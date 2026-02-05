Stats & Highlights | Memphis et Milwaukee retrouvent le sourire

Depuis que Ty Jerome a débuté sa saison, les Grizzlies retrouvent de l’allant, et cette nuit, l’ancien arrière des Cavaliers punit les Kings avec 28 points en 21 minutes. Battus 129-125, les coéquipiers de Domantas Sabonis subissent leur 10e défaite de rang, et leur bourreau se nomme Cam Spencer. C’est lui qui plante un 3-points à deux minutes de la fin pour donner l’avantage aux Grizzlies. C’est encore lui qui maintient l’écart à 43 secondes de la fin. Et après un 3-points de DeMar DeRozan, c’est encore et toujours ce même Spencer qui scelle la victoire avec un nouveau 3-points.

Match aussi très serré entre les Bucks et les Pelicans avec un Trey Murphy en ébullition : 44 points à 12 sur 19 à 3-points ! En face, Myles Turner pensait avoir donné la victoire à Milwaukee mais son panier a été refusé… En prolongation, AJ Green et Kevin Porter Jr. ont permis à Milwaukee de garder un léger avantage malgré la pression de Zion Williamson. Une faute offensive de Williamson puis deux lancers-francs de Porter Jr. ont scellé la victoire des Bucks : 141 – 137.

Sacramento – Memphis 125 – 129

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK 134 DEN 127 TOR 126 MIN 128 HOU 93 BOS 114 MIL 141 NOR 137 SAS 116 OKC 106 SAC 125 MEM 129 LAC 91 CLE 124

Milwaukee – New Orleans 141 – 137 (a.p)

