Le quatre à la suite pour les Hornets

NBA – Avec 26 points de Brandon Miller, les Hornets dominent les Blazers (109-93) pour une 4e victoire de suite.

brandon miller

Les Hornets ont confirmé leur excellente dynamique en dominant les Blazers (109-93), signant une quatrième victoire consécutive. Un succès qui leur permet de se rapprocher d’un bilan à l’équilibre (30v-31d) et de récupérer la 9e place de la conférence Est.

Dès l’entame, la différence s’est faite derrière l’arc. Portland a complètement manqué son premier quart-temps à 3-points, ratant ses dix premières tentatives, et Charlotte en a profité pour prendre rapidement le contrôle (29-17).

Brandon Miller a donné le ton. L’ailier a inscrit quatre tirs primés dans le deuxième quart-temps pour un total de 12 points sur la période. À la pause, les Hornets menaient 51-43, maîtrisant le tempo face à une attaque des Blazers en grande difficulté.

Malgré les absences de Deni Avdija et de Shaedon Sharpe, les vétérans ont tenté de maintenir Portland à flot. Jrue Holiday (25 points à 9/16) a pris ses responsabilités offensives, bien épaulé par Jerami Grant (21 points). Les Blazers sont ainsi revenus à 74-67 à l’issue du troisième quart-temps, laissant entrevoir un possible retour. Mais comme en début de match, l’adresse extérieure les a trahis au moment clé.

Dans le dernier acte, Portland a ainsi manqué 10 de ses 12 tentatives à 3-points. Bilan final : 11 sur 47 derrière l’arc et un revers de 16 points face à des Hornets qui reprennent leurs distances avec les Bucks dans la course au »play-in”, et qui passent même devant les Hawks.

CE QU’IL FAUT RETENIR

L’effet White. C’est presque passé inaperçu mais les Hornets ont réussi l’un des plus beaux coups de la »trade deadline« avec la venue de Coby White. L’ancien scoreur des Bulls retrouve un rôle de joker, et ses 20 points font très mal aux Blazers, et permettent de compenser la petite soirée de Kon Knueppel.

Diabate indispensable. Un nouveau double-double pour Moussa Diabate, devenu l’un des meilleurs rebondeurs offensifs de la NBA. Sa spécialité : dévier un rebond vers un shooteur. Résultat, cinq passes décisives pour accompagner ses 13 points et 11 rebonds.

Portland peut voir venir. Les Blazers ne sont pas au mieux mais leur place au »play-in« est quasi assurée puisque les Grizzlies, 11e, et les Mavericks, 12e, sont en mode »tanking”. En revanche, si la mauvaise passe se confirme, ils glisseront à la 10e place.

Charlotte Hornets / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Brandon Miller 33 9/19 6/12 2/2 3 5 8 2 3 0 4 0 -1 26 22
LaMelo Ball 30 6/19 2/7 1/1 1 3 4 8 2 2 1 0 17 15 15
Miles Bridges 33 5/11 2/6 2/2 2 6 8 5 3 3 2 0 13 14 22
Moussa Diabate 33 5/7 0/0 3/4 3 8 11 5 2 0 1 0 24 13 25
Kon Knueppel 29 4/11 2/7 0/3 3 5 8 1 4 3 2 0 24 10 10
Coby White 21 5/13 2/5 8/9 0 3 3 1 4 0 2 0 1 20 13
Josh Green 15 2/3 1/2 1/2 2 1 3 0 3 1 2 0 -3 6 6
Sion James 14 1/3 1/2 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 3 2
Ryan Kalkbrenner 15 1/4 0/0 0/2 4 3 7 0 1 0 0 0 -8 2 4
Pat Connaughton 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 -1
Grant Williams 14 0/1 0/1 0/0 2 1 3 1 0 1 1 0 1 0 3
Xavier Tillman 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Tre Mann 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1
Total 38/91 16/42 17/25 20 35 55 24 22 11 16 0 109
Portland Trail Blazers / 93 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jrue Holiday 33 9/16 3/8 4/4 0 5 5 4 0 1 4 0 0 25 24
Jerami Grant 32 9/18 3/9 0/0 0 1 1 2 1 0 3 1 -20 21 13
Toumani Camara 33 4/10 2/8 2/4 2 4 6 2 2 1 1 0 -21 12 12
Donovan Clingan 26 3/6 1/2 0/0 1 7 8 2 4 1 1 2 -14 7 16
Kris Murray 17 1/5 0/2 0/0 2 2 4 0 1 0 1 0 -15 2 1
Scoot Henderson 23 3/12 0/7 2/3 2 1 3 4 2 0 3 0 -10 8 2
Robert Williams III 17 1/2 0/0 3/4 2 4 6 2 0 1 2 1 -4 5 11
Matisse Thybulle 12 2/4 1/3 0/0 1 2 3 2 0 2 0 1 3 5 11
Vit Krejci 26 1/6 1/4 1/2 0 1 1 2 6 2 0 0 1 4 3
Blake Wesley 11 1/3 0/2 0/0 0 1 1 1 2 0 1 1 2 2 2
Hansen Yang 2 1/2 0/1 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2
Sidy Cissoko 7 0/2 0/1 0/2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -3
Javonte Cooke 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
Total 35/86 11/47 12/19 11 28 39 22 19 8 16 6 93

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
Le fil info en direct
Commentaires
