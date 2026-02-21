Matchs
NBA
Matchs
NBA

Stats & Highlights | Qui perd gagne entre les Pacers et les Wizards…

Malgré d’étranges combinaisons, les Wizards ont encore battu les Pacers, qui conservent ainsi précieusement la dernière place de la conférence Est.

Les Wizards face aux PacersBonne opération des Pacers, qui perdent pour la deuxième fois de suite face aux Wizards. Les deux coachs ont encore expérimenté d’étranges choses mais Washington avait des joueurs qui avaient sans doute davantage de choses à prouver, à l’image d’un Alondes Williams (25 points, 10 rebonds) qui signe son record en carrière !

Les amendes n’empêchent pas Utah d’être plombé par les « blessures » et c’est donc sans Jaren Jackson Jr, Lauri Markkanen, Keyonte George ou encore Jusuf Nurkic qu’ils se sont présentés à Memphis. Et qu’ils ont perdu.

De retour de blessure, Tyler Herro (24 points à 9/14 au tir en 23 minutes) a lui participé à la leçon du Heat sur le parquet des Hawks. Les joueurs de Quin Snyder ont été affreusement maladroits, Jalen Johnson finissant en triple-double (16 points, 16 rebonds, 11 passes) mais à 6/22 au tir alors que Zaccharie Risacher terminait de son côté avec seulement 4 points, à 1/8. Même problème pour Jock Landale (1/7) ou encore Dyson Daniels (2/7)…

Enfin, même très affaibli, le Thunder a tranquillement géré les Nets en profitant notamment des 21 points de Jared McCain en sortie de banc. Nolan Traoré termine avec 17 points (5/11 au tir) et 3 passes décisives.

Charlotte – Cleveland
Minnesota – Dallas
New Orleans – Milwaukee
LA Lakers – LA Clippers
Portland – Denver

Washington – Indiana : 131-118

Washington Wizards / 131 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Tristan Vukcevic 20 7/12 0/5 0/0 2 6 8 1 1 1 1 1 4 14 19
Tre Johnson 19 6/11 1/3 1/1 0 1 1 1 0 1 0 1 3 14 13
Bilal Coulibaly 22 6/12 1/3 0/0 1 2 3 3 1 1 3 2 16 13 13
Carlton Carrington 22 3/8 0/4 0/0 0 5 5 7 0 1 2 0 12 6 12
Justin Champagnie 11 0/1 0/0 0/0 1 6 7 1 2 0 2 0 -5 0 5
Alondes Williams 30 9/11 2/4 5/5 3 7 10 4 1 1 1 2 4 25 39
Sharife Cooper 27 8/11 0/2 2/3 0 3 3 5 2 0 4 0 2 18 18
Will Riley 12 3/5 0/1 6/8 0 1 1 2 1 1 1 0 6 12 11
Anthony Gill 23 5/6 0/0 1/2 2 1 3 6 2 0 1 3 8 11 20
Jamir Watkins 23 5/11 1/5 0/0 1 3 4 2 4 2 0 0 12 11 13
Kadary Richmond 31 3/7 1/2 0/0 0 3 3 4 1 6 2 0 3 7 14
Total 55/95 6/29 15/19 10 38 48 36 15 14 17 9 131
Indiana Pacers / 118 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jay Huff 16 8/11 5/8 1/2 0 1 1 2 1 0 0 0 12 22 21
Jarace Walker 31 3/11 3/9 3/4 3 9 12 6 3 1 5 0 -15 12 17
T.J. McConnell 15 4/8 1/2 0/0 0 2 2 2 0 1 2 0 0 9 8
Ben Sheppard 20 3/5 0/2 2/4 0 5 5 3 1 1 0 0 13 8 13
Kam Jones 39 2/9 0/3 0/2 0 5 5 11 1 2 6 0 -7 4 7
Quenton Jackson 23 8/13 1/4 4/4 2 1 3 3 4 0 4 0 -14 21 18
Micah Potter 26 6/13 4/9 2/2 2 3 5 2 1 1 2 0 -16 18 17
Kobe Brown 33 4/9 2/4 2/3 2 3 5 0 1 2 0 0 -21 12 13
Taelon Peter 37 5/11 2/8 0/0 0 2 2 3 4 4 2 0 -17 12 13
Total 43/90 18/49 14/21 9 31 40 32 16 12 21 0 118

