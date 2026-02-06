Matchs
Stats & Highlights | Guerschon Yabusele se montre déjà, Atlanta sur le fil

NBA – Malgré un double-double de Guerschon Yabusele, les Bulls s’inclinent à Toronto. Face au Jazz, les Hawks s’en sortent sur un panier à la dernière seconde.

yabuseleRien de tel que la venue des Nets pour retrouver quelques couleurs. La preuve avec le Magic qui s’impose 118-98 face aux partenaires de Michael Porter Jr (2 sur 13 aux tirs), après avoir compté jusqu’à 28 points d’avance. On retiendra la performance énorme de Jalen Suggs, qui signe un premier triple-double en carrière avec 15 points, 11 rebonds et 11 passes, mais aussi 4 contres et 3 interceptions ! A ses côtés, Desmond Bane plante 23 points et Paolo Banchero en ajoute 22.

Côté Brooklyn, les rookies Egor Demin et Nolan Traoré décrochent leurs meilleures marques de la saison avec respectivement 26 et 21 points.

Zaccharie Risacher se troue

Face à une formation du Jazz venue à huit en Géorgie, les Hawks l’emportent 121-119 grâce à un panier à la dernière secon de Nickeil Alexander-Walker (23 points). Si Zaccharie Risacher se troue méchamment (0 sur 8 aux tirs !), son nouveau coéquipier Jock Landale signe l’un de ses meilleurs matches en carrière. Pour sa première avec Atlanta, l’Australien compile 26 points, 11 rebonds, 5 passes et 4 contres ! A leurs côtés, Jalen Johnson enregistre son troisième triple-double consécutif, portant son total à 10 cette saison.

Côté Utah, Isaiah Collier joue 48 minutes pour la 2e fois d’affilée, et il compile 25 points et 11 passes. Kyle Filipowski a ajouté 15 points et 17 rebonds, Lauri Markkanen a inscrit 18 points, tandis que Brice Sensabaugh en a également marqué 18 en sortie de banc pour un Jazz qui a perdu 17 de ses 21 derniers matchs.

Les Raptors ont découvert les Bulls new-look, et notamment un Guerschon Yabusele libéré. En sortie de banc, le Français compile 15 points et 11 rebonds. Insuffisant pour permettre à Chicago de s’imposer puisque les Raptors l’emportent 123-107 avec 33 points de Brandon Ingram et 24 d’Immanuel Quickley.

Comme Yabusele, Anfernee Simons a réussi ses débuts avec 22 points pour les Bulls. Chicago avait effacé un retard de 11 points pour revenir à 76-76 à sept minutes de la fin du troisième quart-temps. Toronto a toutefois repris le large en concluant la période sur un run de 24-12, abordant le dernier quart-temps avec une avance de 12 points (100-88).

Toronto – Chicago : 123-107

Toronto Raptors / 123 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Brandon Ingram 35 12/20 5/9 4/4 0 6 6 6 0 0 2 1 7 33 36
Immanuel Quickley 31 9/20 3/11 3/3 1 1 2 5 2 1 0 0 14 24 21
Collin Murray-Boyles 37 8/9 0/0 1/2 1 4 5 4 2 1 1 3 20 17 27
Scottie Barnes 32 6/11 1/3 0/0 2 4 6 7 2 0 4 0 10 13 17
Ja'Kobe Walter 31 6/9 0/1 0/0 1 4 5 2 3 2 1 0 14 12 17
Sandro Mamukelashvili 23 5/9 4/6 3/4 1 4 5 1 0 3 0 1 3 17 22
Jamal Shead 22 1/3 1/2 0/0 0 4 4 8 0 2 3 2 7 3 14
Gradey Dick 11 1/3 0/1 0/0 1 0 1 1 2 0 0 0 -3 2 2
Jamison Battle 14 1/3 0/1 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 7 2 2
AJ Lawson 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Mogbo 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Alijah Martin 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Total 49/87 14/34 11/13 8 27 35 35 11 10 11 7 123
Chicago Bulls / 107 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Anfernee Simons 32 8/15 6/13 0/0 0 2 2 3 1 0 3 1 -10 22 18
Matas Buzelis 33 7/11 2/6 2/2 1 5 6 3 1 1 3 1 -19 18 22
Jalen Smith 24 6/11 0/3 1/2 3 6 9 1 1 1 0 0 -6 13 18
Jaden Ivey 33 5/12 3/5 0/0 2 2 4 6 3 3 2 0 -9 13 17
Isaac Okoro 30 3/8 0/4 4/4 2 0 2 1 2 1 1 0 -21 10 8
Guerschon Yabusele 33 6/11 3/6 0/0 4 7 11 3 2 2 1 0 -4 15 25
Patrick Williams 25 3/12 3/8 0/0 0 1 1 2 1 0 1 1 -7 9 3
Mac McClung 14 2/7 0/2 0/0 0 1 1 1 2 0 1 1 -7 4 1
Yuki Kawamura 12 1/4 1/2 0/0 1 1 2 7 0 1 3 0 3 3 7
Lachlan Olbrich 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 41/91 18/49 7/8 13 25 38 28 13 9 15 4 107

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Atlanta – Utah : 121-119

Atlanta Hawks / 121 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jock Landale 31 10/14 5/8 1/2 6 5 11 5 2 0 2 4 10 26 39
Nickeil Alexander-Walker 34 9/15 0/3 5/5 1 1 2 5 0 2 0 0 10 23 26
Jalen Johnson 39 9/19 0/5 4/5 4 12 16 15 4 0 4 2 7 22 40
Dyson Daniels 35 5/12 1/2 0/2 3 3 6 6 2 0 1 0 9 11 13
Zaccharie Risacher 19 0/8 0/4 0/0 1 5 6 0 3 1 2 0 -8 0 -3
Corey Kispert 25 7/9 2/4 4/4 0 2 2 0 4 0 0 0 -5 20 20
Asa Newell 16 4/7 0/2 1/3 3 0 3 0 1 0 0 1 -8 9 8
CJ McCollum 32 3/12 0/6 2/2 0 0 0 3 1 0 1 3 0 8 4
Mouhamed Gueye 9 1/2 0/1 0/0 1 3 4 0 1 0 0 0 -5 2 5
Total 48/98 8/35 17/23 19 31 50 34 18 3 10 10 121
Utah Jazz / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Isaiah Collier 48 11/22 0/2 3/4 1 6 7 11 4 3 2 0 -2 25 32
Airious Bailey 40 9/26 2/8 0/0 3 3 6 1 3 2 0 1 0 20 13
Lauri Markkanen 23 6/12 3/5 3/3 2 3 5 1 2 1 1 0 -3 18 18
Kyle Filipowski 28 5/9 2/3 3/5 8 9 17 1 5 0 3 0 -6 15 24
Cody Williams 38 2/9 0/3 1/2 2 2 4 2 2 1 0 3 -10 5 7
Brice Sensabaugh 30 6/11 3/5 3/6 0 4 4 2 6 0 1 0 2 18 15
Svi Mykhailiuk 23 6/10 2/4 0/0 0 4 4 0 1 0 0 0 10 14 14
Oscar Tshiebwe 10 2/2 0/0 0/0 2 0 2 1 1 0 1 0 -1 4 6
Total 47/101 12/30 13/20 18 31 49 19 24 7 8 4 119

Orlando – Brooklyn : 118-98

Orlando Magic / 118 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Desmond Bane 32 7/14 1/7 8/9 0 3 3 4 0 4 2 0 20 23 24
Paolo Banchero 31 8/13 0/2 6/8 0 5 5 4 1 0 1 2 14 22 25
Anthony Black 28 6/12 2/5 4/5 0 2 2 5 3 1 0 1 18 18 20
Jalen Suggs 29 6/9 3/5 0/0 2 9 11 11 0 3 3 4 24 15 38
Wendell Carter Jr. 22 3/6 1/2 0/0 2 6 8 1 4 2 1 1 10 7 15
Moritz Wagner 12 6/10 0/2 2/3 1 4 5 0 3 0 2 0 6 14 12
Jett Howard 12 3/6 1/4 0/0 0 0 0 2 2 1 0 0 -9 7 7
Goga Bitadze 6 3/3 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 1 -6 6 8
Jamal Cain 6 1/1 1/1 0/0 0 1 1 1 0 0 1 0 -6 3 4
Tristan Da Silva 17 1/4 0/1 0/0 1 1 2 0 2 1 0 2 12 2 4
Jase Richardson 23 0/4 0/3 1/2 0 1 1 2 2 2 0 0 6 1 1
Jonathan Isaac 8 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 1 0 1 0 10 0 1
Noah Penda 14 0/0 0/0 0/0 2 0 2 1 3 0 2 0 1 0 1
Total 44/82 9/32 21/27 9 33 42 32 21 14 13 11 118
Brooklyn Nets / 98 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Egor Demin 32 8/12 6/10 4/5 1 3 4 2 1 0 2 0 -4 26 25
Nolan Traoré 38 7/13 3/7 4/5 1 2 3 8 3 1 4 0 -11 21 22
Nicolas Claxton 29 6/8 0/1 2/5 2 4 6 3 1 0 1 0 -20 14 17
Michael Porter Jr. 32 2/13 2/7 3/3 0 2 2 2 3 1 2 0 -23 9 1
Noah Clowney 22 0/6 0/4 0/0 1 3 4 0 4 1 2 0 -14 0 -3
Danny Wolf 22 5/11 1/4 2/4 1 5 6 2 2 0 1 1 1 13 13
Drake Powell 19 3/9 0/4 0/1 3 0 3 2 3 0 1 0 -2 6 3
Day'Ron Sharpe 13 2/4 0/0 0/0 2 3 5 0 4 1 1 0 -6 4 7
Ben Saraf 16 1/4 0/1 2/3 0 1 1 4 3 0 3 0 -3 4 2
Ziaire Williams 17 0/2 0/1 1/3 0 2 2 0 0 3 2 1 -18 1 1
Total 34/82 12/39 18/29 11 25 36 23 24 7 19 2 98

Par Fabrice Auclert
