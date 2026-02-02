Les défaites s’accumulent pour le Jazz, les Kings et les Blazers, respectivement battus par les Raptors, les Wizards et les Cavaliers.
Keyonte George absent, le Jazz n’avait pas les armes pour faire chuter les Raptors, et tombe pour la sixième fois de suite. C’est la pire série de défaites de la saison pour Utah, qui file encore une fois vers la « lottery »…
Même destination pour les Kings, qui perdent eux pour la neuvième fois de suite. Alex Sarr n’était pourtant pas là pour les Wizards mais Maxime Raynaud (14 points, 6 rebonds) et ses coéquipiers sont quand même tombés à Washington, surpris par le rookie Will Riley, meilleur marqueur de son équipe avec 18 points. Bilal Coulibaly inscrit de son côté 15 points.
Ça ne va pas fort non plus pour les Blazers, battus pour la cinquième fois de suite et complètement dépassés à domicile par les Cavaliers d’un monumental Jarrett Allen (40 points, 17 rebonds et 4 contres).
Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.
