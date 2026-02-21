Matchs
NBA
Matchs
NBA

Luka Doncic sort le grand jeu pour dompter des Clippers tenaces

NBA – Kawhi Leonard et ses coéquipiers ont tenté jusqu’à la fin de l’emporter, mais le revenant Luka Doncic et sa bande ont eu le dernier mot (125-122).

Même en ayant joué un match compliqué la veille contre les Nuggets, les Clippers commencent très bien la rencontre, avec un Brook Lopez présent au tableau d’affichage. La machine Lakers met quelques minutes à s’allumer, mais ensuite, elle tourne déjà à plein régime avec 11 shoots réussis de suite ! Luka Doncic est déjà en feu derrière l’arc et avec huit réussites en neuf tentatives, les joueurs de JJ Redick dominent le premier quart-temps (41-29).

Kawhi Leonard, discret jusque-là, monte alors en puissance. Le All-Star inscrit 19 points dans le seul deuxième quart-temps, mais quand il sort dans les dernières minutes, les Lakers en profitent pour accélérer et garder leur avance (72-65). Après la pause, la défense des Clippers se fait plus pressante. La pression est très forte et les Lakers passent de longs instants à être privés de panier. « The Klaw » et compagnie passent alors un 17-1 ! Ils sont même devant mais les Lakers réagissent immédiatement pour reprendre le contrôle (99-95).

Encore une fois, avec Brook Lopez, les hommes de Tyronn Lue passent devant. Mais, comme la première fois, les locaux ont la réponse rapide avec Marcus Smart et Doncic à 3-pts.

Le « money time » appartient d’ailleurs au Slovène, qui se défait de Kris Dunn. Les Clippers perdent Kawhi Leonard, touché à la cheville, puis un très bon Bennedict Mathurin, sorti sur six fautes. Malgré tout, Nicolas Batum aura la balle d’égalisation, après avoir volé une remise en jeu. Mais le Français rate le tir, et son équipe s’incline (125-122).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Luka Doncic et les réponses des Lakers. Avec 38 points et 11 passes, le All-Star a été le grand bonhomme de cette victoire, notamment en premier et en dernier quart-temps. Il faut aussi souligner l’excellente capacité de réaction des Lakers. Dès que les Clippers sont passés devant, ils n’ont pas eu le temps de douter ni de faire espérer leur adversaire, en reprenant immédiatement la main sur la rencontre. Ce fut dur pour l’emporter, mais le bateau n’a jamais chaviré.

Les bobos des Clippers. Ces derniers ont joué toute la deuxième période sans John Collins, qui a chuté dans les dernières secondes de la première mi-temps sur une tentative de alley-oop. L’intérieur saignait au niveau de l’arcade et n’est pas revenu en jeu ensuite. Il y a le risque que l’ancien d’Atlanta passe par l’exigeant protocole commotion de la ligue et, si c’est le cas, manque possiblement quelques rencontres. Quant à Kawhi Leonard, il a été privé du « money time » à cause d’une douleur à la cheville. Tyronn Lue a préféré jouer la prudence.

Une occasion manquée pour les Clippers. Une victoire sur le terrain du voisin et Nicolas Batum et les siens revenaient à 50% de victoires. La dernière fois, c’était le 3 novembre 2025, après une défaite contre Miami et un bilan de 3-3. Ensuite, ce fut la grande dégringolade, avant le sursaut depuis deux mois.

Los Angeles Lakers / 125 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Luka Doncic 38 11/25 8/14 8/11 1 5 6 11 3 3 2 1 6 38 40
Austin Reaves 33 9/15 4/5 7/7 1 5 6 2 1 2 3 0 0 29 30
LeBron James 33 5/13 1/3 2/2 0 3 3 11 3 1 3 0 -7 13 17
Deandre Ayton 28 5/10 0/0 3/3 2 5 7 1 2 0 1 1 -2 13 16
Marcus Smart 29 3/4 1/2 0/2 0 2 2 0 4 1 1 1 1 7 7
Luke Kennard 18 4/6 1/3 0/0 0 2 2 1 3 0 2 0 2 9 8
Jaxson Hayes 11 4/5 0/0 0/0 0 3 3 0 1 0 0 1 1 8 11
Rui Hachimura 26 1/4 1/3 0/0 1 1 2 2 1 1 0 0 9 3 5
Jake LaRavia 14 1/1 1/1 0/0 0 1 1 1 4 0 0 0 1 3 5
Jarred Vanderbilt 10 1/2 0/0 0/0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 2 3
Total 44/85 17/31 20/25 5 27 32 31 24 8 12 4 125
LA Clippers / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kawhi Leonard 31 11/19 4/6 5/5 0 4 4 5 0 0 5 0 4 31 27
Brook Lopez 34 7/12 1/3 1/1 3 7 10 1 2 2 0 3 0 16 27
Derrick Jones Jr. 39 6/10 1/3 0/1 3 5 8 2 2 1 1 2 1 13 20
John Collins 16 5/8 1/2 1/2 1 0 1 0 0 1 2 0 -2 12 8
Kris Dunn 35 4/4 0/0 0/0 0 5 5 8 5 0 2 0 -2 8 19
Bennedict Mathurin 32 7/16 1/4 11/14 1 6 7 2 6 0 3 0 -2 26 20
Jordan Miller 25 3/8 0/1 4/4 0 1 1 4 2 1 1 0 -2 10 10
Yanic Konan Niederhauser 13 2/3 0/0 2/2 1 2 3 1 3 1 2 0 -3 6 8
Nicolas Batum 15 0/2 0/2 0/0 1 2 3 2 0 1 0 0 -9 0 4
Total 45/82 8/21 24/29 10 32 42 25 20 7 16 5 122

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

