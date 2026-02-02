Matchs
Stats & Highlights | Le Jazz, les Kings et les Blazers continuent de glisser

Les défaites s’accumulent pour le Jazz, les Kings et les Blazers, respectivement battus par les Raptors, les Wizards et les Cavaliers.

Bilal Coulibaly et les WizardsKeyonte George absent, le Jazz n’avait pas les armes pour faire chuter les Raptors, et tombe pour la sixième fois de suite. C’est la pire série de défaites de la saison pour Utah, qui file encore une fois vers la « lottery »…

Même destination pour les Kings, qui perdent eux pour la neuvième fois de suite. Alex Sarr n’était pourtant pas là pour les Wizards mais Maxime Raynaud (14 points, 6 rebonds) et ses coéquipiers sont quand même tombés à Washington, surpris par le rookie Will Riley, meilleur marqueur de son équipe avec 18 points. Bilal Coulibaly inscrit de son côté 15 points.

Ça ne va pas fort non plus pour les Blazers, battus pour la cinquième fois de suite et complètement dépassés à domicile par les Cavaliers d’un monumental Jarrett Allen (40 points, 17 rebonds et 4 contres).

Toronto – Utah : 107-100

Toronto Raptors / 107 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
RJ Barrett 28 6/12 2/6 7/9 2 4 6 4 2 0 3 1 13 21 21
Brandon Ingram 35 7/19 1/5 4/4 0 5 5 4 1 1 2 1 -1 19 16
Immanuel Quickley 33 6/12 3/6 2/2 2 3 5 4 3 4 2 0 8 17 22
Scottie Barnes 34 5/12 1/3 3/6 2 7 9 4 3 2 4 4 5 14 19
Collin Murray-Boyles 24 2/7 0/1 0/0 4 1 5 1 4 1 0 2 3 4 8
Sandro Mamukelashvili 30 6/9 4/7 4/4 1 5 6 0 4 1 4 0 6 20 20
Ja'Kobe Walter 18 1/3 0/2 5/5 1 0 1 1 3 0 0 0 -3 7 7
Jamal Shead 20 2/4 1/2 0/0 0 1 1 4 2 0 0 0 0 5 8
Ochai Agbaji 3 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
Jamison Battle 4 0/2 0/1 0/0 1 0 1 0 0 0 1 0 -2 0 -2
Gradey Dick 11 0/2 0/1 0/0 0 2 2 1 1 1 0 0 5 0 2
Total 35/84 12/35 25/30 13 29 42 23 23 10 16 8 107
Utah Jazz / 100 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Lauri Markkanen 39 9/22 2/8 7/7 4 7 11 2 0 1 0 1 -5 27 29
Isaiah Collier 30 5/8 1/3 8/10 1 3 4 7 1 2 3 1 -6 19 25
Jusuf Nurkic 33 3/11 1/3 4/7 4 9 13 1 2 1 5 3 -7 11 13
Cody Williams 20 4/5 1/1 1/2 1 1 2 0 3 1 0 0 -1 10 11
Airious Bailey 27 1/10 0/2 2/2 1 10 11 2 5 1 3 1 -17 4 7
Svi Mykhailiuk 30 2/7 2/6 2/2 0 1 1 3 2 2 2 0 5 8 7
Walter Clayton Jr. 18 3/9 1/5 0/0 0 1 1 1 2 0 3 0 -1 7 0
Kyle Filipowski 9 2/4 0/1 2/2 4 2 6 1 2 0 1 0 -2 6 10
Kevin Love 15 2/7 0/3 0/0 3 2 5 3 1 0 1 0 0 4 6
Brice Sensabaugh 19 1/6 0/3 2/2 0 2 2 0 3 2 4 0 -1 4 -1
Total 32/89 8/35 28/34 18 38 56 20 21 10 22 6 100

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Washington – Sacramento : 116-112

