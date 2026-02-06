Le magnifique braquage des Warriors à Phoenix !

Dans un match sans Stephen Curry ni Devin Booker, les Warriors et les Suns misent malgré tout sur l’attaque. Comme il y a deux jours face aux Sixers, Golden State dégaine à tout-va. Ainsi, 20 de leurs 23 tirs du premier quart-temps viennent derrière la ligne à 3-points, pour 35 % de réussite. En face, ce sont Dillon Brooks (24 points) et Grayson Allen (21 points) qui brillent pour mettre Phoenix devant (29-25).

Les hommes de Steve Kerr ne changent pas leur fusil d’épaule. De’Anthony Melton (17 points), Gary Payton II (15 points, 8 rebonds) et Moses Moody font mouche de loin et Golden State inverse la tendance (45-39). Les Suns ne sont pas en reste, mais plusieurs pertes de balle maintiennent les Warriors en confiance. Pat Spencer (20 points, 6 rebonds, 4 passes) fait un 3/3 à 3-points pour garder son équipe à +7. Il faut deux banderilles de Jordan Goodwin pour limiter la casse à la pause (59-55).

Un “money time” assez fou

Pat Spencer continue sur sa lancée dès le retour des vestiaires. Il porte les Warriors à +10 et bat son record de points sur un match avec vingt minutes à jouer (66-56). L’adresse de Golden State disparaît cependant brutalement. Ils ne marquent que deux paniers lors des neuf minutes suivantes, perdent cinq ballons et voient Grayson Allen mener un 26-10 pour redonner l’avantage à Phoenix (82-76).

Les Suns enfoncent alors immédiatement le clou en démarrant le dernier quart-temps sur un 8-0. Un tir à 3-points de Collin Gillespie leur donne 14 points d’avance (90-76), mais Golden State n’abdique pas. Al Horford (13 points) et De’Anthony Melton concluent un 17-5 qui ramène les Warriors à égalité avec une minute à jouer (97-97) !

L’attaque des Suns est alors au point mort. Collin Gillespie tente un exploit individuel, mais Moses Moody le contre, et Gui Santos (18 points, 7 passes) file au lay-up de l’autre côté. Dillon Brooks, pourtant bien défendu par Moody puis par Melton, tente de gagner le match sur un tir à 3-points, mais ne trouve pas la cible, et Golden State réalise un hold-up inespéré !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le concours de tirs à 3-points de Golden State. Déjà qu’ils avaient eu la gâchette facile contre les Sixers il y a deux jours, les Warriors ont surenchéri à Phoenix cette nuit. À la mi-temps, ils comptaient 37 3-points tentés et seulement 10 à 2-points ! Ils ont mis 41% de leurs tentatives de loin avant la pause, dont un surprenant 10/17 pour le trio Pat Spencer – Gui Santos – Gary Payton II. Comme face aux Sixers, l’adresse de Golden State a cependant disparu en troisième quart temps (1/10). Alors que le match leur échappait, ils ont tout de même trouver les ressources pour revenir. Malgré 72% de leurs tirs pris derrière la ligne des 7m25, c’est bien leur défense qui a fait la différence en fin de match. Ils ont limité Phoenix à 15 points en dernier quart-temps pour l’emporter.

– Dillon Brooks s’est vu trop beau. Pour la cinquième fois en six matchs, Dillon Brooks a atteint la barre des 24 points. Face à son meilleur ennemi, Draymond Green, et des Warriors qu’il ne peut pas supporter, l’ancien Rocket a joué juste pendant trois quart-temps (21 points, 9/18 aux tirs). À l’image de son équipe, il a cru le match en poche en début de dernière période. Il n’a jamais pu retrouver son rythme. Il a manqué 5 de ses 6 tirs en dernier quart temps, dont le tir forcé à 3-points qui aurait pu donner la victoire à son équipe.

– Pat Spencer attend son contrat. C’est en battant son record de points sur un match (20 points, à 6/10 à 3-points) que Pat Spencer a joué son 50e et dernier match de son “two-way contract”. Avec l’incertitude autour du genou de Stephen Curry, les Warriors devraient toutefois rapidement lui offrir un contrat standard pour terminer la saison avec eux. Pat Spencer est en effet dans les petits papiers de Steve Kerr. L’entraineur aime la façon dont son meneur met le jeu en place. Il est également passé de 22% de réussite à 3-points à plus de 40% cette saison.