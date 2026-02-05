Stats & Highlights | Memphis et Milwaukee retrouvent le sourire

NBA – A l’arraché, les Grizzlies s’imposent à Sacramento. Même scénario, avec une prolongation, pour les Bucks contre les Pelicans.
Depuis que Ty Jerome a débuté sa saison, les Grizzlies retrouvent de l’allant, et cette nuit, l’ancien arrière des Cavaliers punit les Kings avec 28 points en 21 minutes. Battus 129-125, les coéquipiers de Domantas Sabonis subissent leur 10e défaite de rang, et leur bourreau se nomme Cam Spencer. C’est lui qui plante un 3-points à deux minutes de la fin pour donner l’avantage aux Grizzlies. C’est encore lui qui maintient l’écart à 43 secondes de la fin. Et après un 3-points de DeMar DeRozan, c’est encore et toujours ce même Spencer qui scelle la victoire avec un nouveau 3-points.
Match aussi très serré entre les Bucks et les Pelicans avec un Trey Murphy en ébullition : 44 points à 12 sur 19 à 3-points ! En face, Myles Turner pensait avoir donné la victoire à Milwaukee mais son panier a été refusé… En prolongation, AJ Green et Kevin Porter Jr. ont permis à Milwaukee de garder un léger avantage malgré la pression de Zion Williamson. Une faute offensive de Williamson puis deux lancers-francs de Porter Jr. ont scellé la victoire des Bucks : 141 – 137.
Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.
