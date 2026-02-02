All-Star Game : la fin d’une si longue attente pour Jamal Murray

« Du milieu de terrain… ou carrément de l’autre bout du parquet », lâche Jamal Murray avec un visage de marbre, avant de perdre son sérieux comme rarement face aux journalistes, également hilares. L’un d’eux vient de lui demander quel tir il comptait prendre en premier lors du All-Star Game.

« Hey, je m’en fiche ! Mais je vais le mettre, par contre ! », poursuit le meneur de jeu des Nuggets, clairement apaisé par cette sélection au match des étoiles. Car c’est la toute première fois depuis le début de sa carrière, en 2016, qu’il est convié. Voilà qui met fin à une longue attente à Denver où le sujet de sa non-sélection, année après année, faisait presque office de « marronnier ».

« Ça fait vraiment plaisir. Il joue à un niveau très élevé depuis deux ans. […] C’est une bonne chose qu’il y soit, parce qu’il est censé y être », réagit Nikola Jokic qui avait été sélectionné parmi les titulaires. Son coéquipier et lui forment le premier duo de représentants des Nuggets sélectionnés pour un All-Star Game depuis 2010, année où Carmelo Anthony et Chauncey Billups y étaient parvenus ensemble.

Sa sélection faisait peu de doute au regard de sa production cette saison, la meilleure en carrière : 25.5 points et 7.5 passes de moyenne. Avec des Nuggets (33v-17d) toujours dans le Top 3 à l’Ouest, malgré l’absence pour plusieurs semaines de leur leader serbe, mais aussi d’Aaron Gordon et Christian Braun. Jamal Murray a été pour beaucoup dans le maintien de l’équipe de Denver au sommet.

« Quand j’ai vu ça, tellement de choses me sont venues à l’esprit : ses multiples matchs à 50 points, ses multiples matchs à 50 points en playoffs aussi. Voyons voir : un triple-double en Finales NBA, champion NBA, le plus grand nombre de victoires à l’Ouest sur les dix dernières années – et c’est lui le meneur de cette équipe -, un match à 55 points l’an dernier, un record en carrière à 17 passes cette année… et enfin, All-Star NBA », énumère son coach David Adelman.

Les félicitations de Shai Gilgeous-Alexander

Dans l’esprit de ce dernier, cette sélection est donc « d’une logique implacable ». « Alors, peut-être qu’ensuite, il sera considéré pour une place en All-NBA », se projette le coach, dont le meneur de jeu n’a jamais eu cet honneur non plus.

La nouvelle n’a pas fait qu’enthousiasmer le clan des Nuggets. De passage à Denver avec le Thunder, son partenaire de sélection canadienne Shai Gilgeous-Alexander distribue également les félicitations.

« C’est amplement, amplement mérité. Il joue à un niveau de dingue cette année. Pour le basket canadien, c’est tout simplement génial. Quand on était gamins, on n’aurait jamais imaginé ça en un million d’années », formule « SGA », bourreau de Murray et des Nuggets la nuit passée. Ce sera également la première fois que deux joueurs canadiens participeront ensemble au NBA All-Star Game.

David Adelman est persuadé que Jamal Murray va bien représenter les Nuggets à Los Angeles. La question est de savoir comment. Son joueur clame depuis longtemps que s’il devait un jour participer à ce match, il l’aborderait de manière sérieuse et compétitive… alors qu’il a perdu l’intérêt de le regarder.

Laissant même entendre qu’il préférerait partir en vacances plutôt que de jouer un match réduit à un simple spectacle sans défense. « Je suis juste un compétiteur. Je veux qu’on se souvienne de moi comme l’un de ces gars qui se donnent à fond chaque fois qu’ils mettent un pied sur le terrain », termine-t-il ainsi beaucoup plus sérieusement.

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 21:53 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 31:40 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.3 16.7 2018-19 DEN 75 32:38 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32:16 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 35:30 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 32:49 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.2 20.0 2023-24 DEN 59 31:33 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 2024-25 DEN 67 36:05 47.4 39.3 88.6 0.7 3.2 3.9 6.0 1.9 1.4 2.1 0.5 21.4 2025-26 DEN 44 35:29 49.2 44.7 88.1 0.4 3.9 4.3 7.4 1.6 1.0 2.4 0.3 25.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.