Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder imposent leur loi à Denver

Il s’agissait de leur premier affrontement depuis le Game 7 de la dernière finale de conférence à l’Ouest. Et cette première des quatre manches programmées en saison régulière est pour le Thunder. À Denver, Shai Gilgeous-Alexander a signé un nouveau récital offensif (34 points à 11/16 aux tirs) et a trouvé un lieutenant moins attendu, Cason Wallace, auteur de son record en carrière (27 points).

En face, c’est surtout Peyton Watson qui a tiré son épingle du jeu (29 points), en signant notamment un gros « poster » sur Chet Holmgren, tandis que Nikola Jokic, pour son deuxième match depuis son retour de blessure, s’est montré plutôt sur la réserve (16 points à 6/9). Et que Jamal Murray, surveillé de près par Lu Dort, a manqué l’occasion de fêter sa première sélection au All-Star Game (12 points à 4/16 aux tirs).

Malgré la maladresse de leur meneur de jeu, les hommes de David Adelman ont pourtant terminé avec de meilleurs niveaux d’adresse que leurs adversaires.

Insuffisant toutefois pour prendre ne serait-ce qu’une seule fois l’avantage au score. Car portés par leur leader, les visiteurs ont rapidement pris le dessus, menant d’une dizaine de points dans le second quart-temps.

Shai Gilgeous-Alexander toujours trop facile

Un « run » des locaux allait permettre de resserrer l’écart, mais le Canadien d’OKC a trouvé Cason Wallace dans le corner pour clore une première période favorable (55-62). Cet écart d’une dizaine d’unités a été recréé naturellement par le Thunder dans la période suivante, et les Nuggets ont continué à batailler pour revenir à une possession ou deux.

Seulement en concentrant leur attention défensive sur « SGA », ils ont oublié encore trop souvent Cason Wallace, qui n’a eu qu’à attendre d’être servi dans le corner. Ses deux paniers primés de suite redonnaient de l’air à sa formation. Aaron Wiggins s’y mettait aussi, avant un « circus shoot » de « SGA » en s’écroulant malgré une faute.

À douze minutes de la fin, le Thunder comptait 16 points d’avance (85-101). Une avance bien suffisante pour le champion en titre qui est parvenu à garder la mainmise sur le rythme du match. Comme un symbole, « SGA » piquait le cuir à Nikola Jokic et filait en contre-attaque pour trouver Wallace au dunk à trois minutes de la fin (103-120). Après trois défaites sur leurs quatre dernières sorties, OKC se remet dans le bon sens.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les néo-All-Stars à la peine. Lieutenants de leur MVP respectif, Jamal Murray et Chet Holmgren viennent d’obtenir leur première étoile, mais ils ont beaucoup souffert dans ce match. Le premier a bien terminé en double-double (12 points et 12 passes), mais a eu du mal à se débarrasser de Lu Dort et a arrosé de loin (1/8). L’intérieur du Thunder n’a pas fait mieux en la matière (1/7 à 3-points et 3/10 en tout), et s’est contenté de 14 points.

– Cason Wallace sort de sa boîte. Il n’avait pas atteint la barre des 20 points la moindre fois cette saison. Cette nuit, il l’a largement dépassée, au point de battre son précédent record en carrière (22). Cason Wallace, qui a passé la majeure partie de la soirée dans les corners, a signé cette performance sur la base d’une énorme adresse à 3-points : 7/11 de loin. Un niveau d’adresse impressionnant pour l’arrière qui, en janvier 2026, affichait un modeste 32.5% de réussite derrière l’arc.

