Matchs
NBA
Matchs
NBA

Stats & Highlights | Memphis et Milwaukee retrouvent le sourire

Publié le 5/02/2026 à 7:35 Twitter Facebook

NBA – A l’arraché, les Grizzlies s’imposent à Sacramento. Même scénario, avec une prolongation, pour les Bucks contre les Pelicans.

bucks pelicans

Depuis que Ty Jerome a débuté sa saison, les Grizzlies retrouvent de l’allant, et cette nuit, l’ancien arrière des Cavaliers punit les Kings avec 28 points en 21 minutes. Battus 129-125, les coéquipiers de Domantas Sabonis subissent leur 10e défaite de rang, et leur bourreau se nomme Cam Spencer. C’est lui qui plante un 3-points à deux minutes de la fin pour donner l’avantage aux Grizzlies. C’est encore lui qui maintient l’écart à 43 secondes de la fin. Et après un 3-points de DeMar DeRozan, c’est encore et toujours ce même Spencer qui scelle la victoire avec un nouveau 3-points.

Match aussi très serré entre les Bucks et les Pelicans avec un Trey Murphy en ébullition : 44 points à 12 sur 19 à 3-points ! En face, Myles Turner pensait avoir donné la victoire à Milwaukee mais son panier a été refusé… En prolongation, AJ Green et Kevin Porter Jr. ont permis à Milwaukee de garder un léger avantage malgré la pression de Zion Williamson. Une faute offensive de Williamson puis deux lancers-francs de Porter Jr. ont scellé la victoire des Bucks : 141 – 137.

New York – Denver

San Antonio – OKC

LA Clippers – Cleveland

Houston – Boston

Toronto – Minnesota

Sacramento – Memphis 125 – 129

Sacramento Kings / 125 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Domantas Sabonis 24 10/18 0/0 4/4 7 8 15 3 3 1 1 0 -12 24 34
DeMar DeRozan 27 6/10 1/3 7/9 1 2 3 5 1 0 1 0 -4 20 21
Russell Westbrook 26 5/14 3/10 0/0 0 0 0 5 1 1 2 0 0 13 8
Zach LaVine 22 3/9 1/3 4/4 1 0 1 0 2 1 1 0 -13 11 6
De'Andre Hunter 26 3/11 2/4 1/2 0 2 2 1 5 0 1 0 -7 9 2
Nique Clifford 26 5/9 2/3 2/2 0 3 3 5 0 0 4 0 9 14 14
Malik Monk 18 4/10 2/5 3/3 0 0 0 4 1 0 2 0 2 13 9
Devin Carter 24 5/12 0/6 0/0 0 6 6 5 4 1 1 1 -3 10 15
Maxime Raynaud 21 3/5 0/2 0/0 1 4 5 0 1 0 0 0 -1 6 9
Dylan Cardwell 26 1/2 0/0 3/4 4 7 11 1 3 0 0 1 9 5 16
Total 45/100 11/36 24/28 14 32 46 29 21 4 13 2 125
Memphis Grizzlies / 129 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Ty Jerome 21 10/14 3/4 5/6 1 0 1 7 2 1 0 0 9 28 32
Jaylen Wells 26 6/12 6/9 0/0 1 2 3 1 3 0 2 0 6 18 14
GG Jackson 27 6/8 2/3 2/3 0 7 7 2 3 1 2 1 9 16 22
Santi Aldama 24 4/10 2/6 2/4 1 5 6 0 3 1 1 2 14 12 12
Cedric Coward 27 2/6 0/2 1/2 1 6 7 6 4 0 1 1 11 5 13
Cam Spencer 27 7/13 3/7 3/3 1 2 3 5 0 0 3 0 -6 20 19
Kentavious Caldwell-Pope 22 6/9 1/3 2/2 0 2 2 2 3 1 2 0 2 15 15
Olivier-Maxence Prosper 22 1/5 0/2 6/8 2 3 5 0 2 2 1 0 -9 8 8
Javon Small 21 2/11 1/5 0/0 2 4 6 2 2 0 1 0 -11 5 3
Jahmai Mashack 23 1/2 0/0 0/0 2 2 4 5 4 2 0 0 -5 2 12
Total 45/90 18/41 21/28 11 33 44 30 26 8 13 4 129

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK134
DEN127
TOR126
MIN128
HOU93
BOS114
MIL141
NOR137
SAS116
OKC106
SAC125
MEM129
LAC91
CLE124

Milwaukee – New Orleans 141 – 137 (a.p)

Milwaukee Bucks / 141 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Ryan Rollins 40 10/19 3/10 4/5 0 4 4 4 2 0 4 0 9 27 21
A.J. Green 36 7/13 6/12 0/0 1 2 3 2 2 0 1 0 -2 20 18
Myles Turner 28 7/11 2/5 0/0 0 9 9 1 4 0 2 2 0 16 22
Amir Coffey 25 7/8 2/3 0/1 1 4 5 1 2 0 0 1 1 16 21
Kyle Kuzma 31 3/5 1/2 0/0 0 6 6 9 1 0 3 0 -2 7 17
Kevin Porter Jr. 29 7/14 0/3 4/4 1 5 6 9 2 5 4 0 1 18 27
Pete Nance 19 6/9 4/7 0/0 1 2 3 3 2 0 0 0 4 16 19
Gary Trent Jr. 24 5/7 3/5 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 13 13
Jericho Sims 28 4/4 0/0 0/0 1 5 6 4 1 0 0 0 6 8 18
Andre Jackson Jr. 5 0/2 0/0 0/0 1 0 1 1 2 0 0 0 -1 0 0
Total 56/92 21/47 8/10 6 37 43 36 18 5 14 3 141
New Orleans Pelicans / 137 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Trey Murphy III 40 15/28 12/19 2/2 2 4 6 6 1 3 4 0 3 44 42
Saddiq Bey 35 7/13 4/7 4/4 0 3 3 2 3 0 0 0 -4 22 21
Zion Williamson 38 5/11 0/0 10/12 0 5 5 8 5 2 2 0 -1 20 25
Herbert Jones 36 2/6 1/4 2/2 0 2 2 2 2 2 0 0 4 7 9
Derik Queen 22 3/5 0/1 0/3 0 3 3 7 0 0 0 0 -12 6 11
Jeremiah Fears 20 4/8 3/4 2/3 0 2 2 4 1 1 2 0 -9 13 13
Jose Alvarado 17 3/5 3/5 0/0 1 4 5 1 0 0 0 0 -11 9 13
Karlo Matkovic 15 3/7 1/3 0/0 2 1 3 1 1 0 0 0 -3 7 7
Yves Missi 31 2/7 0/0 3/3 4 3 7 1 1 0 0 2 8 7 12
Micah Peavy 11 1/4 0/3 0/0 0 2 2 0 0 1 0 0 5 2 2
Total 45/94 24/46 23/29 9 29 38 32 14 9 8 2 137

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK134
DEN127
TOR126
MIN128
HOU93
BOS114
MIL141
NOR137
SAS116
OKC106
SAC125
MEM129
LAC91
CLE124

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Fabrice Auclert
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Milwaukee Bucks en 1 clic

Memphis Grizzlies en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes