Après deux prolongations, les Knicks font le grand 8 face aux Nuggets

Show devant ! Jamal Murray est en ébullition dans ce début de match au Madison Square Garden et ses 20 points (!) dans le seul premier quart-temps permettent aux Nuggets, agressifs, de revenir de -9. Et ainsi de compenser la belle réussite extérieure des Knicks, à la marque beaucoup mieux répartie (30-28).

Du côté des intérieurs All-Stars, Nikola Jokic se fait une frayeur au genou, le même qui lui a fait rater un mois de compétition, et Karl-Anthony Towns finit couvert de sang, après s’être ouvert l’arcade. Ça promet !

Le chassé-croisé entre les deux équipes se poursuit, Nikola Jokic noircissant comme à son habitude la feuille de stats pour booster Denver et New York s’accrochant avec l’activité de son duo Landry Shamet – Mitchell Robinson en sortie de banc. Le retour de Karl-Anthony Towns permet aux locaux de mieux terminer la mi-temps, avec un 11-2 qui leur redonne l’avantage (55-53).

La première bascule intervient au milieu du troisième quart-temps. Avec ses passes et ses points, Nikola Jokic place les Nuggets à +7, sauf que les Knicks vont lui répondre avec un… 20-4 ! L’adresse à 3-points new-yorkaise est toujours aussi élevée et les 15 points de Jalen Brunson sur la période, couplés aux pertes de balle adverses, changent le momentum de la partie (88-82).

Les All-Stars ont tenu leur rang

Encore dominateurs dans la peinture, mais maintenant capables de sanctionner de loin, avec Julian Strawther ou Tim Hardaway Jr., et de faire baisser les pourcentages de New York, les joueurs de Denver recollent au score et c’est un nouveau mano-a-mano qui débute.

L’opposition entre le duo Murray/Jokic et le duo Brunson/Towns est un régal pour les yeux, chacun se rendant coup pour coup, et sur la dernière possession, Nikola Jokic pense faire gagner les siens, sauf que sa tentative à 3-points fait gamelle. Et le match part donc en prolongation (108-108).

L’ambiance est survoltée au Garden et Jamal Murray s’en nourrit toujours autant, mais Karl-Anthony Towns est là pour répondre avec son activité sous le cercle. Même sorti pour six fautes, il croyait avoir inscrit le panier de la gagne dans la dernière minute. Le problème, c’est que Mikal Bridges commet une faute sur Christian Braun à 0.3 seconde de la fin, alors que le buzzer a déjà retenti, et les arbitres refroidissent les Knicks, qui commençaient à célébrer, avant que Braun n’égalise aux lancers-francs (119-119).

Dans la deuxième prolongation, Jalen Brunson prend finalement les choses en main, malmenant ses défenseurs de n’importe quel endroit, et il initie un 8-0 qui met les Nuggets K.-O. Nikola Jokic et Jamal Murray tentent de relancer la machine mais ils alignent surtout les échecs. Contrairement à Mikal Bridges, qui se réveille enfin, puis c’est encore Brunson qui enfonce le clou (134-127).

Pour la première fois de la saison, New York enregistre huit succès d’affilée et la mauvaise passe de janvier est bien oubliée. Jalen Brunson (42 points, 9 passes, 8 rebonds) et Karl-Anthony Towns (24 points, 12 rebonds) y sont pour beaucoup. Denver en est de son côté à trois défaites de suite, malgré Jamal Murray (39 points, 6 passes) et Nikola Jokic (30 points, 14 rebonds, 10 passes).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Jalen Brunson, « Captain Clutch ». Il n’est pas l’un des (le) joueurs les plus décisifs de la ligue par hasard. Contrairement à Jamal Murray et Nikola Jokic, Jalen Brunson n’a pas semblé souffrir de la fatigue et c’est lui qui, lors de la seconde prolongation, a mis les Knicks sur son dos. Après la sortie pour six fautes de Karl-Anthony Towns, auparavant déterminant avec son adresse et ses rebonds. Dans un match où les quatre All-Stars ont répondu présent, et pas qu’un peu, « JB » termine meilleur marqueur et frôle le triple-double, pour offrir un huitième succès d’affilée à son équipe.

Nikola Jokic égale Oscar Robertson. En triple-double, Nikola Jokic n’aura pourtant pas forcément réalisé un grand match. Du moins, pas dans son entièreté, sa restriction de minutes n’ayant pas été respectée. C’est sans doute son manque de rythme qui lui a fait rater sa prolongation, car il a balancé un nombre incalculable de briques à 3-points (1/13 !) et aussi manqué de précieux lancers-francs. Malmené physiquement par Karl-Anthony Towns et Mitchell Robinson au rebond, le « Joker » en profite toutefois pour signer son 181e triple-double, comme Oscar Robertson. Russell Westbrook (207) se rapproche…

Peyton Watson blessé à son tour ? C’est la mauvaise nouvelle de la soirée à Nuggets : au début du quatrième quart-temps, Peyton Watson s’est arrêté net en courant vers le panier pour se démarquer et il s’est immédiatement tenu l’arrière de la cuisse. Il a regagné les vestiaires dans la foulée et un claquage n’est pas à exclure, alors que Cam Johnson et Aaron Gordon sont toujours à l’infirmerie.

Spencer Jones a atteint sa limite. Surprise du début de saison des Nuggets, à côté de la révélation Peyton Watson, Spencer Jones ne pourra plus apparaître dans la rotation de David Adelman tant que son contrat n’aura pas été transformé. Actuellement en « two-way contract », il pouvait être activé pour un maximum de 50 matches cette saison et il a désormais atteint ce total (en entrant en jeu à 46 reprises). On notera toutefois qu’il est sorti blessé, après un choc à la tête avec Karl-Anthony Towns en toute fin de premier quart-temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.