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Memphis – Utah : 123-114

Memphis Grizzlies / 123 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
GG Jackson 28 7/13 2/5 4/8 0 4 4 3 2 1 3 1 11 20 16
Jaylen Wells 27 4/14 3/9 2/2 0 3 3 3 2 1 1 1 11 13 10
Jahmai Mashack 31 4/9 2/4 1/4 0 5 5 2 0 3 4 1 8 11 10
Lawson Lovering 32 5/8 0/0 1/3 4 7 11 3 4 1 1 1 4 11 21
Taylor Hendricks 24 4/11 1/4 0/0 5 4 9 2 0 1 2 0 -4 9 12
Olivier-Maxence Prosper 30 10/16 0/3 3/4 1 4 5 1 5 2 3 1 1 23 22
Javon Small 29 5/12 2/5 4/6 1 3 4 5 1 4 2 1 1 16 19
Kyle Anderson 18 3/4 1/1 3/3 0 1 1 0 1 1 1 0 2 10 10
Cam Spencer 21 3/5 1/2 3/3 0 3 3 10 1 1 0 0 11 10 22
Total 45/92 12/33 21/33 11 34 45 29 16 15 17 6 123
Utah Jazz / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Isaiah Collier 25 9/16 2/5 4/6 0 2 2 5 4 4 4 2 -2 24 24
Kyle Filipowski 28 9/13 1/2 1/1 1 5 6 3 4 2 5 2 -12 20 24
Airious Bailey 33 8/19 2/9 2/3 3 3 6 3 3 0 3 1 -3 20 15
John Konchar 31 3/6 0/2 0/0 2 4 6 4 0 4 2 0 3 6 15
Cody Williams 38 2/9 0/3 1/2 3 6 9 2 2 1 4 1 -3 5 6
Blake Hinson 16 5/6 3/3 0/0 1 3 4 0 1 0 0 0 -14 13 16
Brice Sensabaugh 19 4/12 1/4 0/0 1 3 4 3 2 0 3 0 -13 9 5
Vince Williams Jr. 23 2/7 2/4 1/2 0 3 3 4 3 0 2 0 -13 7 6
Kevin Love 5 2/2 2/2 0/1 0 1 1 3 0 0 0 0 5 6 9
Oscar Tshiebwe 14 1/2 0/0 0/0 1 5 6 0 5 0 0 0 6 2 7
Elijah Harkless 8 1/1 0/0 0/1 0 2 2 1 0 0 1 0 1 2 3
Total 46/93 13/34 9/16 12 37 49 28 24 11 24 6 114

Atlanta – Miami : 97-128

Atlanta Hawks / 97 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Onyeka Okongwu 29 8/12 4/5 2/4 0 3 3 3 3 1 0 2 -11 22 25
Nickeil Alexander-Walker 37 8/18 4/9 0/0 0 3 3 3 2 0 3 0 -25 20 13
Jalen Johnson 35 6/22 2/5 2/2 3 13 16 11 2 0 3 0 -14 16 24
Dyson Daniels 30 2/7 0/1 0/1 3 4 7 3 3 2 2 0 -17 4 8
Zaccharie Risacher 23 1/8 1/3 1/2 2 2 4 0 2 0 0 1 -12 4 1
CJ McCollum 27 8/16 4/8 0/0 1 1 2 1 2 0 3 0 -19 20 12
Corey Kispert 24 2/5 1/3 1/2 1 2 3 3 0 0 1 0 -14 6 7
Jock Landale 19 1/7 0/4 1/2 2 4 6 1 0 0 0 0 -20 3 3
Keaton Wallace 3 0/1 0/0 2/2 0 1 1 1 1 0 0 0 -6 2 3
Mouhamed Gueye 13 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 -17 0 2
Total 36/96 16/38 9/15 12 34 46 26 16 4 12 3 97
Miami Heat / 128 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Bam Adebayo 27 8/14 1/4 0/2 0 8 8 5 0 1 0 0 29 17 23
Norman Powell 25 5/13 2/8 3/3 0 3 3 2 2 1 2 0 22 15 11
Andrew Wiggins 27 5/12 3/6 0/0 0 7 7 2 3 0 1 2 20 13 16
Pelle Larsson 32 6/9 0/0 0/0 2 4 6 1 2 2 1 0 16 12 17
Davion Mitchell 26 3/5 1/3 0/0 1 4 5 7 3 1 2 3 15 7 19
Tyler Herro 23 9/14 2/4 4/4 0 4 4 3 3 1 0 0 10 24 27
Kel'el Ware 18 6/15 2/5 0/0 5 7 12 1 0 0 0 0 -2 14 18
Jaime Jaquez Jr. 26 5/9 0/1 0/0 1 4 5 4 0 0 2 0 21 10 13
Keshad Johnson 3 2/3 1/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 5 5
Kasparas Jakučionis 17 1/3 0/1 2/2 1 4 5 3 2 2 0 0 6 4 12
Simone Fontecchio 3 1/1 1/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 3 4
Myron Gardner 7 1/1 0/0 1/1 1 1 2 1 4 0 0 0 2 3 6
Nikola Jovic 3 0/0 0/0 1/2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 1
Dru Smith 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 -1
Total 52/100 13/35 11/14 11 47 58 31 21 8 8 5 128

Oklahoma City – Brooklyn : 105-86

Oklahoma City Thunder / 105 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Chet Holmgren 26 3/6 2/2 7/7 0 7 7 2 1 0 4 0 14 15 17
Isaiah Hartenstein 24 4/6 0/0 2/4 6 2 8 4 3 1 1 2 5 10 20
Luguentz Dort 29 3/9 2/6 2/2 0 2 2 2 2 0 0 1 -2 10 9
Cason Wallace 29 4/13 0/5 0/0 2 2 4 6 3 4 4 0 16 8 9
Aaron Wiggins 28 3/11 1/4 0/0 1 3 4 0 1 1 1 0 12 7 3
Jared McCain 23 7/12 3/6 4/4 1 3 4 0 1 1 1 0 6 21 20
Isaiah Joe 22 3/6 2/3 3/4 3 4 7 1 0 2 1 0 10 11 16
Nikola Topic 11 4/6 1/2 0/0 0 3 3 2 1 0 3 0 12 9 9
Kenrich Williams 15 2/5 1/2 2/2 0 2 2 0 3 1 1 1 0 7 7
Jaylin Williams 18 2/4 1/2 2/2 0 4 4 2 2 0 1 0 4 7 10
Alex Caruso 11 0/5 0/3 0/0 0 0 0 3 1 1 1 0 12 0 -2
Buddy Boeheim 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0
Brooks Barnhizer 2 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 2
Total 35/83 13/35 22/25 13 34 47 22 19 11 18 4 105
Brooklyn Nets / 86 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Michael Porter Jr. 38 6/16 1/9 9/11 3 6 9 5 3 2 2 0 -3 22 24
Nolan Traoré 27 5/11 1/4 6/6 0 1 1 3 0 2 4 1 -6 17 14
Day'Ron Sharpe 27 6/8 0/0 0/2 2 6 8 3 4 2 2 1 -12 12 20
Noah Clowney 26 3/9 1/6 1/1 2 3 5 1 5 1 2 0 -8 8 7
Egor Demin 28 1/10 1/8 0/0 0 5 5 2 2 1 0 2 -11 3 4
Danny Wolf 23 4/12 0/5 0/0 1 2 3 2 3 0 1 2 -13 8 6
Jalen Wilson 16 1/2 1/2 2/2 1 1 2 0 2 2 2 0 -13 5 6
Ochai Agbaji 11 1/6 1/3 1/2 0 1 1 0 0 0 2 0 -10 4 -3
Drake Powell 20 1/2 0/1 2/2 0 2 2 1 1 0 3 0 -4 4 3
Terance Mann 24 1/3 1/3 0/0 1 3 4 2 3 1 2 1 -15 3 7
Total 29/79 7/41 21/26 10 30 40 19 23 11 20 7 86

