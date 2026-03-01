Les Hornets apprécient ne plus être dépendants de leur attaque

« Lors des dernières saisons, nous aurions largement perdu ce match, juste parce que nos tirs ne rentraient pas ». C’est avec ces mots que Miles Bridges a célébré la victoire de son équipe face aux Blazers (109-93) au terme d’un duel où l’attaque de Charlotte n’a pas vraiment brillé.

Après trois quart-temps, LaMelo Ball et Kon Knueppel comptaient tous les deux moins de dix points. Seul Brandon Miller a été en réussite, finissant la rencontre avec 26 points à 9/19 au tir. Même Coby White, qui jouait son premier match à Charlotte, a été maladroit malgré ses 20 points.

Pour s’imposer, Charlotte a toutefois pu compter sur la maladresse de Portland. Les hommes de Tiago Splitter ont manqué leurs dix premières tentatives derrière l’arc, permettant aux Hornets de se donner de l’air.

« C’est un signe de maturité de ne pas être dépendant de nos tirs », souligne Charles Lee. « Nous parlons beaucoup de ce que nous pouvons contrôler. Nous pouvons contrôler la qualité de nos tirs, être sûrs que nous prenons un bon tir. Une fois que tu as tiré, qui sait ce qu’il peut se passer ? Je pense qu’ils ont compris qu’on ne pouvait pas vivre et mourir avec chaque tir, nous devons passer à l’action suivante. »

Enfin à 100%

En s’imposant face à Portland, Charlotte (30 victoires – 31 défaites) enchaîne un quatrième succès consécutif et n’est plus qu’à une victoire de retrouver un bilan positif. En plus de cette bonne dynamique, le vent semble tourner en faveur des Frelons. Car lors de cette réception des Blazers, les Hornets ne comptaient aucun absent.

Une bonne nouvelle après un début de saison marqué par les blessures de Brandon Miller ou encore de LaMelo Ball.

« Ça fait toujours du bien d’avoir une équipe en pleine santé »,apprécie Charles Lee. « Nous avons une belle densité maintenant. J’ai essayé de voir comment différents lineups fonctionnaient. Je vais continuer de le faire pour les évaluer. Le jeu vous dicte souvent dans quelle direction vous devez aller, mais nous cherchons aussi à essayer différentes combinaisons sur le terrain. »

Les Hornets sont ainsi bien partis pour disputer au moins le « play-in » cette saison, ce qui n’est plus arrivé depuis la saison 2021/22. Afin de retrouver les playoffs pour la première fois depuis 2015/16 ?