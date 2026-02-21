Matchs
NBA
Matchs
NBA

À Charlotte, les Cavaliers enchaînent et montent sur le podium de l’Est

Publié le 21/02/2026 à 7:10

On n’arrête plus les Cavaliers : sept victoires de suite, dont la dernière sur le parquet des Hornets (118-113), afin de s’installer à la 3e place de leur conférence.

Vous avez dit « inarrêtables » ? En pleine bourre, les Cavaliers n’en finissent plus de gagner et les voilà qui s’offrent désormais le scalp des Hornets, une autre équipe en très grande forme depuis un mois, histoire de confirmer leur statut de meilleure équipe du moment.

Portés par Donovan Mitchell (32 points) et Jarrett Allen (26 points, 14 rebonds), les joueurs de Cleveland ont pris ce match par le bon bout. Même sans Evan Mobley, laissé au repos pour ce « back-to-back », ils sont parvenus à résister au coup de chaud de Kon Knueppel (33 points). Mais Charlotte, battu pour la troisième fois en quatre matches, s’est donné jusqu’à la fin.

Bien lancés par un super Jarrett Allen, décidément intenable depuis l’arrivée de James Harden, les Cavaliers ont profité de leur avantage dans la peinture pour très vite prendre les commandes. Le problème, c’est qu’ils ont souffert au rebond, face à l’activité du rookie Ryan Kalkbrenner (9 rebonds offensifs), et pris la foudre à 3-points, à cause de l’autre rookie Kon Knueppel (7/15).

L’avance de Cleveland, montée à +14, a donc fondu au fil des minutes et Charlotte a fini par repasser devant dans le troisième quart-temps. Heureusement, Donovan Mitchell veillait au grain et, comme à son habitude, il s’est décidé à hausser le ton dans le dernier acte.

Avec 13 de ses 32 points sur la période, mais surtout les six derniers des Cavs, « Spida » a placé le coup d’accélérateur nécessaire, tout en agressivité, pour permettre aux siens de maintenir leur série de victoires en vie (118-113).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Cleveland dans le Top 3. Invaincus avec James Harden (5-0), les Cavaliers en sont maintenant à 7 victoires d’affilée, mais surtout 12 victoires sur 13 dernières sorties. Sans faire de bruit, ils ont fini par trouver leur rythme et c’est aujourd’hui la meilleure équipe de la ligue depuis un mois. Voilà donc les joueurs de Kenny Atkinson en 3e position à l’Est, juste devant les Knicks et juste derrière les Celtics, alors que les Pistons sont encore confortablement leaders. Le groupe est presque au complet et il y a donc six semaines et demie pour continuer sur cette lancée et arriver en playoffs avec une bonne tête d’épouvantail dans cette conférence.

Kon Knueppel en route vers l’histoire à 3-points. À l’image de son équipe, Kon Knueppel était dans un bon soir derrière l’arc et il termine sa soirée avec un 7 sur 15 dans l’exercice. De quoi lui permettre de porter son total sur la saison à 193 et de se rapprocher, déjà, du record de Keegan Murray pour un rookie : 206 en 2022/23. Surtout, le sniper des Hornets en a profité pour dépasser Donovan Mitchell (189) et s’établir comme le joueur qui compte le plus de réussites à 3-points en 2025/26. S’il continue sur sa lancée, il deviendrait tout simplement le premier rookie de l’histoire à terminer une saison au sommet de ce classement.

Charlotte Hornets / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kon Knueppel 37 11/20 7/15 4/5 3 3 6 2 4 1 0 0 2 33 32
LaMelo Ball 27 4/17 2/10 8/8 1 1 2 6 4 0 2 0 6 18 11
Brandon Miller 23 6/19 4/12 2/2 1 1 2 4 4 0 5 1 1 18 7
Ryan Kalkbrenner 36 5/7 0/0 2/2 9 4 13 1 2 0 0 1 12 12 25
Sion James 30 1/2 1/2 2/2 3 3 6 7 1 3 0 1 5 5 21
Josh Green 20 3/7 2/6 3/3 1 1 2 2 0 1 0 1 -4 11 13
Pat Connaughton 20 2/3 1/2 0/0 1 4 5 1 1 0 2 0 -5 5 8
Tre Mann 12 1/4 1/1 0/0 0 1 1 2 3 0 3 0 -9 3 0
Antonio Reeves 6 1/3 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 3 0
Tidjane Salaun 17 1/7 1/6 0/0 2 2 4 0 3 0 0 0 -15 3 1
PJ Hall 11 1/3 0/0 0/0 2 2 4 1 1 0 1 0 -13 2 4
Xavier Tillman 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
Total 36/92 20/56 21/22 23 22 45 26 23 5 14 4 113
Cleveland Cavaliers / 118 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Donovan Mitchell 34 9/22 2/7 12/13 0 3 3 4 5 2 3 0 -4 32 24
Jarrett Allen 32 11/15 0/0 4/5 7 7 14 2 0 0 1 1 -2 26 37
James Harden 34 6/14 2/3 4/4 0 3 3 8 3 1 2 0 3 18 20
Sam Merrill 24 4/6 2/4 0/0 0 2 2 2 3 0 0 0 -14 10 12
Dean Wade 26 3/3 2/2 0/0 0 4 4 0 2 1 0 0 -16 8 13
Dennis Schroder 20 2/4 0/1 4/4 0 0 0 3 0 3 2 0 16 8 10
Nae'Qwan Tomlin 13 1/3 1/2 2/2 1 1 2 1 3 0 0 0 4 5 6
Jaylon Tyson 17 2/4 1/2 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 14 5 3
Keon Ellis 24 2/2 0/0 0/0 0 4 4 3 3 2 1 0 19 4 12
Thomas Bryant 16 1/4 0/0 0/0 2 3 5 1 1 1 2 2 5 2 6
Total 41/77 10/21 26/28 10 28 38 24 21 10 12 3 118

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Redactor Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
