo Ball envoie Moussa Diabaté au »alley-oop”. Sans surprise, Dallas ne recolle pas et s’incline logiquement 90 à 117.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le nerf de la guerre, c’est le tir à 3-points. Lors du succès face aux Blazers, les Hornets s’étaient félicités de leur victoire malgré une attaque peu efficace. Contre Dallas, l’inverse s’est produit et ce, malgré l’absence de Coby White. Dès les premières minutes, les hommes de Charles Lee sont adroits et cette adresse ne les quitte jamais. Si Brandon Miller est en réussite, il est accompagné par un duo Grant Williams – Sion James particulièrement adroit derrière l’arc. Au total, les Hornets inscrivent 20 de leurs 51 tentatives de loin contre un faible 3/22 pour Dallas.

– Dallas à côté de son basket. La maladresse à 3-points n’a pas été le seul souci de Dallas sur ce match puisque les Texans n’ont jamais réussi à déployer son jeu. Les hommes de Jason Kidd ont perdu un total de 14 ballons et les joueurs de la rotation n’ont pas inversé la tendance. Hormis les bonnes entrées de Dwight Powell qui finit avec 12 points, aucun des membres de la »second unit« texane n’a brillé contrairement aux Hornets qui bouclent la partie avec huit joueurs à au moins dix points.

– Les Hornets reçus cinq sur cinq. Avec ce succès, Charlotte enchaîne une cinquième victoire de rang et retrouve un bilan équilibré, et même positif, avec 31 victoires pour 31 défaites. Au classement, les Frelons sont désormais neuvièmes de l’Est. Les coéquipiers de LaMelo Ball peuvent commencer à rêver du top 6 même si la route est encore longue pour espérer titiller les Sixers (33 victoires – 28 défaites).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.