Washington Wizards / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Marvin Bagley III 19 7/7 1/1 0/0 1 4 5 2 2 1 0 1 -10 15 24
Bilal Coulibaly 21 5/9 0/1 5/5 0 1 1 3 3 2 1 0 -2 15 16
Khris Middleton 18 5/8 2/3 1/2 0 1 1 3 0 0 2 0 -4 13 11
KyShawn George 19 3/6 0/1 0/0 0 1 1 2 1 0 2 1 -2 6 5
Carlton Carrington 23 2/7 2/6 0/0 0 2 2 6 2 0 1 0 -1 6 8
Will Riley 30 6/15 4/8 2/2 3 3 6 6 3 1 1 0 8 18 21
AJ Johnson 27 7/13 2/5 1/2 1 0 1 4 2 1 7 0 8 17 9
Skal Labissiere 27 6/8 1/3 0/0 2 5 7 2 2 2 1 1 6 13 22
Jamir Watkins 16 3/7 1/3 1/2 2 4 6 0 2 1 0 0 2 8 10
Sharife Cooper 13 2/4 0/0 1/2 2 5 7 3 1 0 1 0 4 5 11
Anthony Gill 27 0/3 0/0 0/0 1 3 4 0 4 2 1 1 11 0 3
Total 46/87 13/31 11/15 12 29 41 31 22 10 17 4 116
Sacramento Kings / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Zach LaVine 35 13/26 4/10 5/5 0 6 6 3 1 1 2 0 -8 35 30
DeMar DeRozan 33 10/16 1/1 11/12 0 2 2 5 1 0 3 1 -14 32 30
Maxime Raynaud 27 6/9 1/1 1/2 3 3 6 1 4 1 2 1 -1 14 17
Nique Clifford 29 1/3 0/0 4/4 2 1 3 4 2 2 1 0 -5 6 12
Precious Achiuwa 9 2/7 1/1 0/0 3 1 4 0 0 0 1 0 -11 5 3
Dylan Cardwell 20 2/2 0/0 1/2 1 1 2 0 3 0 1 3 0 5 8
Devin Carter 16 1/4 0/0 2/2 1 2 3 2 1 2 1 0 2 4 7
Malik Monk 17 2/10 0/4 0/0 0 4 4 2 1 1 3 1 10 4 1
Doug McDermott 6 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 3
Drew Eubanks 4 1/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -5 2 3
Isaiah Stevens 19 0/2 0/0 2/2 1 1 2 4 1 2 0 0 -3 2 8
Daeqwon Plowden 25 0/3 0/3 0/0 1 3 4 0 1 0 0 1 5 0 2
Total 39/84 8/21 26/29 13 24 37 21 15 9 14 7 112

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Portland – Cleveland : 111-130

Portland Trail Blazers / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Shaedon Sharpe 32 9/21 2/8 0/0 0 2 2 3 0 0 4 0 -24 20 9
Sidy Cissoko 32 5/9 3/7 2/3 1 4 5 2 2 2 3 0 -19 15 16
Jerami Grant 28 5/13 1/4 4/6 0 2 2 1 1 1 2 0 -1 15 7
Toumani Camara 30 5/13 2/7 0/0 2 2 4 1 3 0 2 0 -9 12 7
Donovan Clingan 27 3/10 1/3 1/1 4 8 12 5 4 0 0 4 -13 8 22
Caleb Love 30 8/15 3/8 2/2 1 1 2 3 2 2 2 0 -5 21 19
Robert Williams III 18 5/6 0/0 0/0 4 8 12 2 1 0 2 1 -4 10 22
Blake Wesley 19 2/3 1/1 0/0 2 1 3 4 2 1 3 0 -2 5 9
Rayan Rupert 19 1/6 1/5 0/0 2 2 4 2 2 0 2 0 -14 3 2
Javonte Cooke 2 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 -2 2 1
Hansen Yang 3 0/0 0/0 0/0 1 0 1 1 0 0 1 0 -2 0 1
Total 44/98 14/44 9/12 17 30 47 24 17 7 22 5 111
Cleveland Cavaliers / 130 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jarrett Allen 30 16/23 0/1 8/12 6 11 17 5 0 2 0 4 25 40 57
Sam Merrill 29 7/9 6/8 2/2 0 2 2 4 2 0 1 0 25 22 25
Jaylon Tyson 30 7/12 4/4 0/0 1 2 3 6 0 0 4 0 25 18 18
Donovan Mitchell 31 6/15 2/7 0/0 0 0 0 9 3 2 3 1 6 14 14
Dean Wade 26 2/5 2/4 0/0 0 3 3 1 3 3 0 0 32 6 10
Nae'Qwan Tomlin 21 5/8 0/2 2/2 0 1 1 0 1 1 0 0 -7 12 11
Thomas Bryant 14 4/8 1/4 1/1 0 1 1 0 3 0 2 0 -2 10 5
Lonzo Ball 16 1/2 1/2 0/0 0 3 3 2 1 1 0 0 -10 3 8
Craig Porter 28 1/5 0/1 1/2 0 4 4 12 2 5 1 2 2 3 20
Tristan Enaruna 3 1/1 0/0 0/0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 2 5
Larry Nance Jr. 9 0/2 0/1 0/0 1 2 3 0 0 1 1 0 -5 0 1
Tyrese Proctor 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 -1
Total 50/91 16/34 14/19 10 29 39 41 15 15 13 7 130

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

