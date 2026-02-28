Le quatre à la suite pour les Hornets

Les Hornets ont confirmé leur excellente dynamique en dominant les Blazers (109-93), signant une quatrième victoire consécutive. Un succès qui leur permet de se rapprocher d’un bilan à l’équilibre (30v-31d) et de récupérer la 9e place de la conférence Est.

Dès l’entame, la différence s’est faite derrière l’arc. Portland a complètement manqué son premier quart-temps à 3-points, ratant ses dix premières tentatives, et Charlotte en a profité pour prendre rapidement le contrôle (29-17).

Brandon Miller a donné le ton. L’ailier a inscrit quatre tirs primés dans le deuxième quart-temps pour un total de 12 points sur la période. À la pause, les Hornets menaient 51-43, maîtrisant le tempo face à une attaque des Blazers en grande difficulté.

Malgré les absences de Deni Avdija et de Shaedon Sharpe, les vétérans ont tenté de maintenir Portland à flot. Jrue Holiday (25 points à 9/16) a pris ses responsabilités offensives, bien épaulé par Jerami Grant (21 points). Les Blazers sont ainsi revenus à 74-67 à l’issue du troisième quart-temps, laissant entrevoir un possible retour. Mais comme en début de match, l’adresse extérieure les a trahis au moment clé.

Dans le dernier acte, Portland a ainsi manqué 10 de ses 12 tentatives à 3-points. Bilan final : 11 sur 47 derrière l’arc et un revers de 16 points face à des Hornets qui reprennent leurs distances avec les Bucks dans la course au »play-in”, et qui passent même devant les Hawks.

CE QU’IL FAUT RETENIR

L’effet White. C’est presque passé inaperçu mais les Hornets ont réussi l’un des plus beaux coups de la »trade deadline« avec la venue de Coby White. L’ancien scoreur des Bulls retrouve un rôle de joker, et ses 20 points font très mal aux Blazers, et permettent de compenser la petite soirée de Kon Knueppel.

Diabate indispensable. Un nouveau double-double pour Moussa Diabate, devenu l’un des meilleurs rebondeurs offensifs de la NBA. Sa spécialité : dévier un rebond vers un shooteur. Résultat, cinq passes décisives pour accompagner ses 13 points et 11 rebonds.

Portland peut voir venir. Les Blazers ne sont pas au mieux mais leur place au »play-in« est quasi assurée puisque les Grizzlies, 11e, et les Mavericks, 12e, sont en mode »tanking”. En revanche, si la mauvaise passe se confirme, ils glisseront à la 10e place.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.