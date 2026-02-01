Les débuts de Ty Jerome, une bouffée d’oxygène pour les Grizzlies

Drôle de télescopage entre Cleveland et Memphis. Alors que les Cavs viennent de transférer De’Andre Hunter aux Kings pour se renforcer à la mène, Ty Jerome, qui faisait le bonheur des Cavs l’an dernier avant de les quitter cet été, a fait ses débuts avec sa nouvelle équipe, les Grizzlies, cette nuit face aux Wolves.

En 19 petites minutes, le meneur, qui était titulaire en l’absence de Ja Morant, a produit 20 points (6/12 aux tirs dont 2/7 de loin) et 6 passes, dont quelques caviars vers Jock Landale sur le « pick-and-roll ». Une ligne de statistiques « assez impressionnante » selon son coach Tuomas Iisalo.

« Il a fait tout ce que nous attendions de lui cette saison : créer à partir du ‘pick-and-roll’, tout en étant une menace sans le ballon pour libérer de l’espace pour ses coéquipiers », décrit le technicien qui ne prévoit pas de « montée en puissance progressive dans l’immédiat » par rapport à son temps de jeu.

Ty Jerome est bien sûr bien moins athlétique que Ja Morant, mais ses lectures du jeu en pénétration et son adresse extérieure (44% à 3-points l’an dernier) devraient faire beaucoup de bien à Memphis.

Les Grizzlies enchaînent les revers

« Et c’est d’autant plus vrai face à ce genre d’équipe qui utilise beaucoup de couvertures défensives classiques, où l’intérieur reste en retrait. Dans ce cas, vous avez besoin que le porteur de balle et le poseur d’écran génèrent assez de création pour ne pas dépendre des réactions de l’aide défensive adverse. En créant une situation de deux-contre-un, ils obtiennent de bons tirs ; Ty est précisément ce profil de joueur, et il l’a prouvé tout au long de sa carrière », analyse encore son coach.

Ses débuts réussis n’ont pas été suffisants pour l’emporter face aux Wolves. Mais alors que le dossier Morant n’est toujours pas réglé, et que les Grizzlies sont en pleine plongée au classement (6 défaites de rang), ces derniers peuvent voir le retour du meneur, signé pour 28 millions de dollars sur trois ans cet été, avec enthousiasme.

L’ancien meneur des Cavs est conscient du travail qui l’attend. « Collectivement, il nous manque certaines choses. Évidemment, il y a beaucoup de blessés, mais ce n’est jamais une excuse. Je trouve que nous jouons dur, mais nous commettons des erreurs mentales… et j’en fais partie », termine-t-il.

Ty Jerome Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHX 31 11 33.6 28.0 75.0 0.2 1.3 1.5 1.4 0.9 0.5 0.6 0.1 3.3 2020-21 OKC 33 24 44.6 42.3 76.5 0.3 2.5 2.8 3.6 1.8 0.6 1.4 0.2 10.7 2021-22 OKC 48 17 37.8 29.0 80.9 0.4 1.2 1.6 2.3 1.5 0.6 0.8 0.1 7.1 2022-23 GOS 45 18 48.8 38.9 92.7 0.2 1.6 1.7 3.0 1.4 0.5 0.7 0.1 6.9 2023-24 CLE 2 7 50.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 1.5 1.0 0.0 0.5 0.0 2.0 2024-25 CLE 70 20 51.6 43.9 87.2 0.7 1.8 2.5 3.4 1.5 1.1 1.3 0.0 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.