Les Spurs gagnent sans convaincre face aux remplaçants du Thunder

Privé de dix joueurs, dont la quasi-totalité de sa rotation habituelle, le Thunder s’est présenté à San Antonio avec un effectif ultra-réduit composé notamment de trois joueurs “two-way contract”. Une situation exceptionnelle, accentuée par la blessure aux abdos de Shai Gilgeous-Alexander, survenue la veille contre Orlando. Tout ressemblait à une défaite programmée pour OKC, déjà mené 3-1 par les Spurs dans la série de la saison. Mais loin de lâcher le match, cette équipe bricolée a compliqué la soirée des Texans.

En parallèle, la double prolongation entre les Knicks et les Nuggets plus tôt dans la soirée assurait quasiment aux Spurs la deuxième place à l’Ouest, un contexte peut-être trompeusement confortable. Le Thunder est resté accrocheur en début de match, mais l’entrée de Keldon Johnson a rapidement fait basculer la rencontre. Le banc d’OKC n’avait clairement pas le gabarit pour répondre à son impact physique, et les Spurs ont pris le large pour mener 39-26 à la fin du premier quart-temps.

San Antonio a ensuite compté jusqu’à 20 points d’avance, avant de relâcher son effort. Aaron Wiggins a pris feu à 3-points et permis au Thunder de revenir à dix longueurs à cinq minutes de la pause. Carter Bryant a redonné un peu d’air aux Spurs, qui menaient 73-58 à la mi-temps, mais une fin de deuxième quart brouillonne, notamment au rebond, a offert un dernier panier à OKC et un surplus de confiance inattendu.

Le duo Fox-Castle évite le pire

Le retour des vestiaires a été laborieux pour les Spurs. Manque d’intensité, jeu trop individualiste, rotations défensives en retard : le Thunder en a profité pour revenir à une seule possession. Une nouvelle fois, Keldon Johnson a sorti son équipe de l’eau en inscrivant 13 points consécutifs, stoppant l’hémorragie. Malgré cela, OKC a remporté le troisième quart-temps 27-22, et San Antonio ne menait plus que 95-85 après 36 minutes.

Porté par une énergie impressionnante pour une équipe aussi remaniée, le Thunder a continué à y croire dans le quatrième quart-temps. Sa défense s’est durcie, plusieurs alley-oops pour Victor Wembanyama ont été coupés, parfois transformés en paniers rapides de l’autre côté, et l’écart a fondu. Un lay-up de Cason Wallace a même ramené OKC à -6 à deux minutes du terme.

Malgré sa cinquième faute rapide, Stephon Castle est resté sur le parquet et a été décisif dans le money time, tout comme De’Aaron Fox, auteur de plusieurs actions clés pour sécuriser la fin de match. Les Spurs ont tenu bon et fini par s’imposer 116-106, sans jamais vraiment se rassurer.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le même total qu’en 2025. Au final, San Antonio décroche une victoire importante, sa 34e de la saison, égalant déjà son total de toute la saison 2024-2025 avec encore 32 matchs à jouer. C’est aussi la 4e victoire en cinq matches contre le Thunder, et sans convaincre, les Spurs sont 2e de la conférence Ouest.

Brooks qui ?!? Brooks Barnhizer. C’est ce joueur qui n’affichait qu’un médiocre 1 sur 6 à 3-points cette saison. Voilà pourquoi les Spurs l’ont laissé seul dans les corners, et il a failli leur jouer un mauvais tour. Laissé libre, il termine la rencontre avec 14 points, 5 passes et 3 rebonds en 20 minutes en sortie de banc, avec un 5 sur 15 au tir, dont 4 sur 9 à 3-points.

OKC en chute. Le Thunder reste sur quatre revers en sept matches, et la première place de la conférence Ouest n’est pas verrouillée. D’autant que “SGA” va manquer une demi-douzaine de matches, et que les Spurs ne sont pas si loin : 40v-12d pour le Thunder ; 34v-16d pour les Spurs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.