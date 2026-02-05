Anthony Edwards et les Wolves arrachent la victoire à Toronto

Ce n’était pas écrit avant le match mais on pourrait presque, si on exagérait un peu, résumer le premier quart-temps à un duel entre Sandro Mamukelashvili et Anthony Edwards. En tout cas, il y a beaucoup de rythme et la rencontre est plaisante, et elle le restera jusqu’à la fin (35-32). Les Raptors imposent leur rythme élevé et avec un 19-6, ils prennent des distances avec une équipe des Wolves pas pressée de défendre. Immanuel Quickley frappe à 3-pts pour conclure la première période (72-59) avant de reprendre là où il s’était arrêté en début de troisième quart-temps.

Les minutes passent et Minnesota ne parvient pas à casser le rythme de Toronto (104-94). Pire encore, quand ils reviennent dans le dernier acte et se retrouvent à 2 ou 3 points de leurs adversaires, ils gaspillent quantité de possessions, ce qui plombe leurs ambitions. Puis, Anthony Edwards monte d’un cran, des deux côtés du terrain, et marque 12 points en quatre minutes. En plus de sa présence en défense, l’arrière All-Star porte son équipe et les troupes de Chris Finch arrivent, avec les dents et en soufflant, à s’imposer de justesse au Canada (126-128).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le « money time » complet d’Anthony Edwards. Ce n’est pas la première fois que le All-Star renverse des situations et prend les commandes en fin de match. Plus intéressant encore, il ne l’a pas fait uniquement en attaque, mais bien en défense aussi, en volant plusieurs ballons et en contrant un tir. Avec ses 12 points en quatre minutes et aussi son travail défensif, il a été pleinement décisif et termine avec 30 points, 8 rebonds, 5 passes et 3 interceptions.

Les Wolves ont pris le mauvais train avant d’en changer. Mine de rien, une défaite n’aurait pas été illogique pour Rudy Gobert et sa bande, tant ils ont laissé les Raptors imposer leur rythme et n’ont jamais pu défendre à haut niveau. On le sait, on le répète, la défense, c’est le baromètre de Minnesota. Et dans cette rencontre, le minimum n’y était pas et ce n’est qu’avec un dernier virage bien négocié que les Wolves s’imposent. Mais dans une longue saison régulière, il faut aussi être capable de prendre ces matches-là, même si la manière n’est pas convaincante.

Troisième défaite en quatre matches pour Toronto. Forcément, le scénario est frustrant pour les Raptors, qui ne se relancent pas après le succès contre le Jazz et qui perdent pour la troisième fois en quatre rencontres, alors qu’ils avaient mis les ingrédients pour finir la soirée avec le sourire.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.