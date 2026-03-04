Matchs
Les Spurs ne font qu’une bouchée des Sixers : + 40 !

NBA – Victor Wembanyama n’a pas eu besoin de mettre plus de 10 points au cœur de la grosse prestation collective des Spurs sur le parquet des Sixers (91-131).

spursLes Spurs n’ont plus perdu deux matchs de suite depuis la mi-janvier. Deux jours après leur défaite au Madison Square Garden, qui a mis fin à leur série de 11 victoires de rang, les Texans ont réagi avec une victoire éclatante sur le parquet des Sixers (91-131), toujours privés de plusieurs titulaires dont Joel Embiid.

Une explosion collective au cours de laquelle huit joueurs des Spurs ont atteint ou dépassé la barre des 10 points. Parmi lesquels Devin Vassell et Dylan Harper, tous les deux à 22 points, tandis que Victor Wembanyama s’est contenté de 10 points (3/5), avec une grosse activité (8 rebonds, 6 contres et 4 passes). Signe qui ne trompe pas, Wemby a disposé du plus gros temps de jeu parmi les titulaires avec seulement 24 minutes.

C’est dire l’écart de niveau entre ces deux formations sur ce match. Après un premier quart-temps relativement équilibré (25-32), les visiteurs ont imposé leur volonté dans le second, en faisant face à peu de résistance de la part de la défense locale. Que ce soit en transition ou sur jeu placé, les Texans ont toujours eu un coup d’avance.

La défense de « Philly » en décomposition

On pense à cette superbe séquence de circulation de balle au milieu de cette période, quand Stephon Castle a fini par fixer et trouver un Carter Bryant dans un fauteuil à 3-points. Ce tir primé bouclait un 16-0 en faveur des Spurs, qui menaient alors déjà de 24 points (36-60). Et l’interminable traversée du désert des Sixers s’est poursuivie.

Rare menace offensive côté Philadelphie, Tyrese Maxey (21 points) a dû se démener pour obtenir des tirs dans la raquette. Après l’un de ses tirs convertis, San Antonio, par contraste, a répondu avec un tir très ouvert de Julian Champagnie derrière l’arc, avant que l’on ne voit Castle s’envoler sur une claquette dunk, puis Vassell de sanctionner encore de loin.

À la pause, la messe était dite (53-78), alors que VJ Edgecombe retombait mal sur le dos sur une faute au buzzer de Bryant. La suite ? Après de nouvelles envolées au cercle impressionnantes de Wembanyama, Dominick Barlow pourtant seul envoyait un vilain airball depuis le corner, suite à quoi Vassell sanctionnait en première intention en transition et pouvait saluer le public local (57-96). Encore plus intense, la boucherie allait se finir sur un quart-temps remporté par les visiteurs 35-11 et un écart qui a grimpé jusqu’à 49 unités.

CE QU’IL FAUT RETENIR

La « solitude » d’Andre Drummond. Le pivot local avait sans doute à cœur de briller face au phénomène français d’en face. Celui-ci a tenté d’imposer son physique dès l’entame de partie : sans succès. Andre Drummond a surtout commis deux fautes de suite sur « Wemby » et a dû rejoindre son banc après deux minutes de jeu. Dans le second quart-temps, il a tenté de répondre à un panier très lointain du Français, sans succès encore, depuis le corner. Pourtant titulaire, le pivot n’est resté que 5 minutes en jeu, pour finir avec 2 points à 1/7 aux tirs…

Un « rodeo road trip » quasi parfait. Avec ce déplacement à Philadelphie, les Texans en terminent avec leur série annuelle de matchs à l’extérieur à cette période de l’année. En incluant leurs deux matchs disputés à Austin, les Spurs affichent un bilan quasiment parfait à 8 victoires et 1 défaite, face aux Knicks, sur cette séquence. Les hommes de Mitch Johnson vont retrouver leur antre à partir de jeudi avec la réception des Pistons, avant d’accueillir Clippers, Rockets, Celtics, Nuggets et Hornets. Que du beau monde.

Du monde dans le rétro. Toujours 6e à l’Est, les hommes de Nick Nurse (33v-28d) sont sous la menace de leurs quatre poursuivants. La course aux phases finales s’est sérieusement resserrée à l’Est, si bien que les Hornets et Hawks (31v-31d tous les deux), 9e et 10e mais bien plus en forme, n’ont plus que deux victoires de moins.

Philadelphia 76ers / 91 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Tyrese Maxey 25 8/19 2/6 3/4 0 8 8 2 0 1 2 1 -36 21 19
VJ Edgecombe 20 2/9 0/2 2/3 3 1 4 1 0 1 1 2 -25 6 5
Andre Drummond 5 1/7 0/4 0/0 2 1 3 0 3 0 0 0 -14 2 -1
Quentin Grimes 22 1/5 0/2 0/0 0 2 2 1 2 1 1 0 -34 2 1
Dominick Barlow 13 0/4 0/1 0/0 0 0 0 0 2 0 0 1 -38 0 -3
Jabari Walker 19 7/10 2/5 4/4 2 4 6 0 1 0 1 0 -1 20 22
Cameron Payne 26 4/11 2/8 0/0 0 2 2 2 3 2 2 0 -15 10 7
Trendon Watford 26 3/9 0/4 3/4 0 2 2 3 0 2 4 0 -1 9 5
Justin Edwards 27 3/7 3/5 0/0 0 1 1 3 3 0 1 0 -18 9 8
Adem Bona 22 2/3 0/0 2/2 1 5 6 2 2 0 2 0 -18 6 11
Dalen Terry 16 1/7 1/3 1/2 0 4 4 2 0 1 0 0 1 4 4
Tyrese Martin 19 1/4 0/2 0/0 1 1 2 5 0 0 0 2 -1 2 8
Total 33/95 10/42 15/19 9 31 40 21 16 8 14 6 91
San Antonio Spurs / 131 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Devin Vassell 23 7/10 6/8 2/2 0 5 5 1 2 2 1 1 43 22 27
Stephon Castle 21 6/10 0/2 3/4 2 2 4 10 3 1 1 0 39 15 24
De'Aaron Fox 21 4/8 1/4 2/2 1 4 5 7 1 1 0 0 23 11 20
Julian Champagnie 21 4/9 2/5 0/0 0 7 7 2 3 0 1 0 39 10 13
Victor Wembanyama 24 3/5 1/1 3/5 0 8 8 4 0 3 3 6 41 10 24
Dylan Harper 22 8/11 2/4 4/4 0 2 2 2 0 0 2 0 3 22 21
Keldon Johnson 22 6/10 0/2 0/0 1 8 9 0 1 2 3 0 3 12 16
Carter Bryant 26 4/7 3/6 0/0 0 9 9 3 3 0 1 0 22 11 19
Lindy Waters III 12 3/8 2/7 0/0 0 0 0 1 0 1 0 1 6 8 6
Bismack Biyombo 12 2/2 0/0 1/1 0 1 1 1 4 0 0 0 -9 5 7
Jordan McLaughlin 12 1/5 1/3 0/0 0 1 1 1 0 0 2 0 -9 3 -1
Luke Kornet 12 1/1 0/0 0/0 0 1 1 2 1 0 0 1 8 2 6
Kelly Olynyk 12 0/2 0/2 0/0 1 2 3 2 2 0 1 1 -9 0 3
Total 49/88 18/44 15/18 5 50 55 36 20 10 15 10 131

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Content Editor Samuel Hauraix
