Les Hornets apprécient ne plus être dépendants de leur attaque

Publié le 1/03/2026 à 11:33

NBA – Charlotte s’est offert un joli succès face aux Blazers dans un duel où ils ont manqué d’adresse. Pour s’imposer, ils ont pu compter sur leur défense, ce qui n’était pas le cas ces dernières années.

Les Hornets« Lors des dernières saisons, nous aurions largement perdu ce match, juste parce que nos tirs ne rentraient pas ». C’est avec ces mots que Miles Bridges a célébré la victoire de son équipe face aux Blazers (109-93) au terme d’un duel où l’attaque de Charlotte n’a pas vraiment brillé.

Après trois quart-temps, LaMelo Ball et Kon Knueppel comptaient tous les deux moins de dix points. Seul Brandon Miller a été en réussite, finissant la rencontre avec 26 points à 9/19 au tir. Même Coby White, qui jouait son premier match à Charlotte, a été maladroit malgré ses 20 points.

Pour s’imposer, Charlotte a toutefois pu compter sur la maladresse de Portland. Les hommes de Tiago Splitter ont manqué leurs dix premières tentatives derrière l’arc, permettant aux Hornets de se donner de l’air.

« C’est un signe de maturité de ne pas être dépendant de nos tirs », souligne Charles Lee. « Nous parlons beaucoup de ce que nous pouvons contrôler. Nous pouvons contrôler la qualité de nos tirs, être sûrs que nous prenons un bon tir. Une fois que tu as tiré, qui sait ce qu’il peut se passer ? Je pense qu’ils ont compris qu’on ne pouvait pas vivre et mourir avec chaque tir, nous devons passer à l’action suivante. »

Enfin à 100%

En s’imposant face à Portland, Charlotte (30 victoires – 31 défaites) enchaîne un quatrième succès consécutif et n’est plus qu’à une victoire de retrouver un bilan positif. En plus de cette bonne dynamique, le vent semble tourner en faveur des Frelons. Car lors de cette réception des Blazers, les Hornets ne comptaient aucun absent.

Une bonne nouvelle après un début de saison marqué par les blessures de Brandon Miller ou encore de LaMelo Ball.

« Ça fait toujours du bien d’avoir une équipe en pleine santé »,apprécie Charles Lee. « Nous avons une belle densité maintenant. J’ai essayé de voir comment différents lineups fonctionnaient. Je vais continuer de le faire pour les évaluer. Le jeu vous dicte souvent dans quelle direction vous devez aller, mais nous cherchons aussi à essayer différentes combinaisons sur le terrain. »

Les Hornets sont ainsi bien partis pour disputer au moins le « play-in » cette saison, ce qui n’est plus arrivé depuis la saison 2021/22. Afin de retrouver les playoffs pour la première fois depuis 2015/16 ?

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Brandon Miller 43 30:03 42.6 37.2 88.4 1.1 3.6 4.7 3.4 2.9 1.0 0.8 2.7 20.9
Lamelo Ball 50 27:32 40.3 36.6 89.8 0.8 4.0 4.8 7.3 2.9 1.1 0.2 2.5 19.4
Kon Knueppel 59 31:56 49.1 44.2 89.3 1.2 4.2 5.4 3.5 2.2 0.7 0.2 2.2 19.4
Miles Bridges 55 31:52 45.0 33.3 84.5 1.0 5.1 6.0 3.4 1.5 0.6 0.5 1.8 17.9
Collin Sexton 42 22:20 48.8 39.3 87.7 0.4 1.5 1.9 3.7 2.1 0.9 0.2 1.8 14.2
Coby White 2 16:00 35.3 25.0 60.0 0.5 1.5 2.0 5.0 1.5 1.0 0.0 1.0 8.5
Moussa Diabaté 52 25:21 64.5 50.0 65.9 3.7 5.0 8.6 1.7 0.9 0.7 1.0 2.4 8.3
Ryan Kalkbrenner 48 22:50 75.9 0.0 69.0 2.6 3.4 6.0 0.8 1.0 0.6 1.5 1.6 8.1
Grant Williams 18 20:10 41.4 35.3 82.9 1.4 2.9 4.3 1.8 0.8 0.3 0.4 1.5 7.5
Tre Mann 39 15:43 36.4 32.9 84.0 0.5 1.8 2.3 2.1 1.2 0.5 0.1 1.6 6.9
Tidjane Salaün 35 16:17 51.0 43.9 68.4 0.7 3.5 4.3 0.8 0.7 0.5 0.2 1.5 6.3
Pj Hall 12 15:35 50.0 100.0 80.8 2.5 3.0 5.5 0.7 1.3 0.3 0.7 1.6 6.1
Kj Simpson 14 15:56 34.8 30.8 62.5 0.4 1.7 2.1 2.5 1.7 1.1 0.0 1.0 6.0
Sion James 60 23:44 36.9 35.6 84.1 0.6 2.9 3.5 2.0 0.9 0.6 0.3 1.9 5.4
Josh Green 36 16:30 48.0 44.0 90.5 0.9 1.1 2.0 1.0 0.6 0.6 0.1 1.1 5.0
Liam Mcneeley 28 12:13 38.6 37.9 80.6 0.4 1.8 2.1 0.8 0.4 0.2 0.1 1.3 4.1
Pat Connaughton 26 7:58 48.3 37.1 64.3 0.4 1.2 1.6 0.6 0.3 0.2 0.0 0.3 3.1
Antonio Reeves 8 7:38 47.4 50.0 0 0.1 0.5 0.6 0.3 0.1 0.1 0.0 0.4 3.0
Mason Plumlee 14 8:56 75.0 0 66.7 0.7 2.1 2.9 1.1 0.6 0.4 0.0 0.7 1.9
Drew Peterson 6 10:40 12.5 0.0 50.0 0.5 1.0 1.5 0.3 0.0 0.5 0.2 0.5 0.8
Xavier Tillman 5 2:24 25.0 0.0 0 0.6 0.2 0.8 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.4

Thibault Mairesse
