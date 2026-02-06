Victor Wembanyama et les Spurs gèrent les Mavs de Cooper Flagg

Les Spurs consolident leur 2e place à l’Ouest. Après des victoires face au Magic et au Thunder, les Texans enchaînent un 3e succès de rang sur le parquet des Mavs, dans leur sortie la plus offensive depuis des semaines (123-135).

Auteur d’un début de match canon avec trois paniers à 3-points de suite, Victor Wembanyama, qui n’avait sans doute pas oublié sa sortie à 40 points en ouverture de la saison sur ce même parquet, a mené la charge avec ses 29 points, 11 rebonds, 6 passes et 3 contres. Et a été très bien soutenu par 6 coéquipiers à 12 points ou plus.

Il fallait bien ça pour répondre à ces Mavs qui, malgré leur méforme collective actuelle, ont tenu la dragée haute à leurs voisins. L’inévitable Cooper Flagg a encore été très productif avec ses 32 points (14/27 aux tirs), le même total que son lieutenant de la soirée, Naji Marshall.

Ce dernier, en marquant autant en pénétration, à mi-distance ou à 3-points, en était déjà à 20 points à la pause. Mais son équipe était tellement à la peine pour contenir l’armada offensive d’en face que les Mavs rentraient au vestiaire avec 11 points de retard (63-74).

Les Mavs s’accrochent jusqu’au « money time »

Les locaux allaient refaire leur retard dans le troisième quart-temps grâce à la montée en puissance de Flagg, mais également grâce à quelques actions bien senties de Max Christie. Un match à une possession s’installait à l’entame de la dernière période (96-99).

Les visiteurs ont repris leurs distances sur une séquence à « six points », quand De’Aaron Fox a sanctionné à 3-points en transition dans la foulée du tir manqué dans le même contexte par Klay Thompson (105-112). Et pourtant, en insistant dans la raquette adverse, Flagg et les autres allaient encore trouver un moyen de revenir à quatre minutes de la fin (119-120).

Mais aussi d’oublier en tête de raquette Stephon Castle qui a sanctionné derrière l’arc. Dans les possessions suivantes, les Mavs ont fait ce qu’ils ont pu pour repasser devant, quitte à forcer un peu trop à 3-points, en vain. Sans paniquer, les Spurs ont pu achever leur sujet sur la ligne des lancers-francs. Puis Castle signait la claquette dunk en mode « dagger » après un raté en transition de « Wemby ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le sang-froid des Spurs dans le final. Si proches, si loin, les Mavs ont pris une petite leçon dans le « money time ». Alors que l’écart avait été réduit à la plus petite des marges, les visiteurs n’ont pas vraiment commis d’erreur dans les dernières minutes, faisant preuve de patience en attaque, pour obtenir les coups de sifflet, et de sérieux en défense. On pense notamment au contre de Victor Wembanyama sur Daniel Gafford qui a voulu multiplier les feintes devant lui sous le cercle. Puis au bon décalage du Français, pris à deux, vers De’Aaron Fox dans le corner à 3-points. Autant de gestes qui ont fait la différence dans les derniers instants.

– Cooper Flagg poursuit sa série. Le rookie des Mavs a inscrit 32 points, prolongeant ainsi son record NBA du plus grand nombre de matchs consécutifs à au moins 30 points pour un joueur de son âge. Le joueur de 19 ans rejoint Michael Jordan, Bernard King, Allen Iverson et Jalen Green dans le cercle très fermé des rookies ayant marqué au moins 30 points lors de quatre matchs consécutifs depuis la fusion NBA-ABA en 1976.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.