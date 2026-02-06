Stats & Highlights | Guerschon Yabusele se montre déjà, Atlanta sur le fil

Rien de tel que la venue des Nets pour retrouver quelques couleurs. La preuve avec le Magic qui s’impose 118-98 face aux partenaires de Michael Porter Jr (2 sur 13 aux tirs), après avoir compté jusqu’à 28 points d’avance. On retiendra la performance énorme de Jalen Suggs, qui signe un premier triple-double en carrière avec 15 points, 11 rebonds et 11 passes, mais aussi 4 contres et 3 interceptions ! A ses côtés, Desmond Bane plante 23 points et Paolo Banchero en ajoute 22.

Côté Brooklyn, les rookies Egor Demin et Nolan Traoré décrochent leurs meilleures marques de la saison avec respectivement 26 et 21 points.

Zaccharie Risacher se troue

Face à une formation du Jazz venue à huit en Géorgie, les Hawks l’emportent 121-119 grâce à un panier à la dernière secon de Nickeil Alexander-Walker (23 points). Si Zaccharie Risacher se troue méchamment (0 sur 8 aux tirs !), son nouveau coéquipier Jock Landale signe l’un de ses meilleurs matches en carrière. Pour sa première avec Atlanta, l’Australien compile 26 points, 11 rebonds, 5 passes et 4 contres ! A leurs côtés, Jalen Johnson enregistre son troisième triple-double consécutif, portant son total à 10 cette saison.

Côté Utah, Isaiah Collier joue 48 minutes pour la 2e fois d’affilée, et il compile 25 points et 11 passes. Kyle Filipowski a ajouté 15 points et 17 rebonds, Lauri Markkanen a inscrit 18 points, tandis que Brice Sensabaugh en a également marqué 18 en sortie de banc pour un Jazz qui a perdu 17 de ses 21 derniers matchs.

Les Raptors ont découvert les Bulls new-look, et notamment un Guerschon Yabusele libéré. En sortie de banc, le Français compile 15 points et 11 rebonds. Insuffisant pour permettre à Chicago de s’imposer puisque les Raptors l’emportent 123-107 avec 33 points de Brandon Ingram et 24 d’Immanuel Quickley.

Comme Yabusele, Anfernee Simons a réussi ses débuts avec 22 points pour les Bulls. Chicago avait effacé un retard de 11 points pour revenir à 76-76 à sept minutes de la fin du troisième quart-temps. Toronto a toutefois repris le large en concluant la période sur un run de 24-12, abordant le dernier quart-temps avec une avance de 12 points (100-88).

Toronto – Chicago : 123-107

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 117 WAS 126 ORL 118 BRO 98 ATL 121 UTH 119 TOR 123 CHI 107 HOU 99 CHA 109 DAL 123 SAS 135 PHO 97 GSW 101 LAL 119 PHI 115

Atlanta – Utah : 121-119

Orlando – Brooklyn : 118-98

