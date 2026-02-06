Sans complexe, les Wizards d’Alex Sarr gagnent à Detroit !

Animateurs de la “trade deadline” avec la venue d’Anthony Davis, les Wizards d’Alex Sarr et Bilal Coulibaly ont créé la surprise en s’imposant 126-117 face aux Pistons, leaders de la conférence Est, au terme d’un match largement maîtrisé malgré un effectif réduit, composé notamment de trois éléments en “two-way contract”.

Dès l’entre-deux, Detroit donne le ton… dans le mauvais sens. Lents, peu agressifs et coupables de choix offensifs douteux, les Pistons se font immédiatement sanctionner. Washington démarre le match sur un rythme élevé et prend rapidement le large, infligeant un 34-21 dans le premier quart-temps, tout en maintenant Detroit sous les 30 % de réussite au tir. Les Wizards creusent même l’écart jusqu’à plus de 20 points en première mi-temps.

Un sursaut d’orgueil finit toutefois par arriver côté Detroit dans le deuxième quart-temps. Portés par l’activité défensive de joueurs comme Ausar Thompson et Ron Holland, les Pistons enchaînent les stops et recollent progressivement. Leur run leur permet de revenir à hauteur ou presque, mais Washington parvient à limiter les dégâts et conserve l’avantage à la pause (56-52).

Coulibaly ferme la boutique

Le match bascule définitivement au retour des vestiaires. En l’espace de quelques minutes, Detroit retombe dans ses travers : pertes de balle, manque d’intensité et défense permissive. Les Wizards en profitent pour reprendre le contrôle total de la rencontre, portant leur avance jusqu’à 19 points (90-71) au cœur du troisième quart-temps. À l’exception de Cade Cunningham (30 points, 8 rebonds, 8 passes), les Pistons peinent à élever leur niveau de jeu.

Malgré ce scénario défavorable, Detroit tente un dernier retour dans le quatrième quart-temps. Une action à quatre points de Duncan Robinson ramène les Pistons à cinq longueurs (112-107) à un peu plus de quatre minutes de la fin, faisant brièvement planer le doute. Mais Washington ne tremble pas. À l’image de leur soirée, les Wizards répondent par des tirs difficiles, parfois improbables. Un tir à 3-points au buzzer des 24 secondes de Bilal Coulibaly redonne de l’air à son équipe (117-110) et coupe définitivement l’élan de Detroit.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– 69. Comme le nombre de points des “réservistes” de Washington, emmenés par Will Riley (20 points) et Sharife Cooper (18 points). En attendant que les recrues débarquent, Brian Keefe s’est appuyé sur un effectif proche de la G-League pour décrocher une quatrième victoire en six matches.

– Jalen Duren se blesse. Avec 4 points et 3 rebonds, Jalen Duren n’a pas brillé, et c’est la faute à un genou droit qui grince. Le néo All-Star n’est même pas revenu en deuxième mi-temps, et le staff médical n’a pas donné de précision sur l’éventuelle gravité de cette blessure.

– Kevin Huerter transparent. Ce n’est jamais facile de débuter avec une nouvelle formation, et l’ancien shooteur des Hawks et des Bulls ne gardera pas un grand souvenir de sa première avec les Pistons. Kevin Huerter n’a joué que huit minutes pour un 0 sur 2 aux tirs. Il n’est même pas entré en jeu en deuxième mi-temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.