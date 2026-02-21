Bonne opération des Pacers, qui perdent pour la deuxième fois de suite face aux Wizards. Les deux coachs ont encore expérimenté d’étranges choses mais Washington avait des joueurs qui avaient sans doute davantage de choses à prouver, à l’image d’un Alondes Williams (25 points, 10 rebonds) qui signe son record en carrière !

Les amendes n’empêchent pas Utah d’être plombé par les « blessures » et c’est donc sans Jaren Jackson Jr, Lauri Markkanen, Keyonte George ou encore Jusuf Nurkic qu’ils se sont présentés à Memphis. Et qu’ils ont perdu.

De retour de blessure, Tyler Herro (24 points à 9/14 au tir en 23 minutes) a lui participé à la leçon du Heat sur le parquet des Hawks. Les joueurs de Quin Snyder ont été affreusement maladroits, Jalen Johnson finissant en triple-double (16 points, 16 rebonds, 11 passes) mais à 6/22 au tir alors que Zaccharie Risacher terminait de son côté avec seulement 4 points, à 1/8. Même problème pour Jock Landale (1/7) ou encore Dyson Daniels (2/7)…

Enfin, même très affaibli, le Thunder a tranquillement géré les Nets en profitant notamment des 21 points de Jared McCain en sortie de banc. Nolan Traoré termine avec 17 points (5/11 au tir) et 3 passes décisives.

Washington – Indiana : 131-118

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 113 CLE 118 WAS 131 IND 118 MEM 123 UTH 114 ATL 97 MIA 128 MIN 122 DAL 111 NOR 118 MIL 139 OKC 105 BRO 86 LAL 125 LAC 122 POR 103 DEN 157

Memphis – Utah : 123-114

Atlanta – Miami : 97-128

Oklahoma City – Brooklyn : 105-86

