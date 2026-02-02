Keyonte George absent, le Jazz n’avait pas les armes pour faire chuter les Raptors, et tombe pour la sixième fois de suite. C’est la pire série de défaites de la saison pour Utah, qui file encore une fois vers la « lottery »…

Même destination pour les Kings, qui perdent eux pour la neuvième fois de suite. Alex Sarr n’était pourtant pas là pour les Wizards mais Maxime Raynaud (14 points, 6 rebonds) et ses coéquipiers sont quand même tombés à Washington, surpris par le rookie Will Riley, meilleur marqueur de son équipe avec 18 points. Bilal Coulibaly inscrit de son côté 15 points.

Ça ne va pas fort non plus pour les Blazers, battus pour la cinquième fois de suite et complètement dépassés à domicile par les Cavaliers d’un monumental Jarrett Allen (40 points, 17 rebonds et 4 contres).

Toronto – Utah : 107-100

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS 107 MIL 79 SAS 112 ORL 103 DET 130 BRO 77 MIA 134 CHI 91 TOR 107 UTH 100 WAS 116 SAC 112 NYK 112 LAL 100 PHO 93 LAC 117 POR 111 CLE 130 DEN 111 OKC 121

Washington – Sacramento : 116-112

Portland – Cleveland : 111-